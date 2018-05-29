Бережливое производство как образ мышления

Как повысить эффективность компании - поделились опытом участники конференции «Конкурентное производство», организованной Бизнес-школой ИПМ.

Справка «Директора» Бережливое производство (Lean - от англ. lean production, lean manufacturing) - концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя.

Консультант компании SA Partners (Великобритания), профессор Питер Хайнс рассказал о Lean management - мировом движении в производстве, позволяющем предприятию достичь больших результатов без серьезных инвестиций.

По его словам, Lean помогает выжить в долгосрочной перспективе, когда компания сталкивается с новой конкуренцией и изменениями макроэкономических условий, делая ее более гибкой и адаптируемой к переменам. «Эта концепция позволяет ей процветать с прежними ресурсами, часто удваивая объем выпускаемой продукции», - подчеркнул П. Хайнс.

Lean-система базируется на трех принципах: удаление отходов, снижение вариативности для того, чтобы процессы занимали равное время, и перегрузки работников.

Концепция бережливого производства предполагает оценку значимости продукта для конечного потребителя на каждом этапе его создания. При этом необходимо исключить процессы, которые задействуют ресурсы, но не представляют особой ценности. Среди них - складские запасы, неэффективная логистика, потери времени на поиск инструментов и материалов и т.д.

Среди преимуществ Lean - улучшенная производительность и качество, небольшие сроки выполнения заказа, снижение инвентарных запасов, довольные клиенты и более высокий уровень продаж. «Важное значение для успешного внедрения этой концепции имеет сильное лидерство. Нужно подобрать ключ для взаимодействия с клиентами и поставщиками. Поощряйте стремление персонала к инновациям», - заключил эксперт.

Директор ООО «Машиностроительное предприятие «КОМПО» Михаил Белоусов рассказал о внедрении на производстве системы 5S (технология создания эффективного рабочего места). Она включает 5 взаимосвязанных принципов (японское название каждого начинается с буквы «С»). Это «сортировка» (четкое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних), «соблюдение порядка» (всему свое место), «содержание в чистоте» (рабочего места), «стандартизация» (поддержание аккуратного порядка) - необходимое условие для реализации первых трех правил, «совершенствование» (воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и технологических операций).

Передовые принципы, которые М.Белоусов внедряет с 2006 г., стали образом мышления руководства и работников предприятия. (Ранее мы уже рассказывали о применении концепции бережливого производства в брестской компании в материале «Кайдзен в славянской транскрипции», см. журнал «Директор», №6/2015 г.).

Руководитель «КОМПО» материально стимулирует сотрудников за поддержание образцового порядка на рабочих местах и предложения по его дальнейшему усовершенствованию. «Затраты на внедрение системы 5S на производстве составляют 70-80 долл. на одно рабочее место. В результате нам удалось навести порядок не только в расположении оборудования и инструментов, но и в местах хранения чертежей и других документов», - отметил М. Белоусов.

Один из руководителей немецкой мебельной компании «2020» Леопольд Хуммельбруннер рассказал о программном продукте, который позволяет предприятию автоматизировать процессы управления и снизить производственные затраты: «Во главе угла нашего производства стоит принцип «Потребитель - король!», и мы делаем все, чтобы выполнить его требования и пожелания. В частности, с помощью мобильного приложения можно внести изменения в заказ, а также отследить все этапы его выполнения».

По его словам, разработанное ПО позволяет синхронизировать все процессы, уменьшить затраты, в том числе складские, оптимизировать производственное пространство и выстроить отношения с поставщиками.

При этом эксперт заметил, что такая модель дает возможность компании сохранять гибкость. «Но внедрение софта возможно в том случае, если предприятие откажется от серийного мебельного производства и перейдет на выпуск продукции по индивидуальным заказам», - предупредил Л. Хуммельбруннер.

Global product manager компании Hilti (Лихтенштейн) Павел Ткачик отметил важность выстраивания системы разработки новой продукции для производственных компаний, в том числе цепочки: отдел исследований - менеджер продукта - отдел маркетинга - отдел продаж - потребитель.

Эксперт привел пример, когда компания разработала специализированный крепеж для нефтяных платформ, добавив только функцию заземления: «Это позволит продавать изделие с большей добавленной стоимостью - до 10 долл. за единицу. А этот рынок весьма обширный - 700 млн долл., и мы рассчитываем получить значительную прибыль».

Директор российской консалтинговой компании RinQ Дмитрий Бенько рассказал, что все доклады объединяет общая тема - разработка и реализация проектов. «Для того чтобы сделать производство конкурентным, надо понять: Какие модели приносят прибыль? Как улучшить его организацию и сэкономить средства? Руководителю необходимо так организовать работу, чтобы стратегия компании реализовывалась с его минимальным участием. А для этого надо работать с персоналом - не только с менеджерами, но и на производстве, где занято больше всего сотрудников. Люди в основном хотят делать свою работу хорошо, стремятся быть лучшими, соревноваться. И руководство должно обеспечить для этого все условия», - считает консультант.

По мнению участников конференции, создание конкурентного производства - это перестройка способа мышления, начиная с директора и заканчивая рабочим. Это длительный процесс, поэтому важно на промежуточных этапах оценивать достигнутые результаты и стимулировать тех, кто этому способствовал.

Выноска. Внедрение бережливого производства позволяет компании удвоить выпуск продукции с прежними ресурсами.