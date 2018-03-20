Трудный выбор. Между надежностью и риском

Инфляционные ожидания по-прежнему оказывают существенное влияние на сберегательное поведение населения.

В большинстве стран мира экономическая политика государственных органов направлена на стимулирование роста ВВП и постепенное повышение благосостояния граждан. Но в связи с наличием ряда субъективных факторов действия регуляторов не всегда приводят к желаемым результатам и могут не дать заметного положительного эффекта. В качестве примера можно привести ситуацию в денежно-кредитной сфере.

Так, высокие инфляционные ожидания населения могут спровоцировать ускорение роста цен. В свою очередь усиление девальвационных настроений будет стимулировать спрос на иностранную валюту, что создает дополнительное давление на валютном рынке. Изменить негативные ожидания граждан в лучшую сторону зачастую достаточно сложно. Монетарным регуляторам может понадобиться не один год, чтобы повысить доверие населения к проводимой государством денежно-кредитной политике.

Валютные предпочтения

Проанализировав динамику инфляционных процессов, можно отметить, что в последние годы в Беларуси наблюдается постепенное снижение темпов роста потребительских цен. Если в декабре 2015 г. по отношению к декабрю 2014-го цены повысились на 29,5%, а в 2016-м - на 15,7%, то в декабре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. прирост индекса потребительских цен составил рекордно низкую величину - 4,6 п.п. Тем не менее, по результатам исследования инфляционных ожиданий населения, проведенного Национальным банком в ноябре 2017 г., выяснилось, что ощущаемый уровень инфляции для граждан за 12 месяцев составил 12,9%. При этом более 50% респондентов высказали мнение, что цены за этот период выросли достаточно существенно.

Сохранение опасений по поводу высокой инфляции особенно заметно сказывается на отношении к личным накоплениям. Только 25,6% опрошенных Нацбанком граждан Беларуси считают, что в настоящее время стоит создавать сбережения. Остальные придерживаются прямо противоположной точки зрения.

В какой валюте хранят белорусы «заначку» и какие формы накопления и сбережения предпочитают кроме депозитов, читайте в продолжении статьи, опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №2.

Анастасия ЛУЗГИНА, кандидат экономических наук,

Центр экономических исследований «БЕРОК»