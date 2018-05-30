Почему МАЗ теряет позиции?

Итоги I квартала подтверждают тезис о том, что нормальное развитие белорусской промышленности невозможно без диверсификации рынков.

Весна ознаменовалась крупной неудачей для Минского автозавода на российском рынке, основном для предприятия. По данным агентства «Автостат», в прошлом месяце в РФ зарегистрировано на 16,6% меньше новых автомобилей МАЗ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рынок в целом вырос в 1,5 раза.

Это стало худшим результатом для первой десятки ведущих игроков российского грузового авторынка, которую замкнул МАЗ. Как полагает ряд экспертов, бывший лидер советского автопрома имеет все шансы покинуть Топ-10, хотя еще несколько лет назад занимал стабильное 3-е место.

Между тем недавно еще ничего не предвещало негативного развития событий. Так, за 2017 г. продажи новых МАЗов выросли на 17,4% - с 3 306 до 3 882 ед., что позволило белорусскому бренду занять 7-ю позицию на российском рынке. Да и текущий год начинался для МАЗа неплохо.

В январе предприятие увеличило продажи на 80%, правда, уже в феврале прирост оказался минимальным. И тем не менее по итогам двух месяцев белорусский производитель оказался на 5-м месте, поднявшись на две позиции. А в марте реализация снизилась на 16,6%, и МАЗ скатился на дно первой десятки. Это притом, что все основные конкуренты обеспечили прирост продаж, измеряемый двузначными, а то и трехзначными цифрами.

Как заявил в свое время генеральный директор Минского автозавода Дмитрий Катеринич, объясняя столь неблагоприятную для предприятия тенденцию, основная причина в том, что многие западные конкуренты создали в России сборочные производства и «решили проблему с попаданием в госпрограммы субсидирования». А вот Минский автозавод, для которого рынок РФ остается ключевым, туда не пускают, хотя 2 400 позиций материалов, полуфабрикатов и комплектующих, используемых белорусским автопроизводителем, имеют российское происхождение.

Надежды на будущее Д. Катеринич связывает с тем, что у нас с Россией единое экономическое пространство, но аналитики настроены скептически. Москва уже не раз показывала, что не собирается строить экономическую политику исходя из интересов Минска. Выход - в диверсификации рынков. Однако это в перспективе, а пока Россия остается основным партнером для МАЗа, на долю которого приходится 2/3 его продаж.

По данным «Автостата», в прошлом месяце объем рынка новых грузовых автомобилей в РФ составил 8,3 тыс. ед., что на 50,3% больше, чем в марте 2017 г. Если же говорить об итогах I квартала, то его емкость увеличилась на 43% - до 19 192 машин.

Лидером продаж грузовиков в январе-марте с большим отрывом вновь стал КамАЗ, увеличивший реализацию машин на 22,1% - до 6 172 ед., 2-е место сохранил ГАЗ, нарастивший сбыт на 32,2% - до 2 027 ед., 3-й стала компания Volvo с 1 521 ед. (+90,8%), 4-й - Scania с 1 406 ед. (+76,6%). Замкнул первую пятерку MAN с 1 187 ед. (+100,5%).

Вторую пятерку, если можно так сказать, возглавил Мercedes, продавший 998 машин (+44,2%). Далее следуют: МАЗ - 937 (+13,4%), «Урал» - 870 (+21,5%), Isuzu - 859 (+53,1%) и DAF - 695 (+43,6%).

Сравнение этих данных с показателями конца прошлого года позволяет сделать вывод, что соотношение сил среди основных игроков российского рынка грузовых автомобилей не претерпело существенных изменений.

О том, как неудачи на российском рынке МАЗ пытается компенсировать за счет успешных продаж в Украине, и какова сегодня загрузка заказами завода-гиганта, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 4.

Александр АЛЕСИН