Цифры реальные… виртуальные

Завершается пятый месяц 2018 г., так что руководителям субъектов хозяйствования можно подводить промежуточные итоги. Критически проанализировать результаты работы за первые 4 месяца, выявить слабые места и наметить новые рубежи на II полугодие.

Надо признать, что у Белстата в этом плане весьма непростая роль. Одно дело, когда ведомство сообщает, что ВВП в I квартале вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 5,1% в сопоставимых ценах. Или то, что согласно данным Минфина, по разделу «Национальная экономика» за 3 месяца израсходовано почти 950 млн руб. - 13,4% всех бюджетных расходов, 40,2% из которых направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства.

И совсем другую реакцию вызывает информация о том, что по итогам 4 месяцев темпы роста ВВП замедлились до 4,8%, чистая прибыль реального сектора в I квартале упала более чем на треть, а прибыль по налогообложению - на 28,6% Правда, реальная зарплата бюджетников за этот период увеличилась на 10,8%. Так что вроде бы не все так плохо…

Официальные статистические данные можно сравнить со средней температурой по больнице, когда один пациент болеет, второй пошел на поправку, а третий уже готовится к выписке…

Примерно аналогичным образом складывается ситуация и в белорусской экономике, которая по итогам I квартала показала завидную динамику: до 26 млрд руб. в текущих ценах вырос ВВП, с профицитом в размере 1,390 млрд руб. исполнен консолидированный республиканский бюджет.

Также приятно порадовали и представители малого и среднего предпринимательства, вклад которых в ВВП за прошлый год достиг почти 25% (в 2016 г. - 14,3%), в том числе организаций малого бизнеса - 14,9%, среднего - 6,7%, индивидуальных предпринимателей - 3,1%.

О специфике статистического анализа данных зашла речь на заседании президиума Совета Министров 22 мая, на котором обсуждались итоги выполнения государственных программ в 2017 г. Как отметил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, по сводному отчету специально созданной межведомственной комиссии из 20 реализуемых в прошлом году госпрограмм 9 признаны высокоэффективными (по итогам 2016 г. - 14), 5 - эффективными, еще 5 - среднеэффективными.

«Складывается такое впечатление, что работа возглавляемой Минэкономики межведомственной комиссии сводится только к мониторингу показателей. Нет должного анализа и координации работы заказчиков госпрограмм», - заявил премьер-министр. И попросил Министерство экономики аргументированно доложить, насколько объективны результаты (эффективность) реализации госпрограмм, где есть успехи, кто и в чем конкретно не дорабатывает, какие меры принимаются по решению проблемных вопросов. И это, безусловно, относится ко всей экономике. Сегодня от руководителей всех уровней ждут объективного анализа реальных показателей, а не бодрых отчетов о проделанной работе.

С уважением, заместитель главного редактора Андрей Ягелло