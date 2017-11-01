Сделать не фокус - фокус продать

Проблемы с рынками сбыта грозят похоронить белорусско-китайский проект выпуска легковых автомобилей по полному технологическому циклу.

На выездной коллегии Минпрома, которая недавно прошла на Минском моторном заводе, глава ведомства Виталий Вовк сообщил, что автомобили Geely с нового завода поступят в продажу уже в ноябре.

Каждому белорусу - по Geely?

Скорее всего, речь шла о пилотной партии 220 легковых автомобилей этой марки, изготовленной на недавно построенном заводе СЗАО «БелДжи». Ее выпуск означал, что компания переходит от отверточной сборки к полноценному промышленному производству.

Первоначально это событие планировали приурочить к 31 декабря 2016 г., но планам не суждено было сбыться. Выпуск первых машин по полному технологическому циклу перенесли на середину этого лета, а затем и на начало осени. Срок их реализации, естественно, сдвинулся на ноябрь. Однако, как утверждает ряд экспертов, со сбытом продукции СЗАО «БелДжи» могут возникнуть серьезные проблемы. Более того, они возникли уже на предварительной стадии проекта.

Обращаясь к истории вопроса, уместно напомнить, что меморандум о сотрудничестве в области производства легковых автомобилей марки Geely был подписан Минпромом Беларуси и одноименной китайской компанией еще в октябре 2011 г. А в декабре того же года было основано СЗАО «БелДжи». Инвесторами проекта выступили БЕЛАЗ, Geely и белорусско-китайское СЗАО «Союзавтотехнологии», а строительные работы были поручены китайской корпорации «СИТИК Групп».

Производственная мощность первой очереди завода «БелДжи» - 60 тыс. легковых автомобилей.

В случае успешного завершения первой стадии проекта в 2018 г. его инициаторы планировали принять решение о строительстве второй очереди предприятия и удвоении производственных мощностей, т.е. до 120 тыс. автомобилей в год.

Между тем, еще до начала строительства первой очереди завода полного технологического цикла была организована крупноузловая сборка автомобилей Geely. Проектная мощность СЗАО «БелДжи» в режиме отверточной сборки (т.е. из импортированных из КНР узлов и агрегатов высокой заводской готовности) составляла 10 тыс. машин в год. В феврале 2013 г. в таком режиме был собран первый автомобиль.

Первые продажи Geely «Made in Belarus» начались в марте 2013 г. Сегодня во всех областных центрах и крупных городах страны есть дилерские центры «БелДжи». Но, вне всякого сомнения, с самого начала главной целью соучредителей СЗАО «БелДжи» был гораздо более емкий рынок соседней России. И здесь сразу же возникли трудности с реализацией продукции. Главная причина - серьезные проблемы в экономике нашего ближайшего союзника и партнера. Неизбежное следствие - падение спроса на легковые автомобили.

Кризис как показатель продаж

Сокращение автопродаж на рынке РФ продолжается уже несколько лет, при этом с наступлением экономического кризиса это падение усилилось. Этому способствовал как значительный рост цен на автомобили, первоначально связанный с девальвацией российского рубля и инфляцией, так и падение доходов населения.

Сегодня объемы продаж сократились наполовину по сравнению с 2012 г., когда Россия стала вторым после Германии крупнейшим европейским рынком. Внутреннее производство за этот период сократилось на 43%.

В результате позиции Gееle в РФ сегодня весьма скромные: в 2015 г. продано 11 617 авто данной марки (часть из них собрана в России), в 2016 г. - менее 5 тыс., и это при том, что в соседней стране созданы мощности для производства более 3 млн легковых автомобилей в год.

Однако начавшийся в этом году выход экономики России из рецессии, вызванной обвалом мировых цен на нефть, породил надежды автопроизводителей (и СЗАО «БелДжи», видимо, в их числе) на устойчивое восстановление спроса на рынке, превышающем 140 млн. потребителей, который так долго не оправдывал возлагаемых надежд.

Около 10 лет назад ведущие зарубежные автоконцерны (прежде всего Ford, Hyundai и Volkswagen) начали вкладывать значительные средства в производственные мощности в РФ. Однако снижение продаж из-за кризиса в российской экономике заставило многие компании не только остановить ряд производственных линий или прекратить продажу определенных моделей, но и законсервировать часть своих предприятий.

В итоге в прошлом году на российских автозаводах произведено 1,12 млн машин, тогда как в 2012 г. с местных конвейеров сошли 1,97 млн. Что касается реализации, то она сократились с 2,88 млн авто в 2012 г. до 1,32 млн - в 2016 г. Однако с начала нынешнего года ситуация начала улучшаться: за I полугодие 2017 г. продажи в годовом исчислении выросли на 12,4%, а производство - почти на 20%. Такие данные приводит Объединение российских автопроизводителей.

Это вызвало немедленную реакцию ведущих игроков авторынка РФ. Так, представители компании Mitsubishi уже объявили о возобновлении производства внедорожника Pajero Sport на заводе в Калуге, а также об увеличении в 3 раза (до 30 тыс. ед.) общего производства автомобилей в России в 2018 г.

Этому предшествовало сообщение о том, что компания Ford ввела вторую смену на заводе в Елабуге. Отметим, подобное происходит там впервые с 2013 г. Кроме того, с декабря планируют нанять еще 700 рабочих для увеличения производства внедорожников Kuga и Explorer.

Авторынок оживает, но…

Правда, появившиеся первые признаки оживления авторынка убеждают далеко не всех. Например, управляющий директор европейским отделением компании Toyota Йохан ван Зил считает, что «небольшие проблески надежды» действительно появились, однако зависимость российской экономики от рынка нефти означает, что любое улучшение следует воспринимать с осторожностью. «Мы видим, что положение медленно, медленно улучшается. Продолжится ли эта тенденция? Будем надеяться. Но все это еще очень далеко от того, что было раньше».

Со своей стороны отметим, что некоторое улучшение конъюнктуры на российском рынке легковых автомобилей пока не помогло СЗАО «БелДжи». По данным Белстата, именно они возглавили список товаров, по которым в январе-июле 2017 г. произошло наиболее существенное сокращение объемов поставок в РФ в аналогичном периоде 2016 г.: показатели упали с 76,8 млн до 32 млн долл., или на 44,8 млн. При этом доля России в общем объеме белорусского экспорта легковых авто - 71,2%.

Александр АЛЕСИН