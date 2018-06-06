Белорусская валюта укрепляется

Белорусский рубль укрепился к валютной корзине третий месяц подряд за счет существенного снижения курса российской валюты.

При этом укрепление рубля оказалось сильнее февральского и мартовского и стало максимальным в месячном выражении с июля 2016 г. Стоимость доллара США выросла с 1,9501 до 2 руб. (+2,56%), европейская валюта подорожала с 2,4032 до 2,4258 руб. (+0,94%), а российский рубль - потерял в цене с 3,4023 до 3,2212 бел. руб. за 100 росс. (-5,32%). В результате валютная корзина подешевела на 1,77%. По сравнению с началом года доллар подорожал на 1,38%, евро - на 2,99%, российский рубль подешевел на 6,03%. Валютная корзина за это время потеряла 2,09%.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2018 г., %

По данным Нацбанка, в апреле субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 37,8 млн долл. (после покупки 123,3 млн в марте). Население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на 147,2 млн долл. (после продажи 138,9 млн в марте). Эта сумма сложилась из чистой продажи 198,9 млн долл. наличной валюты и чистой покупки 51,7 млн долл. безналичной. Именно превышение продаж валюты населением и предприятиями над покупками позволило рублю рекордно укрепиться.

В марте сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса третий месяц подряд сложилось положительным и даже выросло по сравнению с февралем. Его размер составил, по предварительным данным,+116,8 млн долл. (в феврале +76,9 млн). Сальдо внешней торговли услугами традиционно оказалось положительным +355,7 млн долл. (+251,5 млн долл. в феврале). Сальдо внешней торговли товарами оказалось в привычной отрицательной зоне: -238,9 млн долл.(-174,6 млн в феврале).

Согласно данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения в апреле выросли на 61,5 млн руб. - до 3 626,5 млн (+1,7%). А срочные валютные депозиты населения - снизились на 112,6 млн долл. - до 6 417,7 млн (-1,7%). Такая картина - рост рублевых вкладов с одновременным снижением валютных - наблюдается, начиная с февраля 2017 г., и лишь июль прошлого года стал коротким исключением. Характерно, что по сравнению с мартом в апреле приток рублей на срочные вклады замедлился, а отток валюты, напротив, ускорился.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле вырос на 0,3%, а с начала года - на 2,8%. За последние 12 месяцев рост цен составил 5% по сравнению с 5,4% месяцем ранее.

Доходность облигаций и рост доллара

В апреле доллар уверенно вырос ко всем основным мировым валютам без исключения. Последний раз такая динамика наблюдалась в октябре прошлого года. Пара EUR/USD снизилась за месяц на 2% - до 1,2078 (+0,5% с начала года), GBP/USD - также снизилась на 1,8% - до 1,3762 (+1,8%), USD/CHF - выросла на 3,9% - до 0,9907 (+1,7%), USD/JPY - выросла на 2,9% - до 109,32 (-2,9%).

Сохранив в начале мая базовую процентную ставку в целевом диапазоне 1,5-1,75%, Федеральная комиссия по открытым рынкам ФРС США отметила продолжающееся повышение экономической активности умеренными темпами, дальнейшее улучшение обстановки на рынке труда за счет роста рабочих мест в последние месяцы и остающегося низким уровня безработицы. Согласно последним данным, рост расходов домохозяйств замедлился по сравнению с результатами IV квартала прошлого года, а инвестиционные вложения бизнес-структур сохранились в значительном объеме.

ФРС по-прежнему оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные. При этом рассчитываемая на 12-месячной основе общая и базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, приблизилfсь к целевым 2%. ФРС стремится в соответствии со своими полномочиями содействовать максимальной занятости и стабильности цен. Ведомство по-прежнему ожидает, что дальнейшее постепенное регулирование монетарной политики будет способствовать расширению умеренной экономической активности в среднесрочной перспективе и сохранит сильным рынок труда. Годовая инфляция в среднесрочном периоде предположительно будет находиться вблизи обозначенного ФРС 2%-ного целевого уровня. И в целом риски для экономических перспектив выглядят достаточно сбалансированными.

Принимая в расчет уже достигнутые и ожидаемые параметры рынка труда и инфляции, ФРС решила сохранить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов в 1,5-1,75%. Основные принципы монетарной политики также останутся достаточно гибкими. Сообщается, что при определении параметров регулирования целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов ФРС будет руководствоваться как достигнутым, так и ожидаемым прогрессом в продвижении к долгосрочным целям максимальной занятости и инфляции на уровне 2%. ФРС будет внимательно отслеживать фактические и ожидаемые инфляционные процессы в соотношении со своим целевым уровнем инфляции.

