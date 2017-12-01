Бренд, проверенный временем

Благодаря высокой культуре и гибкости производства, ОАО «ТАиМ» стало прямым поставщиком ряда крупнейших российских машиностроительных предприятий, об этом рассказал журналу "Директор" руководитель предприятия Дмитрий Поминов.

В Беларуси немного предприятий, являющихся безо­говорочными лидерами в своей области на постсоветском пространстве. Еще меньше тех, кто не только поддерживает высокие стандарты, выпуская традиционную для себя продукцию, но и способен создавать принципиально новые технические изделия «под заказчика». Любой специалист-машиностроитель скажет, что это совсем непросто, так как такое предприятие должно располагать современной проектно-конструкторской и технической базой, а также быть достаточно гибким, т.е. иметь возможность оперативно перестраивать производство без ущерба для выпуска основной продукции.

Открытое акционерное общество «ТАиМ» (завод по производству «Тормозной Аппаратуры и Механизмов») - именно такое предприятие. Оно является крупнейшим производителем пневмотормозных аппаратов и тормозных механизмов для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и прицепной техники, входит в состав холдинга БЕЛАВТОМАЗ­ и является OEM-поставщиком на конвейеры Минского автозавода и других крупных производителей.

Баланс цены и качества

Флагманской продукцией, обеспечивающей основной объем производства ОАО «ТАиМ», традиционно являются тормозные механизмы и аппараты. Они используются в технике - МАЗ, Гомсельмаш, БЕЛАЗ, МТЗ, МЗКТ, МАЗ-МАН, Бобруйск­агромаш, Оршамаш, Уманьферм­маш, Тверьстроймаш и ряд других крупных предприятий машиностроительной отрасли. Что касается кооперации по запчастям, входящим в тормозную систему (регулировочные рычаги, разжимные кулаки, тормозные камеры, кронштейны, суппорты и др.), то здесь география поставок гораздо шире и включает не только постсоветские страны, но и ряд государств Евросоюза. Поэтому продукция предприятия имеет не только сертификаты соответствия Беларуси, России и Украины, но и знак подтверждения соответствия РД-90 Европейской экономической комиссии ООН (Е28).

Доля экспорта в общем объеме продаж ОАО «ТАиМ» составляет на сегодняшний день 24%. Естественно, основным экспортным рынком является российский. Хотя работать на нем совсем непросто, несмотря на то что здесь у предприятия есть четыре официальных дилера, которым ежемесячно отгружается продукции на 4-7 млн росс. руб. Во-первых, конкуренция на этом рынке с каждым годом ужесточается - аналоги разной степени качества сейчас выпускают в Индии, Китае, Турции и в той же России. Но, как говорит директор ОАО «ТАиМ» Дмитрий Поминов, своих клиентов предприятие не теряет, «потому что ТАиМ - это бренд. Все знают, что наша продукция выпускается не «на коленке», а в заводских условиях, проходит соответствующие испытания и жесткий контроль качества».

Во-вторых, стать прямым поставщиком на конвейеры крупных российских производителей - задача для нерезидентов архисложная. Несмотря на создание ЕАЭС и подписание многочис­ленных межправительственных соглашений, россияне, насколько это возможно, отдают предпочтение местным компаниям. И чтобы опередить конкурентов, белорусская продукция должна быть на голову выше по качеству и конкурентоспособной по цене.

- Сегодня мы являемся официальным поставщиком комбайнового завода «Ростсельмаш», - рассказывает директор ОАО «ТАиМ­». - Могу сказать, что процедура получения этого статуса была для нас мучительно долгой и затратной. От первых чертежей до серийного производства про­шло три года. Все это время мы изучали чертежи, делали пробные детали, проверяли отклонения… Причем КД несколько раз корректировались заказчиком, поскольку детали предназначались для новой, только разрабатываемой модели. Но сегодня мы заняли там определенную нишу - около 30 ед. номенклатуры для них мы уже производим, в разработке находится еще порядка 90 деталей для различных узлов и агрегатов. Ежемесячно завод поставляет в Ростов продукции на 6 млн росс. руб. Эта работа была для нас очень полезной еще и потому, что мы получили бесценный опыт. Ведь требования российских производителей к поставщикам в плане качества, сроков отгрузки, исполнительской дисциплины по заключенным договорам - очень жесткие. Аналогично мы работаем с Петербургским тракторным заводом и рядом других крупных российских предприятий.

Конкурентные преимущества

Конечно, в некоторой степени на руку белорусскому производителю сыграли взаимные санкции России и Евросоюза, в результате которых российские компании начали массово искать альтернативные варианты поставок. Но, конечно же, определяющим фактором успешной работы на российском рынке для ОАО «ТАиМ» стало не это, а высокое качество, готовность работать с учетом требований конкретного заказчика и браться за сложные проекты, которые не по силам большинству конкурентов.

- Наше основное конкурентное преимущество в том, что мы беремся за разработку сложных, нестандартных узлов и деталей, - считает Дмитрий Поминов. - Сегодня производить продукцию, которую умеют делать все вокруг, и пытаться с ней конкурировать - это не выход. На этом много не заработаешь. Ну и, конечно, под такие сложные решения и нестандартную продукцию требуется соответствующее оборудование. Поэтому инвестиции в техперевооружение - важнейшее направление нашей работы на ближайшую перспективу. Около 70% оборудования, которое мы используем, морально устарело, поскольку представляет собой специализированные линии для поточного производства ограниченного ассортимента деталей и узлов. А для работы по чертежам или техническим заданиям заказчика нужна гораздо большая гибкость. Я считаю, нам еще крупно повезло, что несколько лет назад мы сумели частично обновиться и поменять устаревшее энергоемкое оборудование на современное с числовым программным управлением. Это позволяет нам браться за выполнение заказов, которые не по силам конкурентам.

Сегодня бобруйский завод выпускает более 1 000 ед. разнообразной продукции, по мере возможности диверсифицируя производство. Например, очень удачной оказалась идея выпуска автономной навесной коммунальной техники к тракторам МТЗ - щеточное, экскаваторное и погрузочное оборудование, снегоочистители, парковые пылесосы, косилки и др. Такая техника востребована коммунальщиками и фермерами, и сейчас объем ее производства составляет около 500 тыс. руб. в месяц.

Важное направление в работе ОАО «ТАиМ» - выпуск товаров народного потребления, которые составляют от 10 до 12% в объеме производства. Например, гибкой подводки: шлангов, предназначенных для присоединения бытовых газовых приборов к газопроводам, газовым баллонам в жилых домах и зданиях различного назначения, а также шлангов для подачи хозяйственно-питьевой воды. Этот рынок активно развивается - есть спрос, выделяются кредиты… Завод также производит тележки различного назначения, стремянки, плоскорезы и другие виды товаров для населения, и отказываться от работы в этом сегменте здесь не собираются. Хотя будущее предприятия руководитель ОАО «ТАиМ» видит в масштабном техническом перевооружении и освоении выпуска новой, уникальной для рынка продукции.

- Работа по модернизации производства будет продолжаться - план технического развития предприятия на 2018 г. уже утвержден, - говорит Дмитрий Поминов. - Потому что от этого, без преувеличения, зависит наше будущее. К этому нас «подталкивают» и конкуренты (например, в России уже достаточно предприятий, использующих технологии 4-го промышленного уклада), и заказчики, со стороны которых есть спрос на разработку и освоение огромной номенклатуры новых или нестандартных изделий, что невозможно без высокоточного современного оборудования.

Константин ШИШКИН