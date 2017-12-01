«НЕРУДПРОМУ»- 70 лет!

ОАО «Нерудпром» - основной отечественный производитель и поставщик нерудных строительных материалов для столицы и Минской области - недавно отметило 70-летний юбилей, о чем рассказал журналу «Директор», генеральный директор Александр ЛОЙКО.

Отсчет своей истории «Нерудпром» ведет от небольшого карьерного хозяйства «Тарасово», которое было образовано под Минском в 1947г. Предприятие стояло у истоков создания промышленности нерудных материалов в республике, внесло весомый вклад в восстановление разрушенной немецкими оккупантами белорусской столицы.

В послевоенное время трудовой коллектив активно осваивал и разрабатывал новые месторождения не только в Белоруссии, но и в Узбекистане и Армении. К 1990 г. производственная мощность достигла 5 млн куб. м песчано-гравийно-щебеночных материалов в год, - отметил Александр ЛОЙКО.

За 70 лет предприятие не раз меняло свое название и подчиненность, но всегда соответствовало главному предназначению: бесперебойное обеспечение предприятий строительного комплекса столичного региона и населения песком, гравием и щебнем. В 1997 г. получило нынешнее наименование - ОАО «Нерудпром».

Есть чем гордиться

Несмотря на снижение в последние годы общих объемов строительства в стране, продукция ОАО «Нерудпром» по-прежнему пользуется спросом в столице и Минской области, а по некоторым позициям - даже в дефиците. Например, в связи со строительством второй ВПП в Национальном аэропорту «Минск» и индустриального парка «Великий камень» наиболее востребован песок 1-го, 2-го классов и обогащенный. Наряду с традиционными строительными материалами на предприятии освоили выпуск кварцевого фильтрующего песка, который используется для очистки питьевой воды и в качестве кормовой добавки для животных. И что важно, организовали собственное производство дорожных смесей.

В ОАО «Нерудпром» активно внедряют современные технологии, расширяют ассортиментный портфель. Например, увеличили выпуск песка мелких фракций, востребованного для отделочных работ.

- Основные потребители нашей продукции - более 30 строительных предприятий ГПО «Минск­строй» и ОАО «Минскпром­строй», ОАО «Макродор», ООО «Тапас плюс», группа компаний «Дана Холдингз», коммунальные предприятия Мингорисполкома и другие, которые строят в городе и области многоквартирные жилые дома, учреждения социального назначения, спортивные арены, занимаются благоустройством и содержанием дорог и иных территорий, - сказал А.Лойко.

Генеральным директором ОАО «Нерудпром» Александр Анатольевич был назначен в конце 2014 г., а трудовой путь на предприятии начал в 2005 г., когда после БНТУ пришел горным мастером в карьер «Волма». За три года молодому руководителю удалось создать костяк команды современных управленцев и работников, которым по плечу решение поставленных задач.

К декабрю 2017 г. «Нерудпром» вышел на безубыточную работу и выполнил практически все основные экономические показатели. Зафиксирована и положительная динамика роста зарплаты. Объем выпуска нерудных строительных материалов за 10 месяцев достиг 2 млн куб. м.

На предприятии эксплуатируются более 100 единиц мощной землеройной и погрузочной техники, свыше 30 транспортных средств различного назначения, около 40 единиц технологического оборудования. С 2016 г. организована доставка произведенной продукции собственным транспортом, и всего за год «Нерудпром» вошел в число крупных перевозчиков нерудных материалов столичного региона.

Отдельного внимания заслуживают мобильно-сортировочные установки (сейчас их 4), внедрение которых в технологию производства позволило сократить затраты на внутрикарьерные перевозки на 25%.

«Нерудпром» является самым крупным предприятием по производству и продаже песка, гравия, щебня и дорожных смесей в стране. Сегодня в его состав входят 2 действующих дробильно-сортировочных завода (ДСЗ «Крапужино» и «Минский»). Проектная мощность первого - 500 тыс. куб. м в год, фактический объем выпуска в 2017 г. составит 700 тыс., второго - 500 тыс. и более 1 млн куб. м соответственно. Ежедневный объем выпуска и отгрузки готовой продукции в летний период достигает 12-14 тыс. куб. м. В течение суток в карьерах загружаются в среднем не менее тысячи автомашин.

Выделенные земельные участки позволяют «Нерудпрому» разрабатывать только 2 карьера, выпуская в год до 2,4-2,5 млн куб. м продукции, но при этом обеспечивать потребности строительного комплекса столицы и Минщины в нерудных строительных материалах не менее чем на 70-80%.

Проблемы требуют решения

Сегодня почти все месторож­дения песчано-гравийной смеси в радиусе 50 км вокруг Минска практически выработаны. Значит, надо искать и осваивать новые. Тем более что в 2018 г. правительством запланирован рост объемов строительно-монтажных работ и возведения жилья в столице и Минской области на 25-30%, и руководство «Нерудпрома» считает, что могло бы более оперативно удовлетворять возрастающие запросы стройкомплекса, будь у предприятия дополнительные площади для освоения карьерного производства.

