Филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» на верном пути

Филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» уверенно сохраняет свои позиции на рынке пассажирских и грузовых перевозок.

Справка «Директора» Отсчет своей истории филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» ведет от автобусного парка №1, созданного в апреле 1960 г. Именно тогда гомельскую автотранспортную колонну №1 разделили на таксомоторный и автобусный парки и грузовое предприятие. Сейчас в структуру предприятия также входят 3 обособленных подразделения: участки в г. Чечерске и г. п. Уваровичи, база отдыха «Днепровские сосны» в Речицком районе.

Больше полумиллиона рейсов…

- В прошлом году предприятие выполнило более 550 тыс. рейсов: перевезено более 40 млн пассажиров и 691 тыс. т грузов. За I квартал 2018 г. - 138 тыс. рейсов, более 10 млн пассажиров и 135 тыс. т грузов соответственно.

Сегодня 25 городских, 120 пригородных, 19 междугородных и 9 международных маршрутов обслуживают 222 автобуса различной вместимости. Общая протяженность маршрутной сети - почти 12,2 тыс. км. Грузовые перевозки выполняют 35 автомобилей - седельные тягачи, самосвалы грузоподъемностью 10-36 т, - сказал Валентин Борисенко, директор филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс» (к слову, ровесник возглавляемого им филиала).

В автобусном парке работают 966 человек, более половины - водители и кондукторы. Средняя зарплата за январь-март 2018 г. составила 714,5 руб., темп роста к про­шлому году - 103,5%. И это не предел, считает руководство филиала.

По итогам I квартала выполнены основные прогнозные показатели по пассажирообороту, экспорту услуг, энергосбережению и снижению уровня затрат, обеспечена безубыточная работа предприятия и соотношение темпов роста производительности труда и зарплаты.

Среди основных направлений работы - международные пассажирские и грузовые перевозки. Автобусные рейсы из Гомеля регулярно отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Киев, Чернигов, Ригу, Вильнюс и другие города. В летний период организуются маршруты на черноморские курорты - в Железный порт и Одессу. Седельные тягачи выполняют международные перевозки в страны ближнего зарубежья.

Кроме перевозки пассажиров и грузов предприятие осуществляет прочие виды деятельности: проведение государственного техосмотра транспортных средств на диагностической станции, оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава, сдача в аренду неиспользуемых зданий и помещений, предрейсовый техосмотр транспортных средств и медосвидетельствование водителей сторонних организаций, сервисное обслуживание автомобилей МАЗ.

… Плюс человеческий фактор

- Особое внимание уделяем развитию социальной сферы. На балансе филиала - общежитие на 220 человек, в том числе для семейных сотрудников, в автобусном парке работают буфет и столовая. Круглый год принимают отдыхающих в благоустроенном корпусе турбазы «Днепровские сосны», где регулярно проводятся спортивные соревнования и различные мероприятия. Летом организуем оздоровление взрослых и детей на черноморском побережье Украины, - отметила заместитель директора по идеологической работе и кадрам Валентина Середа.

Большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. Работники постоянно участвуют в районных спартакиадах и конкурсах художественной самодеятельности, знакомятся с достопримечательностями страны в экскурсионных поездках.

В прошлом году коллектив филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс» был отмечен в числе лучших предприятий транспорта и связи региона за организацию идеологической работы в 2016 г. Не собираются здесь уступать завоеванных позиций и в этом году.

- В 2018 г. предстоит решить важные задачи по увеличению доходов, производительности труда и зарплаты, выполнению прогнозных показателей, наращиванию экспорта услуг, сокращению расходов и укреплению финансового положения филиала. Нас ждет большая работа, справиться с которой позволят знания, профессионализм и опыт всех работников, - подытожил директор предприятия Валентин Борисенко.