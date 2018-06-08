Секрет успеха РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»

В юбилейном году коллектив гомельского предприятия уверенно удерживает лидирующие позиции на отечественном рынке обеспечения нефтепродуктами.

Справка «Директора» Предприятие ведет свою историю с 1968 г., когда Гомельская нефтебаза Белглавнефтеснабсбыта (сейчас на ее месте - АЗС №21) была перебазирована в пос. Янтарный Гомельского района, где сейчас находится головной офис РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт». В 2005 г. после вхождения в процессе структурной реорганизации в состав ПО «Белоруснефть» начался новый этап развития предприятия. Свою деятельность РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» осуществляет через сеть АЗС, магазинов, объектов общепита, торговых точек и складов хранения нефтепродуктов, расположенных в регионе.

Справка «Директора» Юрий Кукушкин в 1985 г. окончил Гомельский политехнический институт. За 20 лет работы на разных предприятиях нефтепродуктообеспечения прошел все ступеньки служебной лестницы: от оператора и начальника АЗС до директора РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт».

В едином строю

Совокупная доля ПО «Белоруснефть» на внутреннем рынке светлых продуктов страны достиг­ла 65%, а численность «зеленой» сети превышает 540 заправок.

За более чем полвека отечественные АЗС выросли от небольших колонок по заправке автомобилей до многопрофильных комплексов, где можно не только купить различные топливо и масла, но и воспользоваться услугами автосервиса. Там появились удобные стоянки для легковых и большегрузных машин, современные магазины и кафе. А бренд «Белоруснефть» стал широко узнаваемым по всей стране.

Надо отметить, что у РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» наиболее обширная сеть заправок среди аналогичных организаций объединения.

Сегодня на территории самого большого по площади в стране региона (более 40 тыс. кв. км) работают 86 АЗС ПО «Белоруснефть», в т.ч. 28 автомобильных газозаправочных станций. И хотя предприятие охватывает более 80% областного рынка реализации нефтепродуктов, монополистом себя не считает.

- За полвека предприятие прошло непростой путь, теперь важно удержать достигнутые позиции. Если за прошедшее время технология заправки топливом практически осталась прежней, то подходы к строительству АЗС и стандартам обслуживания претерпели большие перемены. Соответственно, повысились требования и к квалификации персонала. Не говоря уже о нагрузке, растущей пропорционально увеличению количества автотранспорта, - отметил Юрий Кукушкин.

К слову, 2018 г. стал знаменательным не только для созданного полвека назад предприятия, но и для его директора Юрия Анатольевича Кукушкина, который 5 лет назад возглавил РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», а недавно отметил свой юбилей.

Когда результаты радуют

После известных событий 2014 г. на Украине транзитный трафик через Гомельскую область заметно снизился, российские большегрузные автомобили стали реже пересекать госграницы. Сейчас ситуация на топливном рынке улучшается, увеличивается объем реализации нефтепродуктов в регионе.

РУП «Белоруснефть-Гомель­облнефтепродукт» перевыполнило установленные на 2017 г. плановые показатели по объему реализации нефтепродуктов, рентабельности, размеру чистой прибыли и выручки на 1 среднесписочного работника. Сумели здесь сохранить набранный темп и в этом году.

Так, по итогам I квартала предприятие вышло в лидеры ПО «Белоруснефть» по объемам розничной реализации топлива (продажи различных сортов бензина выросли на 84%, дизельного топлива - на 67,1%). Темп роста продаж нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. составил 112%, чистая прибыль - 864 тыс. руб., а выручка на 1 среднесписочного работника - 146 тыс. руб.

- Наша главная задача - безо­пасное и бесперебойное снабжение потребителей бензином, дизтопливом, маслами и т.д. Мы осуществляем оптовые отгрузки нефтепродуктов со складов хранения для более чем 200 хозяйств аграрного сектора, предприятий промышленного комплекса и организаций, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки в регионе, - пояснил Ю. Кукушкин.

Новаторы по призванию

Соседство в областном центре с вышестоящей организацией - ПО «Белоруснефть», безусловно, накладывает определенный отпечаток на производственную деятельность предприятия.

- РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» стало свое­образным испытательным полигоном, на котором апробируются и внедряются различные подходы к развитию бизнес-процессов в объединении, - отметил директор. - Это нас держит в тонусе, постоянно заставляя генерировать новые идеи.

Так, в конце 2011 г. на улице Добрушской в Гомеле открылась первая в Беларуси заправка на солнечных батареях - АЗС №75. Вырабатываемой в зависимости от погоды электроэнергии мощностью до 10 кВт / ч хватает для бесперебойной работы «зеленой» станции. Впоследствии технологии и оборудование, показавшие здесь максимальную эффективность, стали применять и на других АЗС сети «Белоруснефть».

Следующее перспективное направление - установка устройств для зарядки электромобилей, которые в последнее время пользуются все большим спросом в связи с перспективным развитием этого вида транспорта и строительством БелАЭС. Такое оборудование уже работает на АЗС №№18, 39, 20 и 59, а вскоре к ним добавится АЗС №28 РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт».

В 2015 г. гомельчане первыми в ПО «Белоруснефть» предложили перевести на аутсорсинг транспортные и другие услуги. И не прогадали, сосредоточив основные усилия и мощности на главном направлении - обеспечении топливом и активных продажах нефтепродуктов потребителям.

