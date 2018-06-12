БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ

В золотой коллекции бизнес-литературы представлены бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Дэн Стратцел, Брайан Трейси. Наука мотивации. - М.: Попурри, 2018. - 240 с.

Все хотят быть успешными, счастливыми и влиятельными. Но мало кто сопровождает слова реальными действиями, нацеленными на результат. Пропасть между желаниями и делами зачастую бывает слишком глубокой. Что же нужно, чтобы перекинуть через нее мост? Мотивация, ориентированная на цель!

Если будете систематически применять принципы из этой книги, то ваши мечты уже завтра станут реальностью.

Филип Котлер. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 211 с.

Книга написана легендарным гуру маркетинга и стала настольной для миллионов специалистов во всем мире. В ней рассказывается о 80 ключевых понятиях, или концепциях, эффективного маркетинга, их содержании и значении для современного бизнеса.«Трудно ли научиться маркетингу? Хорошая новость: его можно изучить за один день. Плохая новость: его можно изучать всю жизнь», - отметил Филип Котлер.

Элияху Голдратт, Джефф Кокс. Цель-2. Дело не в везении. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 230 с.

Главный герой романа Алекс Рого, вице-президент корпорации UniCo, должен в сжатые сроки и без каких-либо инвестиций превратить три находящиеся в глубоком минусе компании в прибыльные бизнесы. С помощью Теории Ограничений, системного подхода, который с помощью логики причинно-следственных связей определяет ключевую проблему организации, и Мыслительных Процессов, набора методов, позволяющих получить комплексное решение, ему предстоит разработать стратегию и запустить процесс непрерывного улучшения.

Юлия Воронина. Секреты карты желаний. Как получить все, о чем вы мечтали. - М.: Звезда инстаграма, 2018. - 224 с.

Любое желание может быть исполнено с помощью определенных техник - вложения сил и энергии. Все просто - нужны лишь желание, время, фото, ножницы и бумага, немного бисера... и ваша новая машина «приедет» к вам, не пройдет и года!

Авторская методика Ю. Ворониной уже много лет помогает исполнять желания, с ее помощью стали счастливее тысячи людей. В книге максимально подробно изложены все нюансы создания и продуктивной работы карты желаний.

Любовь Кремер. Самая лучшая книга для самого нужного места. 1000 невероятных фактов, которых вы не знали. - М.: АСТ, 2017. - 320 с.

Автор приводит необыкновенные, потрясающие и достоверные сведения, малоизвестные широкой аудитории.