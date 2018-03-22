Закат эры пиратства?

Облачные сервисы и разработка программного обеспечения под заказ помогут решить проблему использования бизнесом нелицензионных программ.

По экспертным оценкам, в аппаратно-программном комплексе, который составляют компьютер и установленное на нем программное обеспечение (ПО), на долю «железа» приходится лишь около 10-20% стоимости. Для нашего рынка эта оценка долгое время казалась надуманной. Но все меняется.

В большинстве своем отечественные пользователи не задумываются - какой софт они используют. Сегодня с компьютерами работают без преувеличения 100% активного населения. При этом устоявшаяся практика использования «бесплатного» ПО кажется неискоренимой. Иному руководителю просто невдомек, что ПО, которое применяется в производственных и бизнес-процессах, стоит денег, а не может быть просто скачано из сети. Нередко их аргументы так же наивны, как и циничны: «Я же оплачиваю интернет!» .

Десятилетиями разработчики ПО разными способами пытались вразумить потребителей. В ход шли массовые разъяснительные кампании, обращение к совести и здравому смыслу, регулярные «амнистии» пиратского софта, карательные акции. В развитых странах с их отлаженной судебной системой и законопослушным населением карательные меры быстро приводили к удовлетворительным результатам.

Такая тактика сработала и в Восточной Европе - особенно в Польше, Чехии и других странах со средним достатком. Массированные рейды с выявлением пиратского софта, показательные судебные процессы быстро урегулировали ситуацию до нормального состояния, с точки зрения владельцев авторских прав.

Но на постсоветском пространстве эта практика предсказуемо дала сбой. Доходило даже до прямо противоположного эффекта.

Спасение утопающих…

Что касается нишевых продуктов, то разработчики и их представители на нашем рынке предпочли взять дело в свои руки. Так действует фирма 1С - производитель самой распространенной на постсоветском пространстве бухгалтерской программы и учетных систем. Николай Лойко, юрисконсульт ЗАО «Миcофт НВП» - официального представителя 1С в Беларуси - отмечает:

- Компьютерные программы на территории Республики Беларусь охраняются разделом V Гражданского кодекса РБ, Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», ст.ст. 9.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, ст. 201 и 354 Уголовного кодекса РБ. Любое незаконное использование программных продуктов является нарушением законодательства и влечет для юридических и физических лиц гражданско-правовую, административную и даже уголовную ответственность.

Специальные структуры правоохранительных органов (у нас - это Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь или в обиходе - Управление «К») уже имеют устоявшуюся практику работы и методы, которые различаются по видам пиратства. Российская организация Некоммерческого партнерства «Поставщиков программных продуктов» приводит следующую их классификацию: «лоточники» - розничная продажа нелицензионного ПО; «предустановщики» - установка нелицензионного ПО продавцами компьютерной техники на новые компьютеры; «интернетчики» - неправомерное распространение чужого программного обеспечения в интернете; «черные внедренцы» - распространение и внедрение программных продуктов, часто пиратских, без договора с правообладателем.

Для поимки «лоточника» обычно проводится контрольная закупка. «Черного внедренца» правоохранители могут пригласить на подставную фирму, чтобы он установил там пиратский софт. А чтобы доказать обращение юрлица к услугам «черных внедренцев», проводится проверка офиса с изъятием компьютеров. Суд определяет размер штрафов, учитывая, кто является субъектом нарушения, количество используемых пиратских программ, случаи распространения и другие обстоятельства. Н. Лойко подчеркивает:

- У правообладателя, независимо от привлечения виновного к уголовной или административной ответственности, есть право требовать возмещения причиненного ущерба или компенсации в гражданско-правовом порядке. Согласно ч. 2 ст. 56 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», правообладатель, в случае нарушения прав на компьютерные программы, может требовать от нарушителя компенсации в размере от 10 до 50 тыс. базовых величин. Конкретный размер определяется судом с учетом характера нарушения.

Причем к ответственности за использование пиратского софта привлекается не только организация, но и ее ответственные лица (директор, системный администратор).

Как решаются проблемы пиратства в Беларуси при обращении в третейский суд, каковы особенности лицензирования ПО для легального использования и что такое облачные сервисы, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 2.

Игорь КЛОКОВ