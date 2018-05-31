Банки заинтересовались «льготниками»

Указ №240 «разогрел» рынок недвижимости.

В 2017 г. в Беларуси организациями всех форм собственности было введено в эксплуатацию 3 792,5 тыс. кв.м общей площади жилья. С одной стороны, это немного - 88,5% к объемам жилищного строительства в 2016 г. Но если учесть, что правительство планировало построить еще меньше (3,5 млн кв.м), то этот результат можно назвать обнадеживающим. По мнению специалистов, основным драйвером рынка недвижимости стало увеличение объемов финансирования, которое «разогрело» рынок во 2-й половине 2017 г., и в первую очередь принятие Указа №240.

Новый механизм финансировния

Указ №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» был подписан Президентом Беларуси 4.07.2017 г. и, несмотря на вполне традиционное для таких документов название, оказался не совсем типичным. Вместо привычно распределенных между госбанками «целевых фондов» был создан совершенно новый механизм, позволивший подключить к финансированию строительства жилья для льготников коммерческие банки. Взамен за выделение кредитных ресурсов государство предложило им компенсировать разницу между обычной коммерческой и применяемой для льготников процентными ставками. Согласно Указу государственные субсидии могут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам. В результате - всем хорошо, все довольны…

Выступая в начале года на открытии Центра ипотечного кредитования БПС-Сбербанка, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин заявил:

- Первые 6 месяцев работы в рамках реализации Указа №240 показали, что этот инструмент позволяет вовлечь в кредитование недвижимости все коммерческие банки. Какой бы банк человек ни выбрал при получении кредита под строительство жилья, условия будут едиными. Фактически это еще один шаг навстречу клиенту, создание для него более удобных и выгодных условий. Уверен, что созданные Указом условия, позволят нам строить гораздо больше. Уже сейчас мы видим здоровую конкуренцию среди банков на этом рынке.

Правда, насчет конкуренции вице-премьер, возможно, немного преувеличил. Как сообщил на пресс-конференции в конце марта начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль, по-настоящему массово новым кредитным продуктом занимаются лишь три крупнейших банка: Беларусбанк, Белагропромбанк и БПС-Банк. Еще три кредитных организации - Белвнешэкономбанк, Приорбанк и Белинвестбанк - пока инвестируют в это направление относительно небольшие средства.

О том, насколько увеличилось количество заключенных кредитных договоров и на какие цели еще можно будет получить средства по Указу №240, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 4

Константин ШИШКИН