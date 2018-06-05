Минприроды заинтересовано в сотрудничестве с бизнесом

5 июня - Всемирный день окружающей среды. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА рассказал о том, что делается для того, чтобы Беларусь меньше зависела от экспорта полезных ископаемых, а окружающая среда была красивой и благополучной.

Природные ресурсы. В 2017 г. прирост запасов нефти составил 106,8% от установленного показателя (0,641 млн тонн). Благодаря выявлению новых месторождений и залежей углеводородов удалось стабилизировать добычу собственной нефти на уровне 1645-1650 тыс. тонн в год. Прирост параметрических и глубоких скважин – 127,3 % от установленного показателя (1272,7 м).

За счет внедрения научно обоснованных технологий наша страна добилась сокращения потребления воды на душу населения. За 20 лет расход потребления сократился с 214 до 137 литров в сутки, что является средним европейским показателем. Объемы добычи вод сократились на 20 %. Экономия воды за счет оборотного и повторно-последовательного ее использования составляет 93 %.

Импортозамещение. Недра Беларуси располагают достаточными потенциальными возможностями, позволяющими снизить зависимость экономики страны от импортируемого сырья, существенно сократив его объемы, по предварительным данным, до $100 млн.

В настоящее время импорт минеральных продуктов без учета топливно-энергетических ресурсов составляет более $190 млн. ежегодно (около 2% от общей стоимости минерального сырья). Наибольшее количество приходится на фосфаты, серу, гипс, известняк, асбест, полевой шпат, пески, глины, щебень и гравий. Между тем в нашей стране есть известняк, асбест, пески, щебень, гравий, глина. По данным геологоразведки, в стране около 100 млн куб. м базальтов, из них можно извлечь 37 млн куб. м. «Главное, чтобы строительная отрасль захотела внедрять этот материал, – сказал А. Худык. – Мы ведем диалог с Минстройархитектуры о применении базальтов в строительной отрасли».

Поиск инвесторов на основе концессии. Государство инвестирует в геологоразведочные работы 11 млн руб. Они осваиваются, однако этих средств недостаточно. Поэтому, по словам министра, планируется привлечь бизнес и выделить концессионные участки, количество которых сузится. «Чтобы привлечь инвесторов, мы предоставим бизнесу полную информацию о залежах полезных ископаемых на данных участках», – пообещал А. Худык.

Экологический налог. По мнению министра, средства, поступающие в бюджет от уплаты экологического налога, должны направляться на природоохранные цели. «Минприроды инициирует направление экологического налога на природоохранные мероприятия, в том числе на строительство очистных сооружений. И мы будем заниматься этим вопросом очень настойчиво», – подчеркнул министр.

Порядок на земле. Минприроды осуществляет координацию работы по наведению порядка на земле. Утвержден Республиканский план мероприятий по наведению порядка на земле в 2018 году, его показатели доведены до исполнителей.

В мероприятия плана входят озеленение населенных пунктов (83 тыс. деревьев и 142 тыс. кустарников, 330 га газонов), ремонт улично-дорожной сети (3 тыс. кв.м), обустройство спортивных и детских игровых площадок (более 2 тыс.), снос ветхих и пустующих жилых домов (порядка 4 тыс.), оборудование не менее 145 контейнерных площадок и установка 845 контейнеров для сбора отходов.

Контрольная деятельность. Главный принцип осуществления контрольной деятельности в 2018 г. – это работа на упреждение правонарушений в области охраны окружающей среды. Но при выявлении таких нарушений, виновные привлекаются к ответственности. Однако, по словам А. Худыка, наказание должно быть соразмерно нарушению.

В первом квартале текущего года органами Минприроды проведено свыше 10 тыс. контрольно-аналитических мероприятий, по результатам которых выявлено около 8,2 тыс. нарушений. К административной ответственности привлечены 1322 виновных лица на общую сумму 264,5 тыс. рублей.

За 2017 г. выявлено 1232 факта причинения вреда окружающей среде, по которым предъявлено 1003 претензии на общую сумму более 11,3 млн руб. К административной ответственности привлечены более 11 тыс. виновных лиц, сумма наложенных штрафов составила свыше 1,8 млн руб.

Международное сотрудничество. Минприроды использует потенциал международного сотрудничества для привлечения передовых технологий, финансов, продвижения белорусских экспертов, обучения кадров. За 2017 г. привлечено средств международной технической помощи в объеме $4171248,51 в рамках 11 проектов международной технической помощи, реализуемых совместно с секретариатами конвенций, а также ГЭФ (Глобальный экологический фонд), ЕС (Европейский Союз), ПРООН (Программа развития ООН), и др. Объем привлекаемой технической помощи существенно (порядка в 30 раз) превышает средства, потраченные на выплату взносов.

Все проекты направлены на экологизацию того или иного сектора экономики и имеют практические результаты, которые важны не только для страны, но и для местных сообществ. «Именно поэтому мы работаем над внедрением в г. Бресте концепции «умный» город на примере шведской модели Symbio City в рамках реализации Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 г.», – подчеркнул А. Худык.