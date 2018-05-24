Подтянуть регионы до столичного уровня

Как повысить качество диалога между организациями поддержки бизнеса и органами власти?

Ответ на этот вопрос искали участники семинара, который провели в Минске Конфедерация бизнеса Литвы и Ассоциация Европейского бизнеса. По общему мнению, белорусам есть что перенять у соседей.

Чем дальше от столицы…

Приветствуя участников семинара, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь Андрюс Пулокас отметил, что побывал во всех областных центрах и многих малых городах нашей страны. И поделился наблюдением, что чем дальше от столицы, тем труднее идет диалог между предпринимателями и государством. В регионах к бизнесу чаще возникает потребительское отношение - словно он всем что-то должен. В Литве, например, давно поняли, что это не так, поэтому на всех уровнях выстраивают партнерские отношения.

Бизнес уже не наблюдатель

В стране подготовлен полный обзор всех регионов: сколько требуется инвестиций, рабочих мест, работников и учебных заведений. Недавно, кстати, прошла реструктуризация советов по самоуправлению и теперь в них треть участников с правом голоса - представители бизнеса.

Литовское региональное самоуправление ориентировано на улучшение экономической среды. У всех регионов своя специализация, которую коллегиально определили представители власти, бизнеса и населения. Генеральный директор Конфедерации бизнеса Литвы отметил, что региональное развитие нередко понимают как дележ денег Eвросоюза между самоуправлениями. Однако по системе «региональных квот» сейчас распределяются только 15% инвестиций.

О том, как в Литве хотят поднять престиж регионов, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 4.

Оксана НИКОЛАЕВА