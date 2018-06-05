Окна возможностей

Белорусским поставщикам техники, материалов и услуг стоит обратить внимание на новые интересные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры в странах СНГ.

БЕЛАРУСЬ



Министерство иностранных дел Беларуси завершает разработку проекта нормативного правового акта, который предусматривает новые механизмы господдержки экспортеров.

В частности, МИД предлагает финансировать часть затрат белорусских предприятий на проведение сертификации продукции за рубежом, а также на участие в международных специализированных выставках и ярмарках. Сегодня постановлением Совмина от 23 ноября 2016 г. №964 предусмотрено частичное финансирование из республиканского бюджета расходов на организацию национальных экспозиций Республики Беларусь за рубежом. Но практика показывает, что участие в специализированных выставках и ярмарках дает гораздо больший эффект для продвижения экспорта. По мнению МИДа, государству следует компенсировать до 50% расходов предприятий на аренду и обустройство площадей на таких выставках.

Проектом документа также предлагается адресно компенсировать из бюджета затраты на сертификацию продукции за рубежом, обязав предприятия в течение двух лет с момента получения господдержки организовать экспорт сертифицированных товаров. В противном случае получатели средств будут обязаны вернуть деньги в казну.

РОССИЯ



До 2030 г. планируется полностью модернизировать порты на побережье Каспийского моря.

Распоряжение об утверждении стратегии развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним было подписано Дмитрием Медведевым еще в ноябре 2017 г. Предполагается, что на реализацию этого проекта потребуется не менее 10 лет. В первую очередь модернизация ожидает порты Махачкалы, Астрахани и Дербента, а также порт Оля в Астраханской области. Планируется, кроме того, построить новый порт-терминал в Каспийске. Общая сумма инвестиций пока неизвестна, но, например, создание инфраструктуры незамерзающего порта в районе Каспийска, по предварительным расчетам, потребует вложения до 20 млрд руб. из федерального бюджета.

Активизация россиян на Каспии связана с ростом транзитных грузопотоков между Китаем и европейскими странами через республики Средней Азии и Турцию. Перевалка по Каспийскому морю интересна логистическим компаниям, и местные портовики стараются использовать этот шанс.

В проекты в сфере транспорта в 2018-20121 гг. Российская Федерация планирует вложить 7,75 трлн руб.

Это предусмотрено государственной программой «Развитие транспортной системы». Основная часть этой суммы (3,18 трлн руб.) будет ассигнована из федерального бюджета, финансирование из бюджетов регионов составит 2,73 трлн, из внебюджетных источников - 1,84 трлн руб. В 2018 г. транспортники получат 2,07 трлн руб., в 2019-м - 1,87 трлн.

Как заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, до 2024 г. должны быть реализованы важнейшие проекты по строительству обходов крупных городов, мостов и путепроводов, подъездов к крупным транспортным узлам и многосторонним пунктам пропуска, развитию скоростных автомобильных дорог, созданию автодорожного маршрута Европа – Азиатско-Тихоокеанский регион. «Перспективными проектами развития скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок являются: Москва - Казань - Екатеринбург - Челябинск и Москва - Ростов-на-Дону - Адлер», - отметил министр.

УКРАИНА



В строительство и ремонт автомобильных дорог будет инвестировано почти 700 млн долл.

Как заявил руководитель государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, уже в этом году на ремонт дорог государственного значения из бюджета Украины будет направлено 18 млрд грн (почти 700 млн долл.). В том числе, 2 млрд 124 млн грн выделено на ремонт дорог в четырех западных областях. Только на Львовщине предстоит отремонтировать более 1700 км дорог.

Ранее появилась информация о том, что польское правительство выделило кредит в размере 100 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры в карпатском регионе Украины. Польская сторона особенно заинтересована в строительстве автодороги М10 Корчова - Львов как продолжения польской автострады А4 и в реконструкции погранпереходов, что должно увеличить частный и коммерческий трафики. Предполагается, что за счет средств польских кредитных средств в 2017 г. должно быть отремонтировано около 175 км дорожного полотна на шести автодорогах.

АЗЕРБАЙДЖАН



До 2022 г. республика потратит около 5 млрд долл. на развитие сети железных дорог. Это хорошая новость для поставщиков строительной техники и материалов.

Об этом сообщил заместитель главы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Хиджран Валехов на международной конференции, посвященной развитию Шелкового пути. По его словам, это связано с ростом грузооборота между Европейским союзом и Китаем, который, по прогнозам, к 2030 г. увеличится в два раза.

Проект уже запущен. Основная часть средств идет на реконструкцию и электрификацию железнодорожных путей, капитальный ремонт железной дороги Баку - Беюк-Кесик, обновление парка вагонов, закупку пассажирских и грузовых локомотивов. В 2018 г. начнется реконструкция железной дороги Баку - Ялама (в направлении границы с Россией), являющейся составной частью транспортного коридора Север - Юг, и дороги Баку - Астара (до границы с Ираном). В ближайшие годы планируется также построить железную дорогу до горнолыжного курорта «Шахдаг», расположенного на севере страны.

УЗБЕКИСТАН



Программа развития гидроэнергетики в стране до 2021 г. оценивается в 2,65 млрд долл.

Еще в мае 2017 г. глава Узбекистана Шавкат Мирзияев сообщил, что республика сделает упор на развитие зеленой энергетики. Теперь же принята конкретная программа развития энергетического комплекса Узбекистана, в рамках которой планируется строительство 18 и модернизация 14 гидроэлектростанций. Кроме этого, к 2030 г. будет реализовано еще 42 перспективных проекта, их оценивают в 1,7 млрд долл. Планируется, что эти меры позволят увеличить мощности ГЭС в стране в 1,7 раза - до 3,038 МВт, а долю гидроэнергетики в энергобалансе - с 12,7 до 15,8 %.

Скорее всего, с финансированием программы проблем не будет. На эти цели уже зарезервировано 1,64 млрд долл. бюджетных ресурсов и более 1 млрд долл. иностранных кредитов. Среди кредиторов проекта: «Эксимбанк» Китая, Исламский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк развития и др.