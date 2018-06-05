Executive MBA дает навыки принятия компетентных решений!

Что дает обучение по программе МВА? Руководители предприятий, которые прошли обучение по программе Executive MBA, а также к руководство Бизнес-школы ИПМ рассказали, почему они выбрали для обучения именно эту программу.

Даже самые продвинутые и успешные руководители однажды понимают, что для дальнейшего развития бизнеса им не хватает компетенций. Отчасти решить эту проблему помогает довольно распространенный в последнее время формат семинаров и тренингов, но специалисты утверждают, что системные навыки в области управления предприятием могут дать только бизнес-школы. Наиболее известные из них работают по программам Executive MBA. В Беларуси ее реализует Бизнес-школа ИПМ в сотрудничестве с польским Университетом Козьминского. С 2001 г. обучение по этой программе в нашей стране прошли более 700 человек.

Тем не менее, даже сегодня отношение белорусских руководителей и собственников бизнеса к обучению в формате МВА неоднозначное и колеблется от восторженного до откровенно скептического. Поэтому мы обратились к руководителям предприятий, которые прошли обучение по программе Executive MBA, а также к руководству Бизнес-школы ИПМ и попросили рассказать - почему они выбрали для обучения именно эту программу? И оправдались ли их ожидания относительно эффективности учебного курса, возможностей его практического применения в Беларуси и монетизации полученных знаний в обозримой перспективе?

Александр Голицын, директор НПО «Пассат»:

- По-моему, Жванецкий сказал: «Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел!»Так и о бизнес-образовании следует рассуждать с теми, кто преуспел благодаря ему. Надеюсь, в будущем я тоже попаду в их число. Ну, а скептические отзывы об MBA в стиле, мол, Ричард Брэнсон бросил школу, воспринимаю с улыбкой. Все же не могут быть брэнсонами! На поиск бизнес-образования меня толкнула не дань моде, а осознание собственных ошибок и пробелов, случаи потери контроля над бизнес-процессами и поиск ответов на ряд вопросов, например: «Где деньги?», «Как нас обошли на повороте конкуренты?» и «Что происходит?»... Не стану скрывать, что на выбор обучения повлияла позиция моих европейских партнеров, которые всегда одобрительно отзывались об MBA. Можно сказать, что это некий «must have» в мире западного бизнеса. Наверное, у каждого выбравшего курсы MBA - свой мотив, но для меня очные занятия стали единственной возможностью оторваться от бесконечных проблем бизнеса и уделить время собственному росту.

Что касается монетизации знаний, то это ключевой вопрос в оценке бизнес-обучения как такового. Мне кажется забавной попытка на листочке в клетку рассчитать рентабельность инвестиций в собственное образование. Вряд ли она будет положительной для тех, кто ожидает получить на курсах MBA «книгу вселенских секретов». Хотя однажды мне задали три вопроса, поставивших меня в тупик: «Зачем ты занимаешься именно этим бизнесом?», «Кем ты хочешь стать и каким сделать свой бизнес через 20 лет?» и «Кому нужен твой бизнес кроме тебя лично и зачем?». Поэтому во время обучения мне было интересно поискать ответы, в том числе, и на эти вопросы. Вряд ли я до конца освоил даже половину из того, что нам преподавали, но многие прикладные бизнес-методики пригодились. Надеюсь, «монетизацией знаний» для меня, в конечном счете, станет большая личная результативность и свободное время для семьи.

Сергей Чертков, заместитель генерального директора ОАО «Могилевлифтмаш» по коммерческим вопросам:

- Лично для меня обучение по программе МВА было полезным. Но хочу отметить, что эта программа - для тех, кто имеет определенный управленческий опыт или опыт создания своего бизнеса. Executive MBA не дает академических знаний, а развивает навыки. Фактически тебя выдергивают из зоны комфорта, учат думать и работать в команде (причем команды постоянно меняют). В результате на некоторые сферы деятельности ты начинаешь смотреть по новому. Для меня, например, стали открытием многие вещи из теории ограничений и управленческого учета. Были полезны курсы по финансам, ораторскому искусству и лидерству, и полученные во время обучения знания и навыки я стал применять сразу же.

