Минимум затрат - максимум эффективности

Деловая программа 4-й международной выставки «Мятный лев» в Минске была весьма насыщенной: конференция «Маркетинг XXI века: тренды в стиле фьюжн», Дни маркетинга, рекламы и брендинга, фестиваль белорусской рекламы «ЛАМА».

17-19 октября в конгрессно-выставочном зале гостиницы «Пекин» свою продукцию и услуги продемонстрировали более 20 экспонентов: рекламные, брендинговые и медийные агентства, дизайн-студии и продакшн-компании, полиграфические предприятия и поставщики расходных материалов для полиграфии, производители сувенирной продукции из Беларуси, Литвы и России.

Рекламный рынок ждут перемены

Начальник сектора по рекламе управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Инна Гаврильчик на пресс-конференции, посвященной открытию выставки, сообщила, что в 2018 г. в Беларуси будут внесены изменения в Закон «О рекламе» и начнется реализация концепции развития рекламного рынка до 2020 г.

Концепция предусматривает важные для отечественного рекламного рынка мероприятия. В частности, планируется отмена согласования наружной рекламы и на транспортных средствах, упростятся процедуры административных решений, в частности, не придется предоставлять техническую документацию на разработку рекламных конструкций. Кроме того, собираются обсудить возможность отмены регистрации рекламных игр.

По словам И.Гаврильчик, проектом концепции о развитии рекламного рынка до 2020 г. предусмотрен ряд мероприятий, направленных на снижение расходов рекламодателей и рекламных агентств. Предусмотрено проведение бесплатных лекций и семинаров, чтобы рассказать производителям, как грамотно и эффективно организовывать рекламную кампанию.

«Зачастую компании и рекламодатели разговаривают на разных языках, потому что неодинаково понимают стоящие задачи. Считаем, что более тесное взаимодействие сторон на таких мероприятиях будет в общих интересах», - уверена представитель МАРТа.

Не думай о рекламе свысока…

Председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств (АКМА) Алена УСТИНОВИЧ рассказала, что совместно с агентством МАСМИ было проведено исследование по определению уровня взаимоотношений рекламодателей и рекламных агентств. Результаты опроса показали, что клиенты удовлетворены сотрудничеством на 80%, а агентства - нет. В частности, производителей не устраивают ограничения в отношении креативности идей со стороны заказчиков. АКМА ведет активную работу в этом направлении, продвигая идею: креатив - это индустрия экономики.

Особое внимание было уделено вопросу минимизации рекламных расходов. Как отметила А.Устинович, желательно, чтобы у заказчиков хватало средств на креативную и эффективную рекламную кампанию.

«Считаем, что на этом не стоит экономить: белорусские компании должны конкурировать с зарубежными брендами в открытом международном информационном пространстве. Да, у нас несопоставимые бюджеты как на производство, так и на продвижение рекламы. Но стоит отметить, что даже в условиях минимальных бюджетов отечественные агентства научились проводить эффективные кампании, - сказала руководитель АКМА. - Сейчас такое время, что нашим предприятиям надо изменять отношение к рекламе. Тем более, как показывает опыт, белорусский потребитель в основном выбирает отечественную продукцию. Но нужно вкладывать в рекламу и маркетинг, чтобы суметь удержать позиции на рынке, в рекламных коммуникациях».

При этом А.Устинович подчеркнула, что сегодня большие и не всегда оправданные затраты несут и рекламные агентства, так как процедура тендеров не совсем прозрачна. Часто заказчики объявляют конкурс, используют время и интеллектуальные затраты производителей рекламы, а потом не выполняют договорные обязательства по компенсации этих затрат. «Мы за то, чтобы правила проведения конкурсов стали понятны, доступны и договорные обязательства выполнялись», - подытожила она.

С МАРТом шутки плохи…

Министерство строго контролирует рекламу и соблюдение норм законодательства в данной сфере. По словам И.Гаврильчик, с начала 2017 г. министерство выдало более 4 тыс. предписаний и предупреждений в связи со случаями размещения ненадлежащей рекламы, составлено 290 протоколов об административных правонарушениях.

«Наиболее часто встречаются такие нарушения - и это тенденция последних 2-3 лет – как использование в рекламе без документального подтверждения слов, создающих ощущение преимущества, и слов в превосходной степени. С этим мы боремся и призываем бизнес не нарушать законодательство и относиться с уважением не только к потребителям, но и к конкурентам», - сказала И.Гаврильчик.

В последнее время увеличивается объем ненадлежащей интернет-рекламы. «Это обусловлено тем, что интернет-технологии активно входят в нашу жизнь, разрабатываются различные мобильные приложения, версии интернет-сайтов для смартфонов. И в этом сегменте сейчас наблюдается достаточно большое количество нарушений, о которых мы узнаем не только по обращениям граждан, но и юридических лиц - конкурентов», - отметила представитель МАРТа.

Так, министерство пресекло 8 случаев ненадлежащей интернет-рекламы «денег в долг». Ведомство вынесло предписания владельцам сайтов об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе, в отношении них начат административный процесс.

Также в текущем году в связи с распространением ненадлежащей рекламы лекарственных средств МАРТ вынесено 11 предписаний и составлено 5 протоколов об административных нарушениях, пресечены случаи распространения аптеками ненадлежащей рекламы скидок на медикаменты. Например, выявлялись случаи, когда рекламировались существенные скидки, а фактически оказывалось, что они действуют только на одно лекарственное средство из всего ассортимента, либо предоставлялась скидка 15% при покупке 3 упаковок указанного в рецепте наименования, в то время как для курса лечения достаточно было двух.

Справка «Директора»

На рекламном рынке страны работают 1 186 организаций, что в 2,7 раза больше, чем 6-8 лет назад. По данным МАРТа, в I полугодии 2017 г. расходы белорусских компаний на рекламу составили 182,2 млн руб., или на 27% больше, чем за аналогичный период 2016 г. На 1-м месте - телевизионная реклама с объемом 17,8 млн руб. (рост на 10%). Наблюдается незначительное падение расходов на наружную рекламу - 93% к уровню I полугодия 2016 г. Интернет-реклама приросла на 8%, а реклама на радио - на 27%.

Марина АЛЕКСАНДРОВА