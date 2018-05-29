В «группе риска» и госсектор, и частный бизнес

Что нужно знать о должностных преступлениях при осуществлении экономической деятельности.

Служебная деятельность руководителей предприятий всегда связана с рисками. Риски в хозяйственной сфере могут привести к убыткам, а иногда - и к уголовной ответственности, поскольку законодательство содержит перечень противоправных деяний, прямо предусматривающих возможность привлечения должностных лиц к ответственности за действия либо бездействие, допущенные против интересов службы.

Форма собственности не имеет значения

Практика показывает, что к уголовной ответственности привлекаются должностные лица предприятий всех форм собственности за действия, нарушающие нормальную и законную деятельность органов власти и аппарата управления коммерческих структур. Такие нарушения обычно тесно сопряжены с вредными последствиями в виде ущерба государству и предприятию, существенного вреда правам и законным интересам граждан либо общественным интересам.

Уголовные дела в связи с так называемыми «должностными преступлениями» возбуждаются в равной степени против руководителей государственных и частных компаний.

Статистика 2017 г. свидетельствует о планомерном снижении общего количества злоупотреблений властью или служебными полномочиями до 0,2% от общего количества зарегистрированных преступлений. Тем не менее, в случае с субъектами хозяйствования каждое такое дело наносит существенный урон деловой репутации предприятия.

Злоупотребление властью или служебными полномочиями

Самым распространенным из числа должностных преступлений является злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК). Оно выражается в совершении действий, не выходящих за пределы служебных полномочий, но из корыстной или другой личной заинтересованности, повлекших за собой причинение ущерба в крупном размере, существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам.

Иными словами, ответственность за такое преступление наступает, когда должностное лицо формально выполняет требования служебной инструкции, контракта или Устава, но совершает действия вопреки интересам службы, преследуя свой личный интерес. В качестве примера можно привести уголовные дела, возбужденные в отношении должностных лиц, проводивших тендеры либо закупки. Зачастую уполномоченные лица нарушают установленные нормативными или локальными актами процедуры, что открывает возможность для недобросовестных контрагентов завладеть средствами возглавляемых ими предприятий. Уголовная ответственность за причиненный такими действиями ущерб ложится, как правило, на руководителей или ответственных работников организаций, проводивших тендер либо прямую закупку.

Нужно отметить, что по такого рода делам нередки случаи вынесения оправдательных приговоров. К примеру, в нашей адвокатской практике был прецедент, когда одного из руководителей крупного завода оправдали по ст. 424 УК, поскольку проведенная по материалам уголовного дела экономическая экспертиза не подтвердила причинно-следственную связь совершенных им действий с наступившим вредом. Однако при вынесении обвинительного приговора руководители, привлекаемые к уголовной ответственности, рискуют быть подвергнутыми наказанию вплоть до лишения свободы на 10 лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

О том, как за бездействие должностного лица можно получить срок и в каких случаях действия руководителя квалифицируются как служебный подлог и халатность, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 4.

Анна СЛАВИНА, адвокат, партнер «Адвокатского бюро «Анна Славина и Партнеры»