Очень важно, что программа дет толчок к личностному развитию. Я стал больше читать, учить английский, пересмотрел многие вещи в своей жизни. И самое главное - приобрел друзей, с которыми с удовольствием продолжаю общаться. Наконец, атмосфера студенческой жизни, в которую я снова вернулся в свои сорок лет, просто бесподобна!

Сергей Гураченков, учредитель ЧТУП «КоламбияСпорт» и ЧТУП «СкечерсПро»:

- Сегодня обучающих бизнес-программ на рынке довольно много. Но, на мой взгляд, именно Executive MBA дает возможность посмотреть на свое дело с разных точек зрения. Хотя на момент принятия решения об обучении мой бизнес был достаточно стабильным, мне было понятно, что его необходимо развивать. Потому что состояния стабильности как такового не бывает, всегда есть движение вверх или вниз. При этом я понимал, что знаний для этого не хватает.

Закончив обучение, могу сказать, что все было не зря! Во-первых, обучение после 30-40 лет - это всегда осознанный выбор и, соответственно, качество полученных знаний и навыков получается довольно высоким. Во-вторых, стоимость обучения и сама система набора исключают попадание в группы случайных людей. То есть по этой программе учатся «самые-самые»... Полученные знания стал применять сразу, а многие инструменты внедрялись мной уже в процессе обучения. Могу без преувеличения сказать, что к моменту защиты диплома мой бизнес уже был другим. Усовершенствовались система управления, управленческий учет и анализ, быливнедрены инструменты управления товарными потоками согласно теории Элия Голтрада, элементы Кай Дзен и многое другое. За 18 месяцев мой бизнес по количеству магазинов вырос на 50%, но я уверен, что самое интересное еще впереди!

Главное достоинство программы МВА в том, что она дает возможность посмотреть на бизнес и его положение на рынке глобально. Позволяет оценить - где ты находишься с учетом тенденций развития отрасли, конъюнктуры рынка и т.д. Кроме того, благодаря полученным знаниям, мы можем видеть, как работает бизнес изнутри: понимать, как движутся финансовые потоки, как своевременно реагировать на потенциальные угрозы, более осознанно определять показатели KPI и работать с ними.

Андрей Баранов, генеральный директор ОАО «Минский завод игристых вин»:

- Мой выбор программы Executive MBA был продиктован, прежде всего, желанием систематизировать знания, полученные ранее в ходе обучений, с наработанной практикой. На мой взгляд, МБА - это не только и не столько преподаватели, сколько широкий круг коллег по обучению, общение с которыми является крайне полезным и фактически представляет собой составную часть процесса учебы. Разумеется важен и хороший имидж бизнес-школы.

Могу сказать, что мои ожидания в целом оправдались. Полученные навыки обычно применялись буквально сразу же, так как хотелось проверить на своем предприятии то, о чем рассказывали коллеги или преподаватели.

Кирилл Голуб, заместитель директора по финансовым вопросам, соучредитель ООО «Айтилект»:

- К сожалению, на русскоязычном пространстве термин МВА дискредитирован множеством «безымянных» бизнес-школ, продвигающих свои краткосрочные курсы для менеджеров под этой аббревиатурой. Так как какого-то единого регулирования MBA-образования не существует, то при выборе бизнес-школы будущим слушателям стоит руководствоваться международным рейтингом. Наиболее популярные мировые и региональные рейтинги составляет Financial Times. Кроме того, следует понимать, какой тип программы вы выбираете: Full-time MBA или Executive MBA. Executive MBA - это модульные программы для руководителей с большим опытом работы (как правило, не менее 8 лет) и собственников бизнеса. И если слушатели программ MBA сфокусированы в основном на развитии собственной карьеры, то задача курса EMBA - повышение эффективности компаний, которыми они руководят, и развитие принадлежащих им бизнесов. Программа EMBA также позволяет понять, как работают лучшие мировые компании, и дает инструменты для применения этого опыта в строительстве своего бизнеса. То есть самое главное в обучении - существенное расширение управленческого кругозора.

Конечно, успешное завершение курса Executive MBA отнюдь не гарантирует стопроцентный успех вашей компании, но эти знания помогут вам избежать многих распространенных ошибок и двигаться быстрее. А в современном бизнесе скорость играет ключевую роль!

