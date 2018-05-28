Финансовые плоды интеллектуального труда

В последнее время особую актуальность приобретает эффективность белорусской науки: как зарабатывают ученые и какие разработки наиболее востребованы зарубежными покупателями?

Красноречивые цифры

В прошлом году сальдо внешней торговли товарами и услугами организаций НАН Беларуси сложилось положительное в размере 17,4 млн долл., или 129,9% к показателю за 2016 г. Этому способствовало налаживание связей по международной линии.

Так, в 2017 г. организации Академии осуществляли научно-техническое сотрудничество с организациями и учеными из 101 государства, а экспортные контракты - с 50 организациями. В первую десятку стран по объемам экспорта входят Россия, Саудовская Аравия, КНР, Туркменистан, США, Казахстан, Литва, Германия, Бельгия и Польша.

Особое значение придается выставочным мероприятиям. В прошлом году 43 академические организации участвовали в 28 выставках, финансируемых НАН Беларуси. И они принесли свои плоды: общая сумма заключенных контрактов превысила 5 млн долл.: 1 долл. прямых затрат на участие принес 22,5 долл. в виде заключенных контрактов.

Передовые разработки

Что интересует наших партнеров? Например, ученые одного из флагманов научного сотрудничества - Института тепло- и массообмена НАН Беларуси (ИТМО) - занимаются разработкой оборудования для космической отрасли и т.д. Яркий пример - в рамках проекта «ЭкзоМарс» Европейского космического агентства и Роскосмоса специалисты ИТМО провели оценку работоспособности тепловой защиты десантного модуля при посадке на Марс.

- Объем внешних поставок ежегодно достигает 4 млн долл. Например, в 2017 г. мы экспортировали продукции почти на 3,4 млн долл. Основной партнер - Саудовская Аравия (почти 2/3 внешних контрактов). Сотрудничаем с Россией, Китаем и др., - сообщила ученый секретарь ИТМО Светлана Данилова-Третьяк.

Институт проводит совместные исследования с Вьетнамом и Монголией, стремится наладить контакты с США. Ученые сотрудничают с компанией Huawei (Китай) и LG (Республика Корея), прежде всего, по системам охлаждения электронных устройств, в том числе смартфонов. Еще одно актуальное направление работы - магнитореологическое полирование. Это принципиально новый подход к финишной обработке оптических изделий. В данном направлении коллектив института взаимодействует с Россией и Китаем.

Среди популярных разработок других учреждений НАН Беларуси - техника Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства, новые сорта и семена растений от НПЦ по земледелию, лекарственные препараты и фармсубстанции, продукты на основе биотехнологий и многое другое.

О том, как удается белорусским ученым участвовать в масштабном европейском проекте, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 4.

Владимир БУРАНОВ