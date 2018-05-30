Налоговый кодекс: революция отменяется?

Вероятнее всего, налоговую систему ожидает не коренная модернизация а «косметический ремонт».

Тема налогов традиционно является «больной» в Беларуси. Общий уровень централизации - т.е. доля налогов и сборов к ВВП - оценивается разными экспертами в 41-45%. По результатам опросов руководителей предприятий, высокие ставки налогов, сложность налогового законодательства и чрезмерно жесткая ответственность за нарушения, связанные с уплатой налогов, традиционно входят в пятерку самых больших проблем отечественного бизнеса. Поэтому в прошлом году правительство анонсировало «революционное» решение: разработать новый вариант Налогового кодекса, который должен снять остроту данных проблем и при этом оставаться неизменным как минимум три ближайших года.

Верхи не могут, низы не хотят

28 марта в Минске прошла международная научно-практическая конференция «Фискальная политика в целях устойчивого экономического развития», организованная Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, Минэкономики, Министерством финансов и МНС Беларуси. Специалисты в области налогового права, экономисты, представители бизнес-союзов и предприятий реального сектора собрались, чтобы обсудить - что именно нужно изменить в практике налогообложения и Налоговом кодексе, проект которого, как известно, должен быть представлен главе государства до 1 сентября 2018 г. Журнал «Директор» являлся информационным партнером мероприятия.

Открывая пленарную часть конференции, министр экономики Республики Беларусь Владимир Зиновский заявил: «Нельзя говорить, что до сегодняшнего момента правительство ничего не делало в части оптимизации налоговой нагрузки. За последние 10 лет в целом этот показатель снизился на 10%. Но изменение ситуации в экономике и рост конкуренции, в том числе в ЕАЭС, диктует необходимость убрать из налоговой системы определенные искажения и сделать ее более удобной для использования».

При этом министр сразу же дал понять, что кардинальных изменений ожидать не стоит, поскольку перед рабочей группой, возглавляемой первым вице-премьером правительства Василием Матюшевским, поставлено жесткое условие: собираемость налогов в общем масштабе не должна снизиться! По словам заместителя министра финансов Дмитрия Кийко, среди вопросов, которые предполагается рассмотреть, - упрощение Налогового кодекса и сближение бухгалтерского и налогового учета, что позволит снизить стоимость налогового администрирования; вопросы налогообложения курсовых разниц, трансфертного ценообразования; возможность предоставления субъектам хозяйствования выбора системы налогового учета: по факту отгрузки или оплаты. А также - отмена ограничений в отнесении на затраты некоторых расходов.

Одним словом, Минфин дал понять, что «революций» не будет. И, вероятнее всего, дело закончится очередным «косметическим ремонтом» ветшающей налоговой системы и изъятием из нее слишком уж одиозных и раздражающих плательщиков требований.

Налоги прямые и косвенные

В свою очередь бизнес-сообщество, понимая, что Налоговый кодекс принимается на три года и другой шанс внести в него изменения может представиться нескоро, настаивает на более кардинальных изменениях.

«Бизнес сегодня не требует снижения налоговых ставок, хотя общеизвестно, что лучший способ увеличить собираемость налогов - это их снизить, - считает заместитель председателя РОО «БНПА», председатель Совета директоров ГК «Интеллект» Сергей Варивода. - Но не пора ли сделать более справедливой налоговую нагрузку для всех? Обилие налоговых льгот в Кодексе поражает. По сути, в стране существует параллельно две налоговые системы: «налоговый рай» для избранных и «налоговый ад» для остальных».

Законным порядком оптимизировать налогообложение становится все сложнее. Как считает председатель Республиканского клуба директоров Андрей Карпунин, «Налоговый кодекс буквально «замусорен» внереализационными доходами». Кроме того, бизнес обращает внимание на расширение практики неналоговых изъятий, т.е. платежей за т.н. «государственные услуги», которые формально налогами не являются, но по сути мало чем от них отличаются. Рост косвенных налогов также создает много проблем. Например, по словам директора ООО «Энергия» Игоря Уфимцева, стоимость контрольно-идентификационного знака для маркировки чая с 2006 по 2018 г. увеличилась в 100 раз!

О том, почему общий налоговый режим в регионах формально может быть ниже, но в итоге сопоставим со столичным уровнем и можно ли избавиться от отечественной практики повторных (многократных) «платежей за право заключения договора аренды», читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 4.

Николай ЗАГОРСКИЙ