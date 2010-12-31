В 2018-й - со сдержанным оптимизмом

Представители органов государственного управления, деловых союзов и руководители белорусских компаний комментируют основные экономические итоги 2017 г. и делают прогноз на 2018-й.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: «Развитие «зеленой» экономики зависит от слаженной работы всех заинтересованных структур».

- Безусловно, главным событием этого года стало успешное завершение трехгодичного проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», финансируемого Евросоюзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (бюджет - 5 млн евро).

Проведена практическая апробация принципов «зеленой» экономики во всех областях страны на примере 23 пилотных инициатив в сфере обращения с отходами, сохранения биоразнообразия, «зеленого» транспорта, органического сельского хозяйства, экотуризма, фитопроизводства, обращения с водными ресурсами и эко-инноваций.

Так, на УП «Бумажная фабрика» Гознака в Борисове реализован инновационный проект по производству офисной бумаги из вторичных ресурсов. Также созданы комплекс по переработке древесных отходов в биотопливо на базе УП «Коммунальник» в Бресте и производство по получению высокоэффективных органических удобрений путем глубокой переработки сапропеля в ОАО «Житковичихимсервис».

В 2018 г. основные усилия следует направить на проведение на производствах страны ресурсоэффективных мероприятий, нужно содействовать увеличению инвестирования в инновационные технологии, которые позволяют сократить использование ресурсов и увеличить экономический потенциал. В решение этих проблем необходимо активнее вовлекать деловое сообщество.

Мы видим привлекательность ряда секторов для бизнеса: сфера переработки отходов; внедрение энергоэффективных технологий в строительстве и перерабатывающей отрасли, развитие электротранспорта и транспортной инфраструктуры, экологического туризма и органического сельского хозяйства.

Государством проделана большая работа в этом направлении, свидетельство тому - Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Беларуси до 2020 г. Его успешная реализация зависит от слаженной работы всех заинтересованных структур.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь: «Декрет №7 окажет существенное влияние на предпринимательство Беларуси».

- Среди наиболее значимых событий 2017 г. - принятие пакета документов, направленных на улучшение условий ведения бизнеса, которые затронули практически все сферы предпринимательской и экономической деятельности. Это Указы Президента о совершенствовании регулирования по вопросам контрольной (надзорной) деятельности, развитии торговли и бытового обслуживания в сельской местности, ремесленничества и агроэкотуризма, расширении самозанятости населения, введении института налогового консультирования и ключевой документ - Декрет №7 «О развитии предпринимательства».

Мы рассчитываем, что этот декрет окажет существенное влияние на предпринимательство Беларуси сразу по нескольким важнейшим направлениям. С одной стороны, станет проще организовать свое дело - по уведомительному принципу без предварительного включения в реестры, регистры, получения заключений санитарно-гигиенических экспертиз и т.п. С другой - и осуществлять ее будет легче: сокращены административные барьеры в сфере строительства, торговли и рекламы, определен минимальный перечень обязательных противопожарных, санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, природоохранных и других требований.

Кроме того, благодаря применению субсидиарной ответственности только в отношении лиц, умышленно вызвавших банкротство, создание юридического лица станет менее рискованным, и это повысит инициативность потенциальных учредителей.

Сокращение административного бремени и совершенствование системы финансовой и иной поддержки предпринимательства приведет к увеличению вклада субъектов малого и среднего бизнеса в занятость населения и валовую добавленную стоимость. К концу 2020 г. данный показатель должен достичь 40% (сегодня приближается к 30%). При этом прогнозируется изменение структуры МСП, увеличение инновационных и наукоемких производств, в том числе в сфере цифровых технологий. Не исключено и дальнейшее сохранение тенденций 2016-2017 гг. - снижение числа индивидуальных предпринимателей на фоне роста занятости в сфере МСП.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства и Минского столичного союза предпринимателей и работодателей: «Под знаком набирающей темпы цифровой трансформации бизнеса, экономики и общества».

