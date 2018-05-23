Автопробег эконом-классом

Белорусы пересаживаются с престижных седанов и кроссоверов на бюджетные автомобили.

Автомобильный рынок Беларуси находился в кризисе несколько лет. В течение 2016-го и I половины 2017 г. продажи новых легковых автомобилей продолжали падать, но с середины 2017-го этот тренд сменился ощутимым ростом. Прекратился спад и на вторичном рынке.

Надежда на экспорт

Эксперты отмечают, что потенциал роста рынка новых автомобилей в стране пока не реализован даже наполовину.

- Ввоз в страну новых и бывших в употреблении легковых автомобилей по всем каналам импорта в 2017 г. по-прежнему находился на отметках исторического минимума. Если говорить конкретнее, то было ввезено менее 55 тыс. легковых автомобилей, что вчетверо меньше показателя 2011 г., - говорит Сергей Варивода, председатель совета директоров ГК «Интеллект».

Стоит отметить, что уже второй год подряд продажи новых автомобилей растут темпами, опережающими продажу авто, бывших в употреблении. Так, в 2016 г. соотношение продаж новых и б/у машин составило 6:5, а по итогам 2017 г. - почти 10:7.

Несмотря на такую позитивную динамику, по данным российского аналитического агентства «Автостат», Беларусь находится в хвосте рейтинга по продажам новых легковых автомобилей в расчете на 1 000 граждан страны. При этом динамика у нас в отличие от соседей по СНГ положительная. Накануне кризиса 2014-2015 гг. в России продавалось 15 новых легковых автомобилей на 1 000 населения, в Казахстане - 10, Украине - 5, Беларуси - менее трех. На данный момент в соседних странах этот показатель сократился, а Беларусь, наоборот, вышла на уровень 4 автомобиля на 1 000 человек.

Как отмечают эксперты, восстановление авторынка до докризисного уровня произойдет не ранее 2020 г., а на то, чтобы достичь показателя 10 новых авто на 1 000 человек потребуется около 10 лет. Но именно такой рынок - 80-100 тыс. в год - сделает промышленное производство легковых автомобилей в стране устойчивым и рентабельным. А пока - вся надежда на экспорт, который в ушедшем году снизился почти в три раза!

Автомобильные предпочтения

Статистика показывает, что белорусы покупают автомобили в основном на внутреннем рынке - в салонах официальных дилеров или с рук, что большей частью касается машин с пробегом. Неорганизованный ввоз, т.е. самостоятельные покупки гражданами новых автомобилей в автосалонах соседних государств составляет менее 10% рынка, что в целом соответствует докризисной структуре рынка образца 2013 г. Основная причина этого явления - доступные инструменты кредитования и лизинга.

О том, каким маркам автомобилей отдают предпочтение белорусы в нынешней экономической ситуации, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 4.

Елизавета КОЗИЦКАЯ