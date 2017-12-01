«БЕЛЛЕГПРОМ»: 25 лет на рынке

Отечественные товары - трикотаж, белье, льняные скатерти и кожаная обувь - давно стали брендом Беларуси. О сегодняшнем дне и перспективах дальнейшего развития созданного четверть века назад концерна рассказал руководитель «Беллегпрома» Николай ЕФИМЧИК.

- Николай Васильевич, с какими результатами завершают юбилейный год предприятия концерна? Удалось выполнить ключевые показатели развития?

- За последнее время «Беллегпром» значительно прибавил не только в производственном, технологическом отношении, но и улучшил свое положение на рынке. Так, за 2014-2017 гг. организации концерна освоили более 317 млн долл. инвестиций в основной капитал. Сегодня износ оборудования в среднем не превышает 38,9%, а в текстильной отрасли - 30%.

По итогам этого года объем продукции превысит 1,1 млрд долл., или на 14,4% больше, чем в 2016 г., выработка на 1 работающего - на 12,4%. В натуральном выражении производство тканей вырастет на 5,6%, ковров - на 14,7, чулочно-носочных изделий - на 11,9, корсетных изделий - на 50,3, обуви - на 9,1%.

Если в 2014 г. организации «Беллегпрома» в структуре промышленного производства страны занимали меньше 2%, то в этом году - 2,2%. Соответственно, удалось обеспечить положительную финансовую динамику: рентабельность продаж в промышленности концерна в 2014 г. составляла 5,3%, а в 2017 г. ожидается на уровне более 15%.

Также важно, что мы сумели сохранить кадровый потенциал и продолжаем набирать людей. Так, на дополнительно введенные рабочие места в 2016 г. трудоустроено почти 800 человек, в этом году - 920.

- Предприятия концерна модернизируются, отечественные дизайнеры стараются не отставать от европейской и мировой моды, и хотя у легкой промышленности сегодня хватает сложностей и проблем, в целом ситуация обнадеживающая.

- Вы правы. Предприятия концерна способны выпускать любой ассортимент легпрома и обеспечить качество, востребованное на мировом рынке. При этом ориентируемся в основном на высококачественную продукцию для среднего класса по приемлемой цене и удовлетворяем потребности в элитном сегменте. Также активно сотрудничаем с известными белорусскими дизайнерами (Иван Айплатов, Юлия Латушкина и Людмила Лабкова).

На нашем счету - успешные проекты создания коллекций парадно-гражданской формы для спорт­сменов, участвующих в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане.

Сейчас начинаем интересный проект по созданию коллекций повседневной одежды из новых образцов тканей ОАО «Камволь» и РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Надеемся привлечь к нему не только состоявшихся дизайнеров, но и студентов профильных вузов.

Справка «Директора»

В состав «Беллегпрома» входят 95 организаций, в том числе 78 промышленных (текстильная отрасль - 17, трикотажная - 12, швейная - 21, кожевенно-обувная - 28), а также организации торговли, науки и образования.

Длины тканей, произведенных предприятиями за 25 лет существования концерна, хватит, чтобы 50 раз опоясать экватор Земли. Выпущено около 250 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий, что позволяет накрыть территорию Великобритании.

- Тогда как объяснить, что удельный вес продаж товаров легпрома в Беларуси за последние годы снизился, а в общем объеме реализации приблизился к отметке 50%?

- У нас открытый рынок, поэтому у человека сегодня есть выбор, что носить и какую обувь покупать.

Надо учитывать, что Беларусь - экспортоориентированная страна. Так, из отечественного сырья для легпрома у нас только кожа, лен, химические нити и волокна, а остальное приходится закупать, в том числе нефть и газ.

В данном случае более важный критерий - валютный баланс: экспортная выручка концерна от продаж продукции превышает то, что мы покупаем. В итоге положительное сальдо в 2017 г. превысит 190 млн долл.

Продукция белорусского легпрома экспортируется в 62 страны мира. Выполняются доведенные правительством задачи по поставкам на новые перспективные рынки и в КНР (4 и 3 млн долл. соответственно).

Мы не можем реализовать всю продукцию концерна только в Беларуси, а ведь есть еще и частные предприятия легпрома, интернет-площадки и представители крупных международных торговых брендов (Zara и др.).

Приведу несколько цифр. Сегодня в стране производится порядка 7 млн пог. м костюмных тканей, а наш производственный потенциал позволяет переработать только 700 тыс. пог. м, из которых можно пошить 250 тыс. деловых костюмов, остальное предназначено на экспорт.

«Беллегпром» выпускает на 1 жителя страны в год 1 пару обуви, 15 пар чулочно-носочных изделий, 8,5 пог. м тканей (это почти 3 костюма). Нужно ли столько отечественному потребителю? Поэтому считаем нормальным, что отечественную одежду и обувь покупает половина белорусов.

- Как обстоят дела с финансированием? Насколько эффективна господдержка отрасли?