Дело в том, что в 2015-2017 гг. в связи с выработкой месторождений и завершением сроков пользования земельными участками выведен из эксплуатации ДСЗ «Заславль» и прекратил выпуск продукции ДСЗ «Волма», а это фактически половина производственных мощностей «Нерудпрома». Поэтому крайне необходимы новые карьеры, но возникают сложности с выделением земельных участков из состава пахотных земель и лесного фонда.

Однако у медали есть обратная сторона: готовы ли заказчики приобретать песчано-гравийные материалы с учетом увеличения транспортных расходов на доставку из новых карьеров, расположенных в 60-100 км от Минска? Особенно когда строительным предприятиям надо экономить средства и сокращать издержки…

В «Нерудпроме» рассчитывают, что в ближайшее время вопрос с выделением новых земельных участков все же будет решен положительно, а предприятие гарантирует, что работы по рекультивации отработанных месторождений как и в прежние годы будет выполнять качественно, и земельные участки с восстановленным плодородием своевременно возвратит прежним землепользователям.

Для справки: в течение трех последних лет за счет собственных средств восстановлено более 180 га земельных участков для использования под пашню и лесные насаждения, а вместо отработанных карьеров на месторождении «Кирши» недалеко от Заславля создан каскад красивых озер с чистой водой и прекрасной зоной отдыха.

ОАО «Нерудпром» самостоятельно рассчитывается по обязательствам, не пользуется кредитами банков и иной финансовой поддержкой, нет задолженностей по зарплате, налогам и другим обязательным платежам. Руководство не допустило снижения основных производственных показателей, а по некоторым позициям предприятие даже оказалось в плюсе, что свидетельствует об устойчивом финансово-экономическом положении.

Мастера горного дела

Популярный лозунг «Кадры решают все» стал в «Нерудпроме» руководством к действию. Здесь ответственно относятся к подбору и обучению кадров без отрыва от производства. Еще во время учебы студенты ряда столичных вузов проходят преддипломную практику и остаются работать на предприятии. В то же время все меньше молодых парней желает работать на тяжелой технике - экскаваторах, бульдозерах и фронтальных погрузчиках. Увы, учебные заведения и комбинаты пока не готовят востребованных на предприятии дробильщиков, грохотовщиков и др. А ведь каждый из горняков - на вес золота, таких за месяц не обучишь.

- Сегодня у нас трудятся 276 человек, это настоящие профессионалы. Стараемся омолаживать коллектив, что очень непросто. При этом сохраняем проверенные кадры, которые давно работают на предприятии. Интересный факт: средний стаж в ОАО «Нерудпром» за последнее время увеличился с 10 до 17 лет. Руководство уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда и безопасному производству горных работ, соблюдению трудовой, исполнительской и технологической дисциплины, - говорит заместитель генерального директора Николай Вилькот.

По его словам, специалисты в курсе новаций в горнодобывающей отрасли, активно участвуют в научных и практических семинарах по обмену опытом. Заметно вырос образовательный и профессиональный уровень работников: более 24% имеют высшее, почти 15% - среднее специальное, а 24% - профессионально-техническое образование. К слову, есть и обладатели нескольких дипломов о высшем образовании. Надо отметить, что на предприятии смогли сохранить достойный соцпакет: коллективным договором предусмотрены дополнительные компенсирующие и стимулирующие выплаты, ряд иных доплат и льгот. Так, рабочие и специалисты обеспечиваются овощами и медом из подсобного хозяйства «Колос».

В будущее - с уверенностью

- Недавно отметили юбилей образования «Нерудпрома». Выпустили книгу, посвященную 70-летней истории и сегодняшней деятельности предприятия, сняли видеофильм о производстве и лучших работниках. Провели торжественное мероприятие и праздничный концерт, на которые пригласили сотрудников, ветеранов труда и основных деловых партнеров. Конечно, не забыли поощрить заслуженных работников и передовиков производства, вручили памятные подарки гостям. Уверен, что прошедшие торжества перевернули очередную страницу славной истории предприятия и станут хорошим стимулом для персонала и отсчетом поступательного движения трудового коллектива к новым достижениям.

Пользуясь случаем, хочу поздравить директорский корпус страны с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелать всем здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Стабильности и процветания, здоровой конкуренции - нашим коллегам и партнерам. Всего Вам самого доброго и светлого в 2018 году! - подытожил генеральный директор ОАО «Нерудпром» А.Лойко.

Справка «Директора»

ОАО «Нерудпром» реализует собственную продукцию:

- песок строительный обогащенный,

- песок 1-го и 2-го классов,

- песок кварцевый фильтрующий,

- гравий фракций 3-10 и 3-20 мм,

- щебень фракций 3-20 и 20-80 мм,

- смеси щебеночно-гравийно-песчаные различных марок.

Алексей ВЛАДИМИРОВ