Александр Матвеев, директор ООО «Стройинструмент-М»

- Я считаю, сегодня в Беларуси нет серьезной альтернативы программе EMBA от ИПМ и Университета Козьминского. Единственная альтернатива - это РАНХиГС в Москве, позволяющая выбрать специализацию с учетом опыта и направленности бизнеса. Программа в РАНХ по содержанию и контексту максимально соответствует менталитету белорусского бизнеса, но она стоит дороже.

Сразу скажу, мои ожидания были завышены с учетом того, что времени и денег придется потратить достаточно, а издержки высоки как в личном плане ( у меня два маленьких ребенка), так и в бизнесе (я - операционный директор). Тем не менее, как минимум 50% моих ожиданий были удовлетворены за счет отличного подбора преподавателей, а вторая половина успеха - это потрясающая организация процесса работы в группе людей с ярко выраженными лидерскими качествами и позитивным настроем ко всему новому и возможным переменам в их бизнесе.

Полученные знания я бы назвал концептуальными, позволяющими более компетентно ориентироваться в бизнес-задачах и ставить перед компанией качественные цели с учетом долгосрочной перспективы. Для меня главный результат обучения - это время, найденное для принятия правильных и компетентных решений, которые позволят моей компании развиваться быстрее и не делать грубых ошибок.

Ольга Кузнецова, ведущий менеджер Группы финансирования и развития МСП ЕБРР:

- Понимание необходимости более формального бизнес-образования для меня пришло уже давно. Диплом гуманитарного вуза (пусть и самого лучшего в стране) и прослушанные многочисленные курсы не закрывали потребности в комплексном понимании всех аспектов ведения бизнеса, особенно его финансовой части. Поэтому выбор был сделан в сторону программ MBA. Выбрать учебное заведение было несложно: сегодня совместная программа ИПМ и Университета Козьминского является наиболее современной, соответствующей международным стандартам и приближенной к международным практикам.

В большей степени мои ожидания оправдались. Преподавательский состав был мультинациональным. Особенно впечатлили лекторы из Украины. Большинство домашних заданий требовали анализа своего бизнеса, так что приходилось многие вещи анализировать сразу. Как результат - в дополнение к специальным знаниям (прежде всего, финансовые дисциплины) я получила широкий пласт информации, которая позволила лучше понимать процессы, происходящие в экономике, и говорить с коллегами из бизнеса на одном языке. Надеюсь также, что новые знания помогут мне быстрее двигаться по карьерной лестнице.

Наталья МАКАЕВА, заместитель директора по международным программам Бизнес-школы ИПМ, директор программы Executive MBA:

- Александр Фридман как-то писал, что когда мы принимаем решение сесть за руль автомобиля, ни у кого не возникает сомнения, что сначала ты должен пройти теоретическое и практическое обучение. И только после этого тебе разрешают управлять автомобилем. Но почему-то, когда мы говорим об управлении людьми, все иначе: назначили - и управляй! То есть у нас нет определенного стандарта требований к профессии и должности: какое образование, повышение квалификации, тренинги и т.д. должны быть у претендента на должность для эффективного выполнения своих функций.

МВА - это как раз и есть такой стандарт, тем более, если программа имеет международные аккредитации. Пройти белорусскую аккредитацию - это одно, так как она довольно формальная и имеет мало отношения к качеству обучения. Если же говорить о международных аккредитациях, то это совершенно другой подход именно к оценке качества обучения. Вот этого и не хватает белорусскому образованию. Бизнес-школа ИПМ - единственная в стране, имеющая международную аккредитацию качества образования IQA (International Quality Accreditation). Программа Университета Козьминского, которую мы реализуем в Беларуси, в 2017 г. заняла 68-е место в топ-100 мирового рейтинга программ Executive MBA. В свою очередь Университет Козьминского - единственная бизнес-школа в Польше, имеющая все три престижные международные аккредитации - EQUIS, AMBA и AACSB.

Хочу также отметить, что у нас по программе Executive MBA, имеющей международные аккредитации, выпускники которой получают диплом университета Козьминского, учатся не только белорусы, но и студенты из Латвии, Украины, России, Азербайджана. Их привлекает качество русскоязычной программы, поскольку не все готовы учиться на английском языке.