- Главное отличие 2017 г. в том, что он проходил в совместной дискуссии по улучшению делового климата в стране. В итоге был принят пакет нормативных правовых актов - несколько Указов Президента, Декрет №7 «О развитии предпринимательства» и аккумулированы предложения по реализации Национальной платформы бизнеса Беларуси. Впервые столь важные документы обсуждались в открытом диалоге на сайтах министерств и ведомств, в общественно-консультативных советах, Совете по развитию предпринимательства в Беларуси и бизнес-ассоциациях. Власть не только рассматривала предложенные варианты, но и дорабатывала документы, чтобы принести максимальную пользу отечественному предпринимательству.

В следующем году активизируется процесс регистрации новых юридических лиц, ведения бизнеса без открытия юридического лица, увеличения количества ремесленников, субъектов агроэкотуризма и деловой инициативы в небольших населенных пунктах. Деловое сообщество активно включится в эту работу, чтобы не только оказать помощь по формированию деловых советов при каждом райисполкоме, но и реализовать максимум программ развития и поддержки микро- и малого предпринимательства.Однако не стоит ждать быстрых результатов, будет создаваться платформа для будущих изменений.

2018 г. пройдет под знаком набирающей темпы цифровой трансформации бизнеса, экономики и общества. Все больше процессов будут переводиться в современные электронные режимы. Предстоит серьезная подготовительная работа для перевода национальной экономики на современные рельсы. В то же время в следующем году усилится международная конкуренция на ряде рынков, в том числе в России, где поднимает голос самостоятельный малый и средний бизнес, получивший крупные дотации и субвенции.

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей, Белорусской научно-промышленной ассоциации: «…Сдвинуть «великий камень» проблем с мертвой точки».

- На мой взгляд, уходящий год знаменателен двумя важными для страны событиями. Во-первых, сохранение уровня инфляции в заданных параметрах - один из факторов, который обеспечивает выход из сложившихся в национальной экономике стратегических проблем. Во-вторых, благоприятная конъюнктура на внешних рынках, связанная со стоимостью нефти, курсом российского рубля, спросом на рынке РФ и активной работой правительства. Все это в итоге позволило экономике Беларуси прирасти почти на 2%.

Несмотря на фундаментальные оценки, в 2017 г. не удалось обеспечить равные конкурентные условия для государственных и частных предприятий. Не произошло разделения функций государства как регулятора и собственника, а решение этой проблемы, несомненно, могло способствовать повышению эффективности экономики.

В ситуации, когда Беларусь, по разным оценкам, подошла к потолку безопасного уровня внешних заимствований, особую актуальность приобретает проблема привлечения и структурирования иностранных инвестиций. Если отношение к инвесторам в стране будет таким так же, как в китайско-белорусском индустриальном парке - своеобразном островке привлекательности, то удастся сдвинуть «великий камень» проблем с мертвой точки.

Безусловно, важным событием для бизнеса стало принятие либерализационного пакета документов - указов Президента Беларуси и Декрета №7. Однако сегодня мы видим скорее психологический эффект, а реальная экономическая отдача от них наступит примерно через полгода-год. Но это только первый шаг государства по улучшению деловой среды, за которым должны последовать дальнейшие шаги в 2018-2020 гг.

Сегодня роль предпринимательских объединений находится в траектории роста. Предлагаю коллегам-предпринимателям для более продуктивного диалога с госструктурами объединяться в деловые союзы и ассоциации, чтобы аккумулировать позицию бизнеса по наиболее важным вопросам, активнее отстаивать свои права и интересы.

Сергей Варивода, заместитель председателя РОО «БНПА», председатель Совета директоров ГК «Интеллект»: «Пора прекратить практику «совершенствования» порядка определения налоговой базы».

- В этом году Совет по развитию предпринимательства впервые отказался согласовывать поправки в Налоговый кодекс. Это реакция на игнорирование Минфином предложений предпринимательских союзов.

