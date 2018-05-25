Щит или меч?

Деловое сообщество обсуждает проект изменений в Указ №488.

На сайте Совета по развитию предпринимательства для публичного об­суждения опубликован проект изменений в Указ Президента №488 от 23.10.2012 г. «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». Документ подготовлен рабочей груп­пой в составе представителей исполнительной и судебной власти, органов госконтроля и бизнес-ассоциаций. Радикальной либерализации проект не предусматривает, хотя определенные положительные сдвиги по сравнению с исходной версией в нем есть.

Сегодня контролирующие органы в рамках Указа №488 активно пользуются таким способом, как признание первичных учетных документов не имеющими юридической силы. В этом случае сделка с контрагентом, включенным в «Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере», могла быть признана недействительной, даже если она реально имела место. Теперь же, если правоохранители не могут оспорить сам факт товарности сделки, они не имеют права признать первичные документы недействительными в целом ряде случаев. Например, по причине нерасположения компании по месту нахождения, указанному в учредительных документах (месту жительства, указанному в свидетельстве о госрегистрации ИП) и, наоборот, расположения в помещениях, не принадлежащих компании на законных основаниях. А также из-за использования торговых посредников, т.е. если от имени компании (ИП) фактически действует не уполномоченное лицо, даже если такому лицу были переданы печати и бланки документов.

Кроме того, если ранее Указ №488 имел обратную силу, то сейчас контролирующие ор­ганы не смогут признать не имеющими юридической силы первичные учетные документы по операциям, оформленным до включения контрагента в Реестр. Исключение возможно только по решению суда и не более чем за 5 лет, предшествующих включению этого юрлица в Реестр. То есть доначислять налоги в самом худшем случае придется не более чем за 5 лет, предшествующих дате извещения.

Предусмотрено еще несколько новелл. В частности, ответственность должностных лиц контролирующих органов за необоснованное включение субъекта хозяйствования в Реестр и за нарушение порядка и сроков принятия решений. Планируется также, что комиссионные расходы по сделке, признанной недействительной, не будут учитываться при налогообложении. А уплаченные ранее суммы налоговых платежей с первичными учетными документами, при­знанными впоследствии не имеющими юридической силы, будут учитываться при перерасчете налогов. В проекте содержится и ряд других менее глобальных поправок…

Вместе с тем эксперты отмечают, что проект не содержит главного изменения, которого ожидали предприниматели. Такого, например, как включенная в Декрет №7 норма в отношении субсидиарной ответственности о том, что эта ответственность может наступить только «в случае наличия виновных (умышленных) действий». И хотя, положа руку на сердце, можно согласиться с представителями контролирующих органов в том, что большинство фигурантов Реестра действительно являются «лжепредпринимательскими структурами», это не значит, что все их контрагенты были осведомлены об этом факте и осознанно шли на нарушение закона. И хотя председатель судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Беларуси Юрий Кобец недавно заявил, что, руководствуясь Декретом №7, суды теперь, прежде всего, будут исходить из принципа добросовестности субъектов хозяйствования при осуществлении предпринимательской деятельности, это - хорошие, но все же только слова. И пока соответствующая норма не отражена в Указе, он по-прежнему будет оставлять возможность для разных подходов и толкований.

Сергей ВАРИВОДА, заместитель председателя РОО «БНПА», председатель Совета директоров ГК «Интеллект»:

- В свое время предпринимательские союзы бурно протестовали против принятия Указа №488. Но их никто не слушал. В итоге была создана удобная для силовиков законодательная база, на основании которой каждый предприниматель становился «съедобным». И не имело значения, являешься ты добросовестным участником хозяйственной деятельности или жуликом от бизнеса. Причем очевидно, что проблема привлечения к ответственности добросовестных участников хозяйственной деятельности является именно законодательной. Нельзя «повесить всех собак» только на силовиков и фискалов - они читают все буквально и исполняют так, как предписано законодателем.

Лично у меня нет сомнений, что Указ №488 имеет право на жизнь. Но этот карающий меч правосудия не должен сносить головы невиновных. Это - азбука и просто правило хорошего тона в регулировании бизнес-среды. В конце концов, это условие привлечения инвесторов в нашу многострадальную экономику. Не виновен - не трожь! Этот девиз должен быть вписан первой строкой в любой законодательный акт о предпринимательской ответственности. На мой взгляд, практикуемая логика привлечения к ответственности добросовестных приобретателей на основе устоявшихся традиций в духе «ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать», является одним из самых болезненных препятствий в развитии бизнеса в стране.

Устраняет ли эту проблему проект изменений в Указ №488? Отчасти - да. По крайней мере, это шаг вперед. Однако в п.1.10 проекта законодатель так и не решился однозначно заявить: если фактически хозяйственная операция по приобретению либо реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) имела место, то субъект хозяйствования освобождается от ответственности.

В этом же пункте допускается привлечение к ответственности, в том числе и добросовестного приобретателя, до включения лжепредпринимательской структуры в реестр на основании судебного решения о признании сделки недействительной. Но ведь перечень гражданско-правовых оснований признания сделки недействительной в судебном порядке достаточно обширен. И отдельные статьи Гражданского кодекса позволяют признать сделку недействительной в случаях, когда одна из сторон действовала добросовестно.

Полагаю, что законодателю следует ограничить перечень оснований признания сделки недействительной для целей привлечения к ответственности согласно Указу №488 случаями, когда обе стороны сделки действовали с умыслом. А возможность взыскания за 5 лет, предшествующих включению в Реестр, следует допускать только при признании сделки недействительной по основаниям ст. 171 Гражданского кодекса, т.е. при совершении сторонами мнимых или притворных сделок.

Константин КОРЖЕВИЧ