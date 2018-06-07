Взятки не гладки…

Почему взяточничество считается одним из наиболее опасных и распространенных коррупционных преступлений в Беларуси.

Деньгами и «борзыми щенками»

Ответственность за получение взятки предусмотрена ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за дачу взятки - ст. 431, за посредничество во взяточничестве - ст. 432 УК. Как правило, эта категория преступлений тесно связана с экономической ситуацией в государстве. По форме в качестве взятки может выступать не только обычный подкуп чиновников в виде передачи им денежных средств и дорогих подарков, но и оказание разного рода услуг имущественного характера. Как получение взятки трактуются принятие должностным лицом материальных ценностей, приобретение выгод от подчиненных или подконтрольных ему лиц за покровительство или попустительство по службе, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий. Зачастую действия по передаче взятки завуалированы и внешне выглядят законопослушными. Например, взятка может передаваться под видом подарка ко дню рождения, в том числе членам семьи должностного лица.

В последнее время в процессе осуществления экономической деятельности получила распространение и такая разновидность взятки как «откат». Когда должностное лицо, имеющее полномочия по выбору определенного поставщика товаров или услуг, получает от него вознаграждение в виде фиксированной суммы или определенный процент от суммы сделки.

Вот реальный пример из судебной практики: заместитель директора предприятия по снабжению договорился с представителем поставщика о том, что именно эта организация будет поставлять предприятию запчасти. В качестве благодарности поставщик передал ему «благодарность» в размере 10% от суммы поставки. Правоохранительными органами это квалифицируется как взятка, и ответственность наступает в зависимости от размера полученного вознаграждения. Так, если будет установлено, что заместитель директора поделился полученными деньгами с директором предприятия, то преступные действия будут квалифицированы как совершенные «группой лиц», и ответственность для обоих наступит по второй части ст. 430 УК.

Приведу другой пример. Предприятие «N» имеет ряд кредиторов, и право выбора - с кем из контрагентов по сделке рассчитаться в первую очередь, принадлежит директору. При отсутствии на счетах денежных средств для полного расчета со всеми кредиторами вопрос такого выбора стоит очень остро. Для «стимулирования» принятия решения в свою пользу представитель подрядчика передал директору предприятия «N» денежную сумму, за что последний распорядился в первоочередном порядке оплатить оказанные услуги.

В описанной ситуации причиной коррупции в большой степени является отсутствие быстродействующего и незатратного механизма понуждения предприятия к исполнению обязательства по расчету с кредиторами. Обращаться в суд за взысканием задолженности, как правило, кредиторы не желают по причине отсутствия элементарных юридических знаний и вследствие нежелания портить партнерские отношения.

Предметом взятки могут быть материальные ценности (деньги, ценные бумаги, вещи и др.) либо выгоды имущественного характера независимо от их стоимости, предоставляемые должностному лицу исключительно в связи с занимаемым должностным положением. В том числе различного вида услуги, оказываемые безвозмездно либо на льготных основаниях, но подлежащие оплате, производство строительных, ремонтных, иных работ и т.п.

Преступление и наказание

Как это ни парадоксально, но одно и то же должностное лицо за одни и те же действия может привлекаться к уголовной ответственности одновременно и за дачу и за получение взятки. Например, действия должностного лица, получившего взятку, а затем передавшего часть полученного в качестве вознаграждения соответствующему должностному лицу (без предварительной договоренности с ним о получении взятки) в целях принятия решения в интересах дающего взятку квалифицируются по совокупности преступлений как получение и дача взятки. Руководители несут ответственность как взяткодатели также в случае, если они предложили своим подчиненным добиваться путем дачи взятки другому должностному лицу желаемого действия или бездействия.

Необходимо отметить несколько основных особенностей привлечения к уголовной ответственности за взяточничество. В частности, за получение взятки может быть привлечено только должностное лицо, наделенное специальными полномочиями в установленном порядке. А вот за дачу взятки и посредничество во взяточничестве несет ответственность любое лицо, передавшее взятку должностному лицу в собственных интересах или интересах иных лиц. Обязательным условием привлечения к ответственности является выполнение лицом, получившим взятку, действий в интересах давшего взятку. Кроме того, выполненные должностным лицом действия должны находиться в пределах его профессиональных полномочий. В случае, если должностное лицо, принимая вознаграждение, не имело намерений выполнять обещанное, такие действия квалифицируются как мошенничество.

Согласно Уголовному кодексу получение взятки (ч.1 ст.430 УК) наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Или - лишением свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере (ч.2 ст.430 УК) наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Наконец, взятка, совершенная лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные ст. 430, 431 и 432 УК, либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430 УК) наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества. А также - с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Памятка руководителю

В связи с тем что взяточничество считается наиболее опасным проявлением коррупции, законодатель проработал механизмы предотвращения и раскрытия этих преступлений. Так, в Республике Беларусь действуют Закон «О борьбе с коррупцией», принятый 15 июля 2015 г., а также Закон «О государственной службе в Республике Беларусь» от 14 июня 2003 г. Причем последний, в том числе, лишает государственных служащих, совершивших преступление против интересов службы, пенсионного обеспечения.

В ст. 17 Закона «О борьбе с коррупцией» прямо указывается, что государственные должностные лица, а также лица, приравненные к ним, не вправе принимать какое-либо имущество (т.е. подарки). При этом не является получением взятки принятие должностным лицом сувениров и подарков при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, а равно подарков по случаю дня рождения и праздников, если они были вручены должностному лицу без какой-либо обусловленности вознаграждения соответствующими действиями по службе. Если же будет установлено, что под видом подарка передавалась взятка за использование должностным лицом своих служебных полномочий в интересах лица, вручившего подарок, то это квалифицируется как взяточничество независимо от стоимости предмета взятки.

Важную роль в раскрытии получения взятки играют примечания к ст. 431 и 432 УК, где указано, что лицо, давшее взятку, посредник либо соучастник освобождаются от уголовной ответственности, если после совершения преступных действий они добровольно заявили о содеянном. То есть при условии добровольного сообщения о содеянном правоохранительным органам для него не наступает никаких негативных последствий. В результате основными источниками информации для правоохранительных органов о совершении подобных преступлений являются лица, давшие взятку или причастные к передаче взятки.

Следует отметить, что не только государственные служащие являются должностными лицами, которые при совершении действий по получению взятки несут уголовную ответственность. Любой руководитель, даже в сфере частного бизнеса, и иные работники, наделенные специальными полномочиями, могут попасть под действие ст. 430 УК в случае получения ими незаконного вознаграждения!

Правда, при квалификации преступлений в сфере коррупции порой возникает ряд сложностей. Причиной является многогранность противозаконной деятельности и изобретательность лиц, участвующих в принятии решений. Нередко действия, которые на первый взгляд кажутся взяткой, впоследствии квалифицируются судом как хищение или злоупотребление служебными полномочиями. При неправильной оценке следственными органами действий должностных лиц суд своим приговором может исправить допущенные неточности и в случае отсутствия состава преступления, вынести оправдательный приговор. Работа адвоката по таким делам в том и заключается, чтобы акцентировать внимание суда на допущенных ошибках и предпринять все предусмотренные Законом меры для защиты интересов клиента.

Марина ОРСИК, адвокат