Бизнес сегодня не требует снижения налоговых ставок, хотя общеизвестно, что лучший способ увеличить собираемость налогов - это их снизить. Но не пора ли прекратить практику «совершенствования» порядка определения налоговой базы? Получается, что формально количество налоговых платежей и ставки могут не повышаться, но «ползучая экспансия» Минфина в части определения расходов, которые для целей налогообложения можно отнести к затратам, делает свое дело. Например, в проекте изменений в Налоговый кодекс-2018 появилась новая норма об ограничении отнесения на затраты платежей за услуги управления суммой, не превышающей размер, установленный законодательством для определения средней заработной платы руководителей организаций. Делается это под избитым лозунгом борьбы с обналичиванием денег индивидуальными предпринимателями через механизм платежей за услуги по управлению субъектами хозяйствования. Но в данном случае мы рискуем вместе с водой выплеснуть и ребенка. Ведь все современные структуры корпоративного управления, особенно когда речь идет о хозяйственных группах и холдингах, строятся на основе передачи управленческих функций управляющей организации.

Совершенно недопустима действующая редакция ст. 53 НК, позволяющая налоговому органу приостанавливать операции по счетам субъекта хозяйствования еще до вынесения решения по акту проверки. Полагаю, что решение о приостановлении операций по счетам до вступления в силу решения контрольно-надзорного органа может принимать только суд.

К сожалению, суды в Беларуси тоже не являются инстанцией, способной защитить предпринимателя от надуманных претензий контролеров. Вы, например, когда-нибудь слышали о судебном решении, которое выносится нашими судами на основе Конституции, общих принципов права или хотя бы норм Директивы №4 от 31.12.2010 г. или Декрета Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г.? Я - нет!

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»: «2018-й - год 70-летия БЕЛАЗа, который мы отметим новыми достижениями».

- Этот год ознаменовался рядом важных событий, которые положительно повлияли на развитие белорусской экономики. Так, ВВП за 11 месяцев вырос на 2,2%, снизилась ставка рефинансирования, более доступными стали кредиты для населения и организаций.

Порадовали итоги работы головного предприятия и холдинга. Так, на экспорт реализовано около 96% продукции (темп роста - 188%) в 28 стран мира, а объем ее отгрузки вырос на 89,3%. В 3,7 раза по сравнению с 11 месяцами 2016 г. увеличилась отгрузка спецтехники: бульдозеров, фронтальных погрузчиков, поливооросительных машин и тягачей-буксировщиков.

С начала текущего года внешнеторговое сальдо по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. приросло на 151,2%, до 297,5 млн долл. Портфель заказов на следующий год практически сформирован. По прогнозам, отгрузка продукции увеличится как минимум на 15-20% к уровню 2017 г., в первую очередь за счет карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-240 т. В 2018 г. планируется рост производства и экспорта не менее чем на 12%.

2018-й - год 70-летия БЕЛАЗа, который коллектив отметит новыми достижениями. Продолжим реализацию инвестиционного проекта «Создание мощностей и увеличение объемов производства и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-450 т». Планируем завершить полную модернизацию производственных площадей и оборудования (проект «Высота +178») и инвестиционный проект «Строительство завода по изготовлению кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 т с реконструкцией существующих производственных мощностей в ОАО «Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования».

Как и прежде большое внимание уделим решению на предприятии социально-экономических вопросов: строительству жилья, созданию новых современных рабочих мест, улучшению условий труда и др. В следующем году коллектив БЕЛАЗа приложит все усилия для создания высокоэффективного и высокотехнологичного предприятия мирового уровня, в котором приоритетным является создание конкурентной техники и всестороннее развитие работников.

Олег Коробьин, заместитель Председателя Правления ОАО «Банк БелВЭБ»: «Национальный банк проводит политику по дедолларизации экономики, что сопровождается ценовой и курсовой стабильностью».