- Государство оказывает серьезную финансовую поддержку организациям «Беллегпрома». При этом преференции предоставляются не всем, а драйверам, определяющим развитие отрасли, для технического перевооружения (ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» (БПХО), РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Камволь», организации холдинга «Марко» и др.).

Что касается эффективности, то за последние 4 года сумма начисленных налогов в бюджет и отчис­лений в ФСЗН в 8 раз превысила объем полученных преференций.

- Насколько остро стоит проблема оборотных средств, на нехватку которых часто сетуют руководители многих предприятий легпрома?

- Сегодня кредитная нагрузка организаций «Беллегпрома» превышает 1 млрд руб., на ее обслуживание уходит в среднем 43,4% получаемой выручки, отсюда и нехватка оборотных средств. Однако благодаря принятым решениям главы государства и правительства, банки в последнее время снизили процентные ставки, что позволило несколько уменьшить финансовую нагрузку на организации.

Несмотря на определенные проблемы, наши предприятия загружены заказами. Правда, пока еще остается небольшой перекос в швейно-трикотажной отрасли, часть предприятий которой из-за отсутствия оборотных средств «подсела» на давальческое сырье из России и стран Европы.

Конечно, это позволяет решить проблемы на определенном этапе, но усложняет общую ситуацию (отсутствие инвестиций и развития, резерва для роста зарплат). Мы же нацеливаем их на активное совершенствование собственного производства в рамках программы развития и инвестирования легкой промышленности в 2016-2020 гг.

- Расскажите об основных результатах технического перевооружения концерна. Все ли удалось сделать?

- В последние годы практически все предприятия «Беллегпрома» проводили модернизацию. Финансирование техперевооружения на 25% осуществлялось за счет собственных средств, на 36% - кредитных и заемных средств.

В качестве хорошего примера выступают предприятия текстильной и обувной отрасли. Так, в ходе недавнего посещения ОАО «Камволь» Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценил результаты модернизации, которая началась в 2012 г. За эти годы в нее вложено более 110 млн долл., благодаря поддержке главы государства удалось спасти предприятие.

Сейчас по оснащению самым современным оборудованием ОАО «Камволь» нет равных на постсоветском пространстве и даже в Европе. Если в прошлом году здесь выпустили 1 млн пог. м тканей, в 2017 г. - 2,5 млн, то в 2018 г. планируется более 4 млн, а в 2020 г. - выход на проектную мощность - 6 млн.

Руководством «Камволя» заключено соглашение о передаче технологий и дилерский контракт с известной турецкой компанией Zen Led, что позволит в перспективе выпускать 7-8 млн пог. м тканей в год. При этом партнер обязуется продать не менее 4 млн.

Полностью завершено техническое перевооружение «БПХО» (введено в эксплуатацию 212 ед. оборудования), на РУПТП «Оршанский льнокомбинат» - 2-й этап модернизации (402 ед.).

В I квартале 2018 г. ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» завершит реализацию проекта «Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината». В результате убыточное госпредприятие при помощи частного бизнеса и поддержке государства обретет новую жизнь, проведя полную модернизацию, что позволит повысить конкурентные преимущества производителя изделий из натурального меха. При этом также увеличится объем выпуска обуви на 1,5 млн пар в год.

- Вы назвали передовиков, а как в концерне обстоит дело с отстающими?

- К сожалению, утратили прежний потенциал и положение в отрасли Минское ОАО «Луч», Гродненская и Лидская обувные фабрики. Но в концерне есть и другие примеры, которые доказывают, что зачастую многое зависит от мужества, профессионализма и компетентности руководителя.

Так, в свое время не в лучшей финансовой ситуации оказалось ОАО «Полесье». Однако после назначения на должность генерального директора Татьяны Алексеевны Лугиной ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. В результате предприятие уже 2 года работает рентабельно, его продукция востребована на внутреннем и внешнем рынках (к слову, сегодня мы обеспечиваем до 20% потребности отечественного рынка в верхнем трикотаже).

- Николай Васильевич, наверное, ОАО «Полесье» - далеко не единственный положительный пример. Как вы оцениваете эффективность холдингов, созданных в рамках «Беллегпрома»?

- Идея, конечно, была хорошая, но в жизни все оказалось далеко неоднозначно… Например, образованный на базе ОАО «8 Марта» и ОАО «Речицкий текстиль» холдинг с поставленной задачей не справляется. Почему? Возможно, изначально были допущены тактические ошибки, когда объединили вместе разные структурные предприятия - трикотажное и текстильное. Сейчас пытаемся исправить ситуацию, привлечь к сотрудничеству близкое по технологии и структуре ассортимента предприятие - ОАО «БПХО».

- Но ведь есть же и обратные примеры - успешный холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»?

- Там иная ситуация. Холдинг создан в рамках одного частного собственника и включает 7 коммерческих организаций, из них 4 - производители обуви, причем каждый со своей специализацией (производство кожаная обувь; с верхом из искусственных материалов, спортивная, домашняя, рабочая и специализированная обувь и т.д.), одно предприятие выпускает кожгалантерейные изделия, меховой комбинат и ООО «Марко-Сервис» занимается фирменной торговлей и транспортными перевозками.