В свою очередь Европейский центробанк в конце апреля не стал менять денежно-кредитную политику, а его глава Марио Драги дал оптимистичную оценку экономике еврозоны, оставив дверь открытой для завершения программы скупки активов до конца 2018 г. Он заявил, что экономика сохраняет устойчивость, отметив, однако, что некоторые индикаторы указывают на небольшое замедление роста по сравнению с началом года. «В целом рост, как ожидается, останется прочным и повсеместным, - сказал руководитель ЕЦБ на пресс-конференции после заседания банка. - Устойчивость экономики еврозоны по-прежнему подкрепляет нашу уверенность в том, что инфляция в среднесрочной перспективе приблизится к целевому показателю ЕЦБ на уровне чуть ниже 2%».

ЕЦБ подтвердил, что скупка активов в объеме 30 млрд евро в месяц продолжится до конца сентября 2018 г., а при необходимости - и после истечения этого срока. По итогам заседания регулятор оставил депозитную ставку overnight на уровне -0,4% годовых. Ключевая ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0%.

Как ожидают большинство экономистов, опрошенных Рейтер, программа покупки активов будет завершена в 2018 г., а первое повышение ставки произойдет в 2019 г. Прогнозы экономического роста в 2018 г. остаются без изменений на уровне 2,3%. Но большинство опрошенных экономистов говорят, что торговый спор между США и Китаем может отрицательно сказаться на экономике еврозоны.

Котировки пары EUR/USD

На фоне роста доходности американских 10-летних казначейский облигаций выше 3% впервые с 2011 г. доллар перешел к росту ко всем основным валютам и большинству валют стран с формирующимися рынками. Валютная пара EUR/USD, двигаясь в рамках нисходящего канала, снизилась с середины апреля с 1,2400 до 1,1715. В ближайшее время вероятно пробитие этого уровня и дальнейшее снижение пары в направлении 1,1550.

Цены на нефть - на уровне ноября 2014 г.

В апреле цена нефти марки Brent выросла на 7,4% - до 74,4 долл. за баррель (+11,5% с начала года). Золото подешевело на 0,8% - до 1 315 долл. за тройскую унцию (+0,8%).

В 2016 г. члены ОПЕК и несколько стран, не входящих в картель, в том числе Россия, договорились о сокращении нефтедобычи, которое помогло снизить профицит сырья на рынке. Чиновники ОПЕК сейчас анализируют, требуют ли снижение возможного иранского экспорта и сокращение поставок из Венесуэлы корректировки соглашения. Срок действия этого документа истекает в конце 2018 г.

Как известно, США дали покупателям нефти 6 месяцев, чтобы полностью прекратить закупки иранской нефти, поэтому рынок не сразу ощутит снижение предложения. После того как Дональд Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки, пообещав ввести санкции «самого высокого уровня» против Тегерана и пригрозив ими другим государствам, цена на нефть Brent достигла отметки 80 долл. за баррель, т.е. максимума с ноября 2014 г.

На Иран приходятся 4% мировой нефтедобычи, страна экспортирует около 450 тыс. баррелей в сутки в Европу и около 1,8 млн барр. в сутки - в Азию. Санкции, вероятнее всего, наиболее сильно ударят по иранским поставкам в Европу. Саудовская Аравия следит за воздействием мер США на поставки нефти и готова восполнить любой потенциальный дефицит, однако не будет действовать в одиночку. Похоже, Эр-Рияд не ждет воздействия санкций на рынок до III или IV квартала текущего года.

Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте 2018 г. по сравнению с февралем сократились на 12,7 млн баррелей - до 2,829 млрд баррелей, что на 204 млн баррелей ниже, чем год назад и лишь на 9 млн выше средних пятилетних значений. Об этом сообщила ОПЕК в майском обзоре. Уменьшение коммерческих запасов было одной из целей сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. После приближения запасов к средним пятилетним значениям эксперты комитета, следящего за соблюдением глобального пакта, поручили секретариату ОПЕК провести глубокий анализ рынка и продумать новые ориентиры в рамках сделки.

ОПЕК немного повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2018 г., ожидая роста на 1,65 млн баррелей в сутки - до 98,85 млн баррелей в сутки. В апрельском обзоре организация ожидала рост спроса на 1,63 млн баррелей в сутки - до 98,7 млн баррелей. Добыча нефти в мире в апреле выросла на 0,12 млн баррелей в сутки - до 97,89 млн баррелей. По прогнозам ОПЕК, добыча нефти и конденсата в США в 2018 г. увеличится на 1,53 млн баррелей в сутки - до 15,89 млн баррелей. При этом в России производство нефти в 2018 г., вероятно, снизится на 0,13 млн баррелей в сутки - до 11,04 млн баррелей.

Цены на нефть марки Brent, долл./баррель

В результате одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном и угрозы нового эмбарго нефть марки Brent с середины апреля выросла с 70,3 до 80,4 долл. за баррель. Дальнейший рост цен будет зависеть от настойчивости Белого дома в реализации механизма так называемых «вторичных санкций», наказывающих компании из третьих стран, прежде всего европейских, за продолжение сотрудничества с Ираном. При жестком развитии событий можно ожидать в ближайшее время роста цены до 81,6 и далее - до 85 долл. за бочку.