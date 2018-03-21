Рубль в зоне повышенного риска

Скупка валюты предприятиями на фоне отрицательного торгового сальдо негативно сказывается на курсе белорусского рубля.

Рекорды со знаком «минус»

После укрепления в декабре прошлого года, в январе белорусский рубль привычно снизился по отношению к валютной корзине за счет одновременного роста всех трех валют, входящих в ее состав. Напомним, что в прошлом году стоимость корзины росла непрерывно с мая по ноябрь.

Стоимость доллара США в январе выросла с 1,9727 до 1,9839 руб. (+0,57%), евро подорожал с 2,3553 до 2,4514 руб. (+4,08%), а российская валюта прибавила в цене с 3,4279 до 3,5251 бел. руб. за 100 росс. (+2,84%). В результате валютная корзина в целом подорожала за первый месяц года на 2,4%.

По данным Нацбанка, в январе субъекты хозяйствования-резиденты купили на чистой основе 265,7 млн долл. (после 195,2 млн долл. в декабре). Население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на 37,1 млн долл. (после покупки 41 млн в декабре). Эта сумма сложилась из чистой продажи наличной валюты на 89,4 млн долл. и чистой покупки безналичной валюты на 52,3 млн. Можно отметить, что поведение населения на валютном рынке вернулось в привычное русло после декабрьской чистой покупки валюты, которой предшествовало 22 месяца чистых продаж. Но при этом чистая покупка валюты предприятиями превысила чистые продажи населения, т.е. суммарно участники рынка валюту покупали, чем и обусловлено снижение курса белорусского рубля.

По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения выросли в январе на 65,1 млн руб. - до 3 406 млн руб. (+1,9%). Срочные валютные депозиты населения, наоборот, снизились на 14,3 млн долл. - до 6 675,3 млн (-0,2%). Подобная картина - рост рублевых вкладов с одновременным снижением валютных - наблюдается начиная с февраля 2017-го, и лишь июль прошлого года стал коротким исключением.

На фронтах «валютной войны»

Доллар в январе существенно упал ко всем основным валютам без исключения. Пара EUR/USD выросла за месяц на 3,3% - до 1,2413, GBP/USD - на 4,9% - до 1,4189, USD/CHF - снизилась на 4,4% - до 0,9310, а USD/JPY также снизилась - на 3,1% - до 109,18.

25 января Европейский центральный банк сохранил ключевую ставку на нулевом уровне. Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 г. объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с 60 до 30 млрд евро в месяц. Программа продлится как минимум до сентября 2018 г.

Попытки таргетирования обменных курсов рискуют спровоцировать валютную войну, - предупредил член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере в конце января, несколько дней спустя после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что более слабый доллар выгоден для американской торговли. Участники рынка сочли его комментарии отступлением от традиционной валютной политики США, в результате чего доллар опустился до трехлетних минимумов к корзине основных валют. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Кере заявил, что разговоры о валютных курсах должны вернуться в рамки глобальных саммитов, таких как G7 и G20, поскольку наблюдающаяся в последнее время шумиха не приносит пользы.

Что думают международные финансовые эксперты о валютной войне и почему растет цена на нефть – читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» № 2.

Вадим ИОСУБ, старший аналитик Альпари