Таким образом, холдинг представляет эффективную вертикально-интегрированную структуру с выходом непосредственно к конечному потребителю, где реализуется продукция всех структурных организаций. Но такая схема существовала и до момента его создания.

- Какие еще есть варианты?

- В целом «Беллегпром» тоже можно рассматривать как холдинг, в состав которого организации входят на добровольных началах. Аппарат концерна реализует практические меры, направленные на создание условий для эффективной работы отрасли, проводит работу по защите и представлению интересов его участников в правительстве и международных организациях, при сотрудничестве с торгово-экономическими партнерами. Анализируя тенденции внутреннего и внешних рынков, направляем и объясняем, как правильно развиваться и куда двигаться нашим предприятиям.

- То есть предлагаете оптимизировать взаимодействие между организациями?

- Да. В этом году завершился процесс реорганизации ОАО «Лона» путем присоединения к ОАО «Моготекс». Таким образом, происходит расширение швейного производства, что даст возможность предприятию увеличить глубину переработки тканей и обеспечить выпуск готовых швейных изделий, востребованных сегодня рынком.

Сейчас инициируем присоединение к «Камволю» компании «БелКредо». Собственное швейное предприятие позволит лучше планировать объем и ассортимент выпускаемых тканей.

С целью развития государственно-частного партнерства, повышения эффективности производства трикотажной отрасли и привлечения инвестиций планируется продажа принадлежащего государству пакета акций ОАО «Купалинка». И в отрасли есть потенциальные инвесторы, зарекомендовавшие себя как ответственные акционеры.

В рамках разработанного проекта указа главы государства рассматривается создание унитарного холдинга «Белвест», включающего управляющую компанию и производственные структуры СООО «Белвест», дочерние и зависимые организации группы компаний, формирующие логистику и товаропроводящую сеть.

- «Беллегпром» - один из эффективных механизмов продвижения интересов белорусских производителей на внутреннем и внешнем рынках и развития национального экспорта. Какой потенциал, на ваш взгляд, для этого еще можно задействовать?

- Мы активно продвигаем продукцию отечественного легпрома за рубежом, которая традиционно пользуется спросом благодаря высокому качеству, положительной деловой репутации белорусских компаний как на традиционных рынках сбыта (ЕАЭС­), так и в странах дальнего зарубежья.

Одной из эффективных форм продвижения продукции на экспорт стали товаропроводящие сети. Ряд предприятий концерна активно развивают фирменную торговлю: например, только у СООО «Белвест» - 340 собственных магазинов в России.

Предприятия с нашей помощью активно участвуют в выставочной деятельности, ежегодно принимая участие примерно в 100 выставках по всему миру - в Чили, ЮАР, Франции, Германии, Великобритании и т.д. «Беллегпром» сотрудничает со многими профильными меж­дународными ассоциациями в Индии, Турции, Италии, Пакистане, странах ближнего зарубежья и др.

При поддержке посольства Беларуси в Бельгии концерн стал членом Европейской конфедерации производителей товаров легкой промышленности «Евратекс», тем самым усилив свои позиции на региональном рынке.

- Какие задачи стоят перед концерном в ближайшей перспективе?

- По результатам анализа мирового отраслевого рынка разработана Программа развития легкой промышленности республики на 2015-2020 гг. с перспективой до 2030 г. Необходимо обеспечить выход на проектную мощность модернизированных драйверов отрасли, консолидированно двигаться в направлении глубокой кооперации.

2017 г. был объявлен в Беларуси Годом науки. Для предприятий концерна лозунг «Инновации и развитие» означает продолжение техперевооружения. В рамках Госпрограммы инновационного развития будут реализованы проекты в ОАО «Витебские ковры», ОАО «Полесье», ОАО «Моготекс» и ОАО «Камволь». Подготовлены предложения по включению в госпрограмму на 2018 г. ОАО «Гронитек» и ОАО «Ручайка».

В следующем году планируется нарастить объем экспорта на 5%, промышленное производство - на 4%. Так что планов у нас много, и главное - они достижимы.

- Николай Васильевич, во время посещения ОАО «Камволь» Президент Александр Лукашенко пообещал, что пошьет костюм из их ткани. Интересно, а сами где одеваетесь? В каком ателье костюм заказывали?

- Этот вопрос мне традиционно задают представители СМИ. Поэтому не скрываю от журналистов информацию: костюм - от ОАО «Коминтерн» (кстати, из качественной ткани ОАО «Камволь»), туфли - ООО «Марко» (или СООО «Белвест»), сорочка и галстук - ОАО «Элиз», а носки - от «Конте Спа»… К слову, костюмы обычно предпочитаю покупать в фирменном магазине «Коминтерна».

Мне больше нравится фабричный пошив, да и цены у них приемлемые. Так что своим внешним видом стараюсь поддерживать и рекламировать отечественного производителя, как и подобает руководителю «Беллегпрома».

Борис АЛЕКСЕЕВ