Таллин - город легенд и сказок

Маршрут на «длинные» выходные: от Минска до Хельсинки и обратно за 5 дней.

Если вы думаете, куда бы «выскочить» из Беларуси на 4-5 дней, то отличным выбором будет поездка в Таллин. И хотя в случае путешествия на автомобиле вам придется «убить» на дорогу туда и обратно двое суток (кратчайшее расстояние от Минска до столицы Эстонии через Литву - около 800 км), причем по достаточно загруженному 2-полосному шоссе, оно того стоит. Вы увидите по-настоящему красивый «скандинавский» город с большим количеством отлично сохранившихся памятников архитектуры XIII-XVI вв., который ни в чем не уступает более раскрученной Праге. Кроме того, по пути можно посетить Ригу, а также красивые приморские курортные городки, такие как Саулкрасты или Пярну, а из Таллина на пароме выехать в Хельсинки, до которого всего-то 2,5 ч ходу. Наконец, цены в Эстонии практически такие же как в Литве, и практически везде можно объясниться на русском языке.

Город мастеров

Попав в Таллин, вы словно перенесетесь в мир детских сказок. Как и в любом средневековом городе, каждое старое здание здесь окружено ореолом легенд. Например, легенда о замке Томпеа, возвышающемся над Старым городом, гласит, что он является гигантским надгробием на могиле героя скандинавского эпоса, короля древних эстов Калева. Якобы, оплакивая смерть мужа, его жена Линда так долго носила на его могилу песок и камни, что получился огромный холм. Строительство на этом холме велось на протяжении XIII-XIV вв. Сейчас в замке заседает парламент республики, а над его главной достопримечательностью - башней Длинный Герман - развевается государственный флаг Эстонии.

Еще одна история связана с церковью Святого Олафа, или, как ее называют эстонцы, Олевисте. Между прочим, когда-то она была самым высоким зданием Европы. Высота шпиля этого лютеранского храма составляла 159 м! Согласно легенде, во время ее строительства погибло несколько зодчих, в том числе Олев, который все-таки успел завершить работу. С тех пор в шпиль гигантского сооружения начали бить молнии, и горожанам пришлось укоротить его до безопасных 123 м. Сегодня с высоты церковной колокольни открывается впечатляющий вид на город, если, конечно, вы осилите подъем по узкой винтообразной каменной лестнице.

Интересная легенда есть и о Девичьей башне, в которой в XIV в., по преданию, замуровали юную девушку Грету, чтобы сделать сооружение неприступным для врага. Рядом с ней находится башня Кик-ин-де-Кёк - одна из самых неприступных в мире. Враги так и не смогли взять ее ни разу, хотя войскам Ивана Грозного во время Ливонской войны и удалось пробить брешь с помощью гигантского орудия «Единорог». Много «страшилок» рассказывают и о Ратушной аптеке, которую принято считать самой древней аптекой Европы. Что интересно - она работает «по профилю» по сей день! Кстати, здесь же, над Ратушей, находится знаменитый флюгер - Старый Тоомас, известный нам по множеству фильмов. Именно в Таллине снимались такие популярные в свое время картины, как «Собака Баскервилей», «Город мастеров», «Корона Российской империи», «Проданный смех», «Капитан Фракасс» и др.

Центральный собор города - Домский начали строить еще в XIII в. Он действительно великолепен! Внутри, на стенах сохранились гербы всех дворянских фамилий города, жертвовавших на протяжении нескольких веков на его строительство. Кроме того, в соборе находится могила известного российского мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна. Расположенный неподалеку богатый православный собор Александра Невского тоже имеет свою историю: он был построен в 1900 г. в память о чудесном спасении царской семьи в железнодорожной аварии, произошедшей 17 октября 1888 г. Тогда поезд, в котором ехала царская семья, сошел с рельсов. И Александр III держал на своих плечах крышу вагона, пока все находившиеся внутри не выбрались наружу. Этот эпизод красочно обыгран в фильме «Матильда». Можно добавить, что здесь же начинал свою карьеру молодой священник Алексей Ридигер, известный ныне как Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Морской круиз как бонус

А вообще-то все достопримечательности даже старого Таллина трудно перечислить. Приятно, что в основном они сконцентрированы в центре города. Хотя есть и относительно удаленные, такие как дворец Кадриорг - подарок Петра I своей жене Екатерине I. Здесь же находится настоящий «домик Петра», где император жил по время визитов в город. Также настоятельно рекомендую посетить Морской музей Леннусадам, расположенный в районе порта. Это огромный ангар, где собрано все, что касается флота: от затонувшего несколько веков назад древнего судна до настоящей субмарины и ледокола, а также элементы оснастки, вооружений и пр. Что интересно, все в этом музее можно трогать руками! Он невероятно интерактивен - можно, например, пострелять по самолетам из зенитного пулемета, порулить моделями кораблей в большом бассейне, почти по-настоящему полетать на имитаторе гидроплана, залезть внутрь подводной лодки и т.д. Вся информация, что опять же приятно, дублируется на русском языке. Все настолько красочно и информативно, что и взрослые и дети - просто в восторге.

Кстати, с точки зрения логистики, лучше всего выбрать отель где-то между Старым городом и портом. Особенно, если решите «попутно» совершить поездку на пароме в Хельсинки. Обычно комфортабельные лайнеры отправляются туда утром, а возвращаются ближе к вечеру. По опыту, одного дня в столице Финляндии вполне достаточно. Исторических достопримечательностей, откровенно говоря, там немного, и все они сконцентрированы рядом с портом. Сенатская площадь с белоснежным Кафедральным собором и памятником (внимание!) русскому царю Александру II, даровавшему Княжеству Финляндскому значительную автономию; красивый краснокирпичный православный Успенский собор; знаменитая Эспланада - небольшой бульвар, вдоль которого сконцентрированы самые дорогие магазины и рестораны… Вот, пожалуй, и все. Можно еще посетить церковь Темппелиаукио, интересную тем, что она полностью вырублена в скале и накрыта куполом, так что внешне напоминает летающую тарелку. Местные жители называют ее еще забавнее - бункер антидьявольской защиты. Также более или менее достойный объект - старая шведская крепость Суоменлинна (Свеаборг), расположенная на острове и внесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего за 5 евро можно сплавать туда на катере и погулять час-другой.

Подводя итоги можно сказать, что эта поездка точно не разочарует любителей истории, Балтийского моря и скандинавского колорита. С валютой и визами проблем не будет - и в Эстонии, и в Финляндии шенген и зона евро. Местное пиво очень недурственное, а в качестве сувениров можно привезти красивые елочные украшения, вязаную шапочку или варежки с оленем и местным орнаментом, традиционный подсвечник в виде маяка и прочие безделушки. Главное - никуда не спешить, как это принято у эстонцев и у «горячих финских парней»…

Константин КОРЖЕВИЧ