В октябре 2016 г. на Гомельщине стали первопроходцами, введя в строй первую в области автоматическую АЗС на улице Чечерская, в следующем году вторую - на улице Лепешинского, а в этом году откроется третья - в микрорайоне Шведская Горка. Они позволяют существенно снизить затраты предприятия на эксплуатацию по сравнению с другими заправками, обслуживаемыми персоналом. А посетители отмечают отсутствие очередей на автоматических станциях и удобную форму расчета - топливными картами «Белоруснефть» и банковскими пластиковыми картами.

Но и это еще не все новации, внедренные РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» за последнее время. Например, в прошлом году здесь успешно реализовали идею строительства «зеркальных» заправок, оказавшись на шаг впереди других операторов. Для более удобного расположения объектов и полного удовлетворения запросов клиентов ввели в эксплуатацию АЗС №86 на трассе М-10 и АЗС №87 на а/д М-5, которые находятся на оживленных направлениях на въезде и выезде из областного центра.

Серьезное внимание на предприятии уделяют и промышленному туризму. Так, на АЗС №86 стартует нефтяной, первый и единственный в регионе, маршрут масштабного инновационного турпроекта Belarus N, организованного компанией «Белоруснефть» (реализацией группового тематического тура занимается РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»).

В рамках маршрута можно совершить увлекательное путешествие: увидеть, как в Беларуси добывают нефть, побывать на действующей буровой установке, посетить музей нефти в Речице, отведать фирменные блюда и коктейль в кафе «Черное золото». Последняя точка маршрута - санаторий «Солнечный берег», где туристам на выбор предлагают несколько тематических процедур, например, обмазывание нефтью - нафталанолечение.

Не топливом единым

- За прошедшее время изменилась сама бизнес-идея АЗС - произошел переход от продаж на заправках только топлива к торговле и сопутствующими товарами, что приносит хороший доход. Конечно, мы не стремимся конкурировать с торговыми предприятиями города и региона. Наша цель - создать максимум удобств для посетителей. Чтобы водители на АЗС могли помыть машину, пропылесосить салон и подкачать шины, а заодно вместе с попутчиками вкусно перекусить, выпить чашку ароматного кофе или чая, послушать музыку или посмотреть телевизор, докупить что-то в дорогу и т.д., - подчеркнул руководитель предприятия. И отметил, что фирменным стилем предусмотрены мелочи, которые работают на то, чтобы, однажды зайдя в торговый зал АЗС сети «Белоруснефть», человек вновь пришел сюда.

Реализация сопутствующих товаров на АЗС с каждым годом увеличивается примерно на 30-35%. Наиболее востребованный продукт - фирменный кофе. Неслучайно в кафетериях многих заправок РУП «Белоруснефть - Гомельоблнефтепродукт» уже есть постоянные клиенты. Здесь их привлекают качеством и обслуживания, и горячего напитка. Кроме того, предлагают собственную аппетитную выпечку - гамбургеры, наггетсы и сочники «Минские».

- В конце 2016 г. после реконструкции при АЗС №20 в Гомеле открыли кафе быстрого питания, оснащенное современным оборудованием. Разрабатывали рецептуру блюд и обучали наш персонал представители Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси. В заведении регулярно проводятся дни национальной кухни: украинской, грузинской, белорусской, итальянской и др., - рассказывает Ю. Кукушкин. - Мы постоянно ищем новые формы работы с клиентами. В розничной торговле регулярно проводятся маркетинговые и рекламные акции: реализация товаров по «красной» цене и со скидкой, розы­грыш ценных призов.

Ступени «РОСТА»

- Активно инвестируем средства в реконструкцию действующих объектов АЗС с целью соответствия стилю «РОСТ», увеличения объемов реализации нефтепродуктов и сопутствующих товаров, повышения лояльности клиентов, - говорит директор предприятия. - Фирменный стиль ПО «Белоруснефть» - это не только зеленый цвет, выделяющий заправки на фоне окружающих зданий, и униформа сотрудников в тон. Это, прежде всего, фирменное качество и скорость обслуживания.

В июне в агрогородке Новая Гута на границе с Украиной планируется ввод в эксплуатацию обновленной АЗС №28, которая первой встречает автомобилистов, въезжающих в Беларусь из соседней страны. Началась реконструкция АЗС №40 в Рогачеве, где обслуживание велось через окошко оператора, затем дойдет очередь и до Мозырского товарного участка.

Одна из важных ступеней роста - кадры, которые обучают и готовят в рамках объединения. На предприятии сегодня трудятся около 1 400 человек, средний возраст - 40-42 года. Действующий коллективный договор обеспечивает достойный соцпакет, активно работает профсозный комитет. Организовано медстрахование работников и членов их семей, оздоровление сотрудников и детей. Регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия и турслеты, состязания членов «Клуба рыбаков», желающие посещают бассейны и спортзалы. А в пропаганде здорового образа жизни пример подает руководитель РУП «Белоруснефть - Гомельоблнефтепродукт».

- Наши сотрудники работают на совесть, стараются поддержать имидж успешного предприятия, прогнозные задания выполняются, в планах на будущее - новые интересные идеи. Так что коллектив не стоит на месте, мы в постоянном движении, - подытожил Ю. Кукушкин.