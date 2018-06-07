Институт «Кадры индустрии» - лидер на рынке образовательных услуг

ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» - одно из ведущих в Республике Беларусь учреждений в сфере дополнительного образования.

Ежегодно здесь проходят обучение около 10 тыс. слушателей - специалистов, менеджеров среднего звена и руководителей предприятий. О новых проектах и образовательных программах, которые планируется внедрить уже в ближайшей перспективе, рассказал проректор по учебной работе института, кандидат экономических наук Георгий ГРИЦ.

- Институт традиционно делал акцент на образовательные программы, связанные с повышением квалификации и переподготовкой кадров в области охраны труда, экологии, менеджмента, инвестиций и др. Основной формат - обучающие курсы повышения квалификации, рассчитанные на 36-40 академических часов. Конечно, у нас есть и переподготовка продолжительностью два года, но краткосрочное обучение все-таки преобладает. При этом мы не используем так называемый административный ресурс, хотя и являемся отраслевым учреждением образования Министерства промышленности. Более того, сегодня на долю предприятий Минпрома приходится не более четверти наших слушателей. А большинство обучающихся - это представители других отраслей экономики как государственной, так и частной формы собственности. Мы достаточно уверенно чувствуем себя в условиях конкуренции, поскольку институт, во-первых, традиционно делает ставку на высокое качество обучения при доступной стоимости предоставляемых услуг, а во-вторых, на актуальность и максимальную адаптированность учебных программ к производственным реалиям. Как итог - все наши слушатели по завершении обучения получают сертификаты государственного образца. Тем не менее, несмотря на эту кажущуюся вполне благополучной ситуацию, мы намерены с прицелом на перспективу и с учетом новых вызовов серьезно изменить наши подходы к образовательному процессу в целом.

Это абсолютно не означает отказ от традиционных и ставших уже своеобразными «визитными карточками» нашего института учебных программ. Но одно­временно, в самое ближайшее время мы «запускаем» и новые программы в сферах инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, безопасности бизнеса, антикризисного управления и санации проблемных предприятий. Однако ключевые критерии для этих программ, о которых я говорил выше, остаются неизменными.

Есть и абсолютно новые для института проекты. В частности, министр поручил нам проработать возможность создания в структуре института своеобразной школы для подготовки современных ТОП-менеджеров, которые должны обладать всеми необходимыми компетенциями для создания, причем уже в среднесрочной перспективе, целой гаммы конкурентоспособных на мировых рынках производств и предприятий. Мы не собираемся «изобретать велосипед». Поэтому стоит задача максимально адаптировать для белорусских реалий ставшую уже классикой программу подготовки «магистров делового администрирования» (Master of business aministration, или MBA), но с акцентом на реальный сектор экономики. Такие программы уже есть не только в развитых западных государствах, но и в России, странах Балтии и даже на Украине. Сейчас мы ищем зарубежного партнера для реализации этого проекта.

Еще одно из новых направлений - это так называемые партнерские учебные программы, которые мы планируем реализовать в тандеме с наиболее авторитетными компаниями в приоритетных отраслях экономики.

В частности, сегодня институт «Кадры индустрии» ведет переговоры с администрацией Парка высоких технологий. Их цель - создание специализированного учебного центра, который мог бы стать не только площадкой для разработки и внедрения учебных программ по ИКТ-образованию менеджмента предприятий реального сектора, но и своеобразной краудфандинговой площадкой для обсуждения и практической реализации идей и совместных проектов компаний-резидентов ПВТ и предприятий Минпрома. А в перспективе эта совместная работа должна вылиться в создание «дорожной карты» для разработки, по примеру немецкой федеральной программы «Industry 4.0», ее отечественного аналога. Кстати, немецкие компании проявили активный интерес к такой инициативе. В конце прошлого года институт совместно с компанией Siemens AG провел отраслевой семинар для руководителей подведомственных предприятий по теме «Industry 4.0, как часть трансформации мира под воздействием прорывных технологий и перевода экономики на цифровые рельсы». Работа по практической реализации совместных планов будет продолжена и в текущем году.

В сфере нашего внимания находится и Индустриальный китайско-белорусский парк «Великий камень». На этой площадке предприятия Минпрома уже приступили к практической реализации трех знаковых для белорусской промышленности инвестиционных проектов с китайскими компаниями Geely Group Co., Zoomlion и Weichai Power, соответственно по производству легковых автомобилей, строительной техники и широкой линейки двигателей. Для выполнения столь масштабных проектов нужны не только технологии, но и квалифицированный персонал. Это хорошо понимают наши потенциальные китайские партнеры, с которыми мы сегодня обсуждаем различные варианты создания совместного профильного учебного центра, на площадке которого будут проходить обучение не только белорусские, но и китайские специалисты. Они будут знакомиться с местными требованиями и стандартами для реализации такого рода проектов.

В партнерстве с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен в этом году приступаем к реализации специальной образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и ведущих специалистов предприятий Минпрома по учебной программе «Внешнеэкономическая деятельность предприятия». Наш партнер при поддержке Министерства иностранных дел предполагает активное участие в них не только специалистов последнего, но и общение потенциальных слушателей с представителями посольств и торговых представительств Респуб­лики Беларусь за рубежом в режиме «реального времени».

Одним словом, идет по-настоящему масштабная работа, которая не только серьезным образом изменит и наши программы, и позиции института «Кадры индустрии» на рынке образовательных услуг, но, и это главное, позволит нашим предприятиям прямо «на марше» перестроить свои производственные и сбытовые процессы с целью радикального повышения своих конкурентных преимуществ на глобальном рынке.

Николай ЗАГОРСКИЙ