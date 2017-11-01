«Новый курс» для белорусской экономики

Государство не справляется с развитием и популяризацией рыночных институтов. Возможно, эти функции нужно передать общественным организациям.

Осенью 2017 г. в Беларуси состоялось несколько конференций, участники которых пытались заглянуть в будущее страны. Им удалось обнаружить то, что мешает стране развиваться, но вот парадокс: никто не предложил попробовать убрать эти препятствия!

У чиновников нет желания проводить реформы

Одно из таких мероприятий - конференция «Новая реальность: вызовы для Беларуси 2017». Она прошла в Минске 20-21 октября и была посвящена современным финансовым технологиям: криптовалютам, блокчейну, а также их влиянию на общество.

На пресс-завтраке накануне конференции председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что белорусские регуляторы пока большей частью демонстрируют готовность обсуждать новые веяния в сфере технологий, но осторожно относятся к их внедрению. Тема отношения государства к новшествам получила развитие и на самой конференции. Например, исполнительный директор VP Capital Виктор Прокопеня заявил, что идея блокчейна породила тенденцию на распределение властных полномочий, и сегодня государствам нужно отдавать больше своих функций распределенным системам, чтобы общество самостоятельно могло их успешно контролировать.

В свою очередь Виктор Бабарико довольно скептически оценил возможность подобной передачи: «Если вы думаете, что белорусское или китайское государство превратится в распределенную систему добровольно, то вы ошибаетесь. Государства умирают, как и банки. Но они могут трансформироваться. И начало этих изменений должно происходить на уровне индивидуумов. Правда, кто-то еще живет в 1972 г. и стоит в очереди за колбасой». По мнению банкира, подобная трансформация государства не является угрозой для общества: «Анархии не будет - будет распределенный контроль. Контроль будет осуществляться на основе сообществ. Какие-то функции государства останутся, но понимание того, что государство будет единственным регулятором, исчезнет».

Обсуждение этой проблемы продолжилось в рамках другой конференции - «Кастрычніцкі эканамічны форум «Основы будущего» (KEF-2017), состоявшейся 2-3 ноября. Она была посвящена новым вызовам, которые ставит перед нашей страной современная мировая экономика.

Общество не готово к преобразованиям?

Генеральный директор Института приватизации и менеджмента Павел Данейко, обсуждая на форуме ситуацию с реформами в Беларуси, заявил, что «насильно мил не будешь. Если общество не в состоянии принимать реформы, которые делаются, оно их и не примет либо превратит в квазиинструменты».

Василий Матюшевский объяснил точку зрения правительства на преобразования в стране следующим образом: «Реформы ради реформы - наверное, это неправильно. Реформы проводятся для того, чтобы повысить эффективность чего-то и получить некий результат, который будет понятен и поддержан обществом. Это самое главное. Когда реформы не поддерживаются обществом, лучше такие реформы не проводить. Есть хороший тезис: дискредитация реформ - хуже, чем их непроведение». Что именно и по каким причинам не может понять и поддержать общество, он также не уточнил.

Прояснить ситуацию попыталась заместитель директора Института социологии НАН Беларуси Ирина Лашук, представившая исследование культурного, экономического и финансового кода белорусов. Согласно этому исследованию, жителям нашей страны свойственны вполне рыночные настроения по отношению к конкуренции, богатству и неравенству. «Подкачали» они только в одном: продемонстрировав сдержанное отношение к частной собственности. И, кстