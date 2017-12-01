В чем шагнуть в 2018-й?

Как войти в Новый год с ощущением актуального стиля, подобрав подходящий образ для празднования и какие тенденции будут определять мужской гардероб в следующем году? Об этом рассказала Майя СТАРОВОЙТОВА - практикующий стилист и лектор.

По ее мнению, большинство мужчин делятся на две категории: тех, кто категорически отказывается или устали от строгих костюмов, и тех, кто, напротив, их просто обожает и чувствует себя в них комфортно и уверенно. Из этого следует, что домашние праздники, встречи с друзьями и такие праздники как Новый год могут стать поводом для костюма или, наоборот, причиной для отказа от строгих нарядов.

Безусловно, отлично сидящий костюм из хорошей ткани всегда выглядит очень эффектно. Однако чтобы избавиться от излишней чопорности, рубашку можно выбрать не типичную, классическую белую, а интересного оттенка. Вдобавок следует расстегнуть пару верхних пуговиц. А еще сменить сорочку на тонкий джемпер, водолазку или хлопковую футболку.

Разбирая гардероб делового мужчины и пытаясь адаптировать его к разным случаям, М.Старовойтова комментирует: «Также практичен костюм приталенного силуэта в черном цвете, темно-синих или зеленых оттенков, потому что пиджак и брюки можно носить по отдельности, комбинируя с другими предметами гардероба. Например, брюки отлично смотрятся с джемпером или даже свитшотом, а пиджак - с джинсами и casual-брюками. Джинсы и более повседневные брюки можно дополнить рубашкой-поло или свитером». Стилист уверена, что, потратив некоторое время на составление комплектов из имеющейся в гардеробе одежды, можно без труда подобрать свежий и неожиданный образ, который и станет отличным решением для не слишком официального корпоратива или празднования в кругу друзей.

Самым смелым М.Старовойтова подсказывает: «Сейчас, кстати, самое время носить яркие и забавные экземпляры, будто доставшиеся от дедушки. Также к менее формальным фасонам брюк подойдет сорочка. Есть отличный трюк, который работает и в женской, и в мужской моде: небрежно подверните рукава, тогда почти любая рубашка будет выглядеть стильно. А за вдохновением можно обратиться к образам скромных модников - Дэвида Бэкхема и Райана Гослинга».

От исчерпывающих практических советов - к более общим тенденциям. Теоретическим, но не бесполезным: держа руку на пульсе и интегрируя их в индивидуальный стиль, вы сможете транслировать партнерам и коллегам динамику и актуальность своего мировоззрения. Итак, один из главных материалов грядущего года для мужских гардеробов - бархат.

Неожиданно, но факт: эта мягкая ткань больше ассоциируется с модой аристократических кругов прошлых веков. Но сегодня некоторые дизайнеры умело играют с этой королевской фактурой, приглушая ее нарядность и торжественность. Например, в Hermes снизили градус роскоши за счет припудренных глубоких оттенков без блеска - получились брюки, удобные и в то же время некричащие. То же можно сказать о примере из коллекции Berluti. Правда, в этом костюме чуть ярче цвет, артистичнее общий вид, но это все еще допустимая классика с долей артистизма: именно с таких вариантов можно начинать плавное вхождение в мир большой моды. И, кстати, новогодняя ночь - лучшее время для таких проб.

Еще одна фактура, популярность которой обусловлена таким социально-психологическим фактором, как сильно возросшая популярность хюгге (стиль жизни датчан, предполагающий уют и прелесть простых вещей, воспетый в книге британской журналистки Хелен Рассел) - вязаные свитера, кардиганы, шарфы и даже пальто.

Причем это не просто гладкое трикотажное полотно - нет, дизайнеры вывязывают рельефные узоры, используя крупную вязку, чтобы еще убедительнее подчеркнуть технику и материал. Это хорошая новость для белорусских мужчин, которые традиционно любят пуловеры, так что осталось только примерить самые актуальные модели с подиума и подобрать что-то подобное.

Рекламировать вязаный тотал-лук (как у Дома Balmain) мы не станем, считая его для наших широт лишь умозрительным подиумным выходом. А вот присмотреться не к классическим, а к современным оверсайз-моделям стоит: это актуально уже много сезонов подряд и благодаря свободе и комфорту еще долго не забудется ни дизайнерами, ни потребителями. Еще один плюс вязаных вещей - в удивительной универсальности: уместно - в гости, идеально - для прогулки и допустимо - в офис. И незаменимо в новогодние каникулы, проведенные в загородном доме.

Расцветки в мужском гардеробе все более разнообразны, но в текущем сезоне в топе дизайнеров оказалась клетка и ее разнообразные вариации: от классической виндзорской до выразительного тартана. Цветовые сочетания в этом геометрическом паттерне - вся палитра, от спокойных оттенков до ярких красок. Дизайнер Tim Coppens предлагает комбинировать сдержанные серо-коричневые квадраты пиджака с контрастными красным или синим цветами сорочки и брюк. Бренды Paul Smith и Etro радуют поклонников красочных решений клеткой изумрудных оттенков, а за безупречной классической гармонией стоит обращаться к изделиям Trussardi.

В гардеробы триумфально вернулся жилет: дизайнеры реабилитируют этот элемент, придавая ему новые и актуальные звучания. Жилет в 2018 г. может быть не только составной частью костюма-тройки, но и полноценным участником других, более экспериментальных ансамблей. Для полного представления подсматриваем стилизации у John Varvatos и Paul Smith. Бунтарский бренд Vivienne Westwood в свою очередь утверждает, что жилет может быть мягким и свободным, напоминающим домашнюю или повседневную одежду, и комбинирует его с прогулочной курткой - не чересчур вычурно, но прогрессивно.

Еще один элемент, без которого не обойтись и по рекомендациям модных стилистов, и по объективным климатическим условиям, - шарф-снуд. Этот удобный предмет появляется и в кэжуал-образах, и так же гармонично дополняет формальные, деловые. Например, пальто, бомберы, куртки, парки, пиджаки, свитшоты - сложно найти бренд, который обошелся бы без этого утеплителя: от люксовых Giorgio Armani и Balmain до самых демократичных масс-маркет марок. А мы в свою очередь призываем к креативности и экспериментам в новом году: индустрия моды может быть вдохновителем - причем не только на совершенствование собственного имиджа, но и на генерирование неожиданных бизнес-решений.

Ирина ЖУКОВА