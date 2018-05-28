Реформировать страну, или… реформаторов?

Чтобы процесс экономических преобразований в Беларуси сдвинулся с мертвой точки, нужно менять менталитет не только народа, но также чиновников и экспертов, разрабатывающих реформы.

В Беларуси существует множество организаций и отдельных экспертов, которые предлагают различные варианты экономических реформ. Среди них есть и международные организации. Казалось бы, при таком обилии предложений страна должна двигаться вперед семимильными шагами, но этого не происходит. Почему? Есть мнение, что так происходит в силу «неправильного» менталитета жителей страны. Но в статье «Рыночная экономика… по Достоевскому» (см. журнал «Директор», №3/2018) мы писали, что проблема не только в менталитете народа, но и в том, что эксперты, предлагающие реформы, не понимают, как этот менталитет изменить. В связи с этим возникает другой вопрос: почему они этого не понимают? И если присмотреться, то можно обнаружить, что дело в менталитете самих экспертов.

Синдром Левши

Для понимания особенностей менталитета белорусского народа можно использовать представления о социально-психологических свойствах человека из романа Достоевского «Преступление и наказание», которые характеризуют отличия людей в отношении к богатству. Но в ситуации с экспертами они не подходят, так как в данном случае речь идет не богатстве, а о понимании ситуации. Необходимые свойства человека можно найти у другого писателя - Николая Лескова в его рассказе о тульском мастере Левше. Тот добился выдающегося мастерства в своем деле и выковал гвоздики, которыми подковали механическую блоху. Правда, блоха с подковками не смогла танцевать, т.е. - выполнять ту функцию, для реализации которой она была предназначена. Несмотря на это Левшу с подкованной блохой царь послал в Англию, чтобы англичане подивились мастерству.

В таком изложении сказа о Левше наглядно видна особенность его мышления. Левша не стремился сделать так, чтобы блоха могла танцевать. Он в принципе не задавался вопросом - зачем и кому нужна эта блоха, а думал только о своем мастерстве! Люди такого типа встречаются довольно часто. Они иногда добиваются выдающихся результатов в одних видах деятельности, но при этом совершенно не знают, как вести себя в других сферах и тем самым иногда наносят вред обществу. Много таких людей и в Беларуси, и именно это качество, пожалуй, является главной особенностью белорусских экспертов и чиновников. Это наглядно продемонстрировала история с проектом превращения Беларуси в ИТ-страну.

Белорусские айтишники, безусловно, мастера своего дела не только в программировании, но и в организации бизнеса. Причем в отличие от истории с механической блохой то, что они делают, не только не наносит нашей стране вреда, а напротив, приносит пользу. К ним нет никаких претензий, и проект ИТ-страны - хороший. Но странным кажется поведение белорусских чиновников. Эту странность хорошо описали иностранцы - редакционный директор журнала Forbes (Финляндия), экс-выпускающий редактор Forbes (США) Том Пост и издатель Forbes Latvia, Estonia, Finland Аркадий Штейманс, которые в конце февраля 2018 г. приехали в нашу страну, чтобы изучить состояние и перспективы ее экономики. В интервью белорусскому интернет-изданию dev.by они поделились своими впечатлениями.

Вот что сказал Том Пост по поводу Декрета №8: «Думаю, это многообещающий документ, который может сделать жизнь в стране лучше. Это чрезвычайно позитивное решение правительства… Но почему вся инициатива должна быть сосредоточена лишь в ИT-сфере? Почему не поднять предпринимательство в медицине, сельском хозяйстве, ритейле, транспортной отрасли»?

Можно сказать, что Том Пост зрит в корень проблемы. Действительно, Декрет №8 (т.е., образно говоря, гвоздики и подковка) хорош. Но почему ничего подобного не наблюдается в развитии предпринимательства в других сферах белорусской экономики? Иначе говоря, почему белорусская блоха не танцует?

Эта особенность характерна не только для многих белорусских чиновников, но и для предпринимателей и негосударственных экспертов. Так, в конце марта 2018 г. Консультационно-координационное совещание деловых сообществ Беларуси утвердило Национальную платформу бизнеса на 2018 г. Хорошее дело! Однако даже разработчики документа отмечают его несистемный характер. Например, руководитель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов сообщил, что в Платформе удалось отработать только отдельные болевые точки. А глава Бизнес союза предпринимательства и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Жанна Тарасевич отметила, что «если Платформу назвали национальной, то пусть она отражает весь срез проблем в экономике, а не только интересы тех, кто проявил активность при разработке документа».

Именно об этом и идет речь. В составлении Национальной платформы бизнеса проявляются качества людей типа Левши. Отдельные эксперты и предприниматели видят какие-то проблемы и пытаются их решить. Но нет общей картины в целом!

По мнению автора, есть два способа действий, чтобы изменить менталитет чиновников и экспертов, разрабатывающих реформы. Подробнее об этом читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №4.

Владимир ТАРАСОВ