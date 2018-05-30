Цифровой капитал для развития бизнеса

ICO может стать неплохим способом привлечения финансовых ресурсов. Но риски для инвесторов в этом случае выше, чем на фондовом рынке.

В конце марта 2018 г. вступил в силу Декрет №8 «О развитии цифровой экономики». Данный документ создает основу для ускорения трансформации экономики и прежде всего финансового рынка. Вместе с тем ряд положений Декрета нуждаются в дополнительном осмыслении и понимании. Например, в документе дается описание такого процесса как размещение цифровых токенов, который предполагает «…совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, направленных на передачу цифровых знаков (токенов) их первым владельцам на условиях, определенных лицом, создавшим через резидента Парка высоких технологий такие цифровые знаки (токены), в том числе в целях привлечения от первых владельцев белорусских рублей, иностранной валюты, электронных денег, цифровых знаков (токенов) другого вида».

Токены в обмен на деньги

В англоязычной литературе этот процесс известен как ICO (Initial Coin Offering). Он предполагает выпуск цифровых токенов или монет, эмитируемых в рамках системы блокчейн (или ей подобной). Эмиссия цифровых знаков в рамках ICO нацелена на осуществление определенных проектов или на сбор средств для развития бизнеса. Большинство ICO - публичны. Однако до того как было объявлено о размещении цифровых знаков, обычно проводится пре-ICO - распределение части монет среди определенной группы инвесторов.

ICO может быть привлекательным по нескольким направлениям. В случае эмиссии токенов их владельцы получают доступ к специальному программному обеспечению или к определенным группам и сообществам. Если же ICO означает выпуск финансовых активов (финансовые токены), то их размещение может представлять собой выпуск (эмиссию) криптовалют или подписку на приобретение своего рода цифровых ваучеров (токены на капитал). В последнем случае ICO схоже с эмиссией ценных бумаг, которая в отличие от традиционных фондовых рынков не имеет четкой системы регулирования. Обычно такое ICO представляет собой выпуск цифровых токенов в обмен на уже существующие криптовалюты или традиционные деньги (например, доллары или евро). И именно ICO токенов на капитал вызывает в современном мире наибольшее количество дискуссий.

Вопрос доверия

Проведение ICO сопровождается подготовкой документации, которая обозначается как white paper (дословный перевод с англ. - белая бумага) и содержит необходимую для пользователя информацию о конкретном выпуске цифровых знаков, условиях и целях. В то же время публикуемые информационные листы зачастую не имеют достаточно данных об эмитенте, его юридическом адресе и контактах. Такая практика свидетельствует о недостаточной открытости и прозрачности сделки и высоких рисках для инвестора. Поэтому проведение ICO больше основано на доверии, а не на нормах национального или международного законодательства.

О том, как в некоторых странах ужесточаются подходы к проведению ICO, почему стоит опасаться мошенников в этой сфере, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 4.

Анастасия ЛУЗГИНА, кандидат экономических наук, Центр экономических исследований «БЕРОК»