- Общую ситуацию в банковской системе нашей страны можно охарактеризовать одним словом - стабильность. Была перевыполнена задача по уровню инфляции, 8 раз происходило снижение ставки рефинансирования. Регулятору в текущем году удалось достичь заявленной цели по доступности кредитных ресурсов, главным образом, за счет снижения процентных ставок. На этом фоне происходило усиление конкуренции со стороны банков за конечного заемщика.

В целом Национальный банк проводит политику по дедолларизации экономики, что сопровождается ценовой и курсовой стабильностью. Вместе с тем уровень проблемной задолженности остается достаточно высоким - выше, чем в 2016 г. Речь идет о так называемых «созревших» кредитах, которые были выданы банками еще несколько лет назад. Но банки продолжают работать над комплексом мер по снижению проблемной задолженности в зависимости от особенностей заемщиков. В ближайшей перспективе резкого всплеска такой задолженности не ожидается.

В 2018 г. прогнозируем активизацию спроса в сегменте потребительского кредитования. Причем уже сейчас очевидно, что более широкое распространение получит онлайн-кредитование. В части обслуживания юридических лиц ожидается, что доля белорусского рубля в кредитном и депозитном портфеле будет постоянно увеличиваться.

Леонид Заико, руководитель Аналитического центра «Стратегия», кандидат экономических наук: «В экономическом плане 2018 г. скорее всего будет маловыразительным».

- После 2-летней рецессии в 2017 г. произошло изменение тренда развития белорусской экономики с отрицательного на положительный: рост ВВП - 2,2%, хотя большинство экспертов прогнозировали отрицательные показатели.

ВВП с 2014 г. сильно упал с 80 млрд долл., снижение в прошлом году - на 38%. Сейчас наблюдается фаза перегиба, нижняя точка пройдена и происходит «зависание» годового ВВП на уровне 50 млрд.

Основную динамику показали внешние рынки: цены по ряду параметров увеличились на 20%, а объем экспорта - на 19%. Вот как по итогам 2017 г. выглядят внутренние секторальные изменения: промышленность - рост продаж на 6,3%, аграрный сектор - на 4,1%. Надо отметить, что после 2-летнего отсутствия инвестиционной активности, в этом году она повысилась на 3,6%. Общий объем инвестиций достиг 20% ВВП.

Что будет в следующем году? Можно ожидать слабого оживления экономики после сильного падения с 2014 г. Экономический прогноз - линейный: прирост в рамках 2-4%, промышленное производство на уровне 2017 г. - 4-6%, аграрный сектор - 3-4%.

К сожалению, наблюдается искусственное увеличение доходов населения. В 2017 г. реальное повышение зарплат составило 4%, а номинальное - 10%. На наш взгляд, показатель средней зарплаты - 500 долл. в месяц имеет больше аллегорический оттенок, так как не несет особой ценности.

В уходящем году не произошло разогрева потребительского спроса, поэтому можно прогнозировать его дальнейший рост в новом году на 2-4%. В экономическом плане 2018 г., скорее всего, будет маловыразительным, как и предыдущий. Будут срабатывать равновесные ситуации, так как особых причин для роста не предвидится…

Андрей Астрейко, руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА ∙ НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА»: «Говорить однозначно об увеличении ставок аренды пока рано».

- За 2017 г. в столице было введено в эксплуатацию всего лишь 3 новых бизнес-центра совокупной офисной площадью 16 тыс. кв. м, что существенно меньше, чем годом ранее. Как итог - прирост рынка составит менее 2%. Стабильность в экономике отразилась не только на динамике ставок аренды, но и на активности арендаторов. К декабрю в Минске в активном предложении осталось порядка 30 тыс. кв. м вакантных площадей, что почти в 2 раза меньше, чем в начале года.

