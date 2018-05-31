Точность, оперативность, профессионализм

В эксклюзивном интервью журналу «Директор» министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей ПОПКОВ рассказал о достижениях отрасли в 2017 г. и задачах на ближайшую перспективу.

- В прошлом году продолжалась реализация мероприятий Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 гг. (Госпрограммы). Надо отметить, что значительное внимание ей уделяют не только госорганы и бизнес-сообщества, но и отечественные СМИ, - рассказал Сергей Попков.

В первую очередь следует отметить комплекс мероприятий по созданию национальной цифровой инфраструктуры и среды для электронных расчетов. Весьма важным проектом в этой сфере является создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы, которая позволит сформировать Единую систему идентификации физических и юридических лиц и внедрить в 2019 г. идентификационную карту (ID-карту) - внутренний паспорт гражданина Республики Беларусь.

Второе ключевое направление - создание Национальной системы безбумажной торговли, обеспечивающей функционирование цифровой инфраструктуры организации электронного (безбумажного) взаимодействия всех участников торговых отношений.

Формирование Национального портала открытых данных позиционирует Беларусь как высокоразвитое государство, ориентированное на деловую инициативу.

Развиваются основные базовые компоненты электронного правительства: общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС), Государственная система управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи, программный комплекс «Одно окно» и система межведомственного электронного документооборота.

Подпрограммой 3 Госпрограммы предусмотрена цифровая трансформация ключевых отраслей экономики Беларуси. Особое внимание в ней уделено проектам, имеющим высокую социальную значимость и играющим огромную роль в жизни населения.

Например, в здравоохранении внедрена технология отпуска лекарственных препаратов по электронным пластиковым картам «Электронный рецепт», которые выдают во всех столичных поликлиниках, а в ближайшие годы планируется ввести по всей республике.

Сегодня в стране функционирует единое информационное образовательное пространство, которое включает несколько направлений. Прежде всего, это проект «Электронная школа»: внедрение в обиход карточки учащегося и онлайн-сервиса «Электронный журнал/дневник». К 2020 г. в него планируют вовлечь не менее 80% школ страны.

В 2017 г. планомерно проводилась модернизация городских и сельских телефонных сетей, предусматривающая переключение абонентов на платформу IMS. На 1 января 2018 г. количество подключенных к ней пользователей достигло 2,49 млн.

Значительные инвестиции вкладывались в строительство волоконно-оптических линий связи по технологии GPON для предоставления населению доступа к современным услугам электросвязи и сервисам на высоких скоростях. По итогам прошлого года - это 1,7 млн абонентов.

Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры обеспечило значительный рост сети стационарного широкополосного доступа (ШПД) к сети Интернет: по итогам 2017 г. - 3,16 млн пользователей, или 33,2 абонента на 100 жителей.

- Сергей Петрович, а как развиваются сотовые операторы?

- В 2017 г. охват территории услугами мобильной связи третьего поколения (3G) увеличился до 95,2%, а LTE - до 68,5% (сегодня ими могут воспользоваться жители 119 населенных пунктов - Минска, областных и крупных районных центров).

Развитие сетей мобильной связи обеспечило значительный прирост абонентов беспроводного доступа к сети интернет - 7,2 млн, что позволило увеличить его проникновение до 75,8 пользователей на 100 жителей.

- Оправдывает ли себя внедрение оптоволоконных сетей? Какие технологии Минсвязи намерено развивать в первую очередь?

- Использование оптоволокна при строительстве сетей имеет ряд преимуществ. При этом для потребителя более важна высокая скорость передачи данных, которая расширяет спектр оказываемых услуг.

Оптоволокно - более надежный и долговечный материал, устойчивый к электромагнитным помехам. Его использование облегчает строительство и эксплуатацию сетей, что в свою очередь снижает затраты на обслуживание.

Еще одно неоспоримое достоинство оптоволокна заключается в том, что вместе с мультисервисной платформой оно позволяет оказывать сразу нескольких услуг (телефония, передача данных, IP-телевидение) с использованием лишь одной абонентской линии. Необходимо отметить, что в течение нескольких лет все вновь возводимое жилье обеспечивается оптоволоконными линиями.

- Насколько востребована у белорусов связь 4G и 5G?

- Услугами мобильной связи четвертого поколения (4G) активно пользуются около 1,5 млн абонентов. За 2017 г. этот показатель увеличился более чем в 2 раза, что свидетельствует о высоком интересе потребителей.

На завершающей стадии находится утверждение стандарта мобильной связи пятого поколения (5G). Хочу отметить, что его возможности гораздо шире предоставляемых существующими стандартами мобильной связи. Использование сетей 5G, согласно спецификациям, позволит одновременно подключить большое количество устройств, значительно увеличит скорость передачи данных.

Принятие нового стандарта придаст сильнейший импульс развитию и реализации концепций «Интернет вещей» и «Умный город». После внедрения 5G в стране начнется работа по организации пилотной зоны.

- Какие дополнительные возможности для вашей отрасли открывает Декрет №8 «О развитии цифровой экономики»?

- Одним из приоритетов национальной стратегии Беларуси является создание максимально благоприятных условий для привлечения и развития передовых IT-компаний, тотальное устранение барьеров для внедрения новейших технологий, формирование экосистемы инноваций.

Важным шагом в этом направлении стал подписанный в декабре прошлого года Декрет Президента №8. В результате в стране появилась площадка с беспрецедентно благоприятными условиями для цифровизации экономики. Это Парк высоких технологий, который уже сегодня является крупнейшим ИТ-кластером Восточной Европы с объемом производства программного обеспечения более 1 млрд долл. в год.

По сути речь идет о создании «регуляторной песочницы», где будут отрабатываться правовые вопросы, связанные с использованием последних технологических достижений, которые часто невозможно описать терминами традиционного права.

- На какой стадии находятся работы по созданию портала открытых данных, весьма востребованного представителями бизнеса?

- Портал заработает в Беларуси до конца года. Он призван обеспечить высокий уровень доступности информации о результатах деятельности госорганов в виде машиночитаемых данных на безвозмездной основе.

Продолжение интервью читайте в печатной версии журнала «Директор» № 4.

Алексей ВЛАДИМИРОВ