Что касается ставок аренды, то уже очевидно, что арендодатели стараются поднимать ее стоимость. Например, класс «А» прибавил 19%, «В+» - 9%, «С» - 4%. Однако говорить однозначно о тенденции роста ставок пока рано. В выигрышном положении находятся бизнес-центры верхнего сегмента: «В» и «В+». Именно по ним отмечается наибольший рост стоимости аренды. В то же время по нижнему сегменту классам «В» и «С» наблюдается существенный разброс - от 4 до 19 евро/кв м. Это обусловлено разнообразной структурой предложения по площадям, качеству и т.д.

На мой взгляд, в 2018 г. существенного снижения ставок аренды ожидать не стоит. Класс «А» останется на прежнем уровне, а «В+» и наиболее качественные объекты класса «В» немного подрастут.

Что касается рынка торговой недвижимости, то в 2017 г. в столице открылся лишь 1 fashion-торговый центр - Green City. Причем функционирует он лишь частично - торговая галерея пока не открыта. Ставки арендной платы стабилизировались еще в 2016 г., поэтому в 2017-м никаких существенных изменений на рынке не произошло. Размеры ставок в среднем по рынку варьируются от 8 до 25 евро за «квадрат». При этом верхний предел ничем не ограничен. Уже нормой стало определять стоимость аренды, привязывая ее к обороту арендатора/торгового оператора.

В 2018 г. мы не ожидаем появления большого количества новых объектов, поэтому на хорошие торговые площади спрос будет расти, а значит возможно и увеличение ставок аренды.

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), директор управляющей организации «Атлант-М Фарцойгхандель» (Volkswagen в Беларуси): «Дешевеющие кредиты стали главным драйвером для авторынка».

- Нынешний год начался с падения рынка, и первый квартал он показывал отрицательную динамику. Тем не менее, в мае произошел определенный перелом и началось оживление, которое основывается, в большей степени, на финансовой стабилизации ситуации в стране.

Самое важное, что на фоне снижения ставки рефинансирования начали дешеветь банковские кредиты, ставшие главным драйвером для роста авторынка. Сегодня до 70% продаж происходит с привлечением либо кредитов, либо лизинга.

Второй фактор роста - это оживление в сегменте B2B. Последние три года спрос на авто со стороны юрлиц падал, и сейчас этот отложенный спрос постепенно компенсируется. Рынок коммерческих авто растет в три раза быстрее, чем легковых.

Третий фактор - серьезное сокращение «серого» ввоза в страну. Если раньше его объем достигал 50% рынка, то теперь - менее 10%. Главная причина - в Беларуси стали предлагать более выгодные варианты покупки авто, благодаря тем же финансовым инструментам.

По итогам нынешнего года мы предполагаем, что объем рынка легковых автомобилей составит 33 тыс. (+10%), а коммерческих - 4 тыс. (+30%). Таким образом, рынок заканчивает год на достаточно мажорной ноте. Сейчас мы продаем менее 5 новых автомобилей на 1 000 человек, а это значит, что рынок только зарождается. На развитых рынках эти показатели в 4 раза больше, поэтому нам есть куда расти, но все зависит от благосостояния белорусов.

В следующем году при сохранении позитивной тенденции мы не ожидаем каких-либо форс-мажоров и предполагаем рост рынка на 12% (более 41 тыс. авто). Но тем не менее предпосылки для рисков уже есть. Первое - это повышение утилизационного сбора в России, что может повлиять на рост стоимости автомобилей из третьих стран, ввозимых в нашу страну через РФ. Кроме того, идет удорожание российской сборки в российских рублях. А российский рубль на нашем рынке и так становится дороже.

Также с 1 июля 2018 г. вступит в силу норма о 50%-ной локализации производства автомобилей в Таможенном союзе. А наращивание локализации - достаточно инвестиционноемкий процесс. И это может привести к сокращению перечня предлагаемых автомобилей в Беларуси.

Русланас Модулевас, коммерческий директор ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»: «Рынок 3PL-логистики медленно, но верно растет».

- Уходящий год оказался для логистической отрасли достаточно значимым, поскольку на рынке произошли существенные изменения, прежде всего в сегменте складской логистики. Склады стали более доступными по цене, поэтому многие операторы смогли позволить себе более качественные складские помещения класса «А» с современным стеллажным оборудованием, системами кондиционирования и отопления. Мы также смогли существенно расширить свои площади, и теперь у нас в Минске уже 48 тыс. кв. м складов класса «А».

Благодаря тому, что белорусский рынок в этом году демонстрирует положительную динамику, в частности, увеличиваются товарооборот, спрос на логистические услуги со стороны ритейла и дистрибьюторов. В среднем, по нашим оценкам, логистический рынок вырос на 7-10%. Помимо этого наблюдается позитивная тенденция - поставщики и производители все активнее используют возможности 3PL при выстраивании своих логистических процессов. То есть к собственникам и руководителям бизнеса приходит понимание того, что переменные затраты намного выгоднее, чем постоянные. Во многом мы пошли на увеличение своих складских площадей как раз по причине растущего спроса на такие услуги.

Что касается будущего года, то можно предположить, что если спрос на услуги 3PL сохранится на том же уровне, участники рынка столкнутся с дефицитом качественных складских площадей. В 2017-м были вакантными около 30 тыс. кв. м складов класса «А». Но после того как они заполнились, на рынке практически не осталось свободной качественной складской недвижимости. И пока неясно, за счет чего этот дефицит может быть восполнен. Вероятно, крупные операторы также постепенно станут обновлять свой автопарк, но будут делать это осторожно, опираясь на состояние рынка. Один из вариантов - использование наемного транспорта. Мы, например, около 10% своих потребностей в транспорте закрываем именно таким образом и планируем сохранить эту дельту как оптимальную, на наш взгляд, с точки зрения минимизации риска.

Николай Марковник, генеральный менеджер VP Capital Беларусь: «2018 г. обещает стать очень интересным и динамичным для IT-отрасли».

- 2017 г. для IT-отрасли Беларуси был особенным. Во-первых, произошли знаковые сделки - покупка компанией Google стартапа AIMATTER, приход в Беларусь американской MapBox. Но что более важно - шла активная подготовка Декрета о развитии цифровой экономики. В марте Президент Беларуси посетил офисы IT-компании Виктора Прокопени, в том числе и VP Capital Беларусь, и дал поручение разработать проект Декрета. Сам факт работы над ним и заявления о поддержке IT в Беларуси привлекли большое внимание к нашей стране со стороны иностранных инвесторов.

Сегодня IT-рынок Беларуси не может быть изолированным от глобальных процессов. Считаю, что в 2018 г. в мире и в Беларуси определяющими будут следующие технологии:

блокчейн. Это - «новый интернет», будет применяться в любом бизнесе. Как сейчас все компании имеют сайт в интернете, так скоро не останется компаний, которые не используют блокчейн в своей деятельности;

искусственный интеллект. За последние годы производительность компьютеров, особенно мобильных девайсов, значительно выросла. Обучаясь на больших объемах данных, алгоритмы искусственного интеллекта становятся более точными и востребованными;

дополненная реальность. Одно из направлений искусственного интеллекта - компьютерное зрение и связанная с ним технология дополненной реальности. В недалеком будущем всю информацию люди будут получать через удобные очки, которые заменят все привычные девайсы: от телефона до телевизора.

Эти технологии будут определяющими не только в 2018-м г., но и в последующие годы.

IT в Беларуси сейчас имеет явно выраженный уклон к сервисной или аутсорсинговой модели. Продуктовых компаний очень мало. После подписания Декрета о развитии цифровой экономики ситуация начнет меняться. Появятся все условия для работы продуктовых компаний в Беларуси. Мы увидим количественный рост компаний, приток IT-специалистов и инвестиций. Нельзя исключать, что условиями работы в ПВТ заинтересуются и иностранные компании, в первую очередь, работающие в России и Украине. Так что 2018 г. обещает стать очень интересным и динамичным для белорусской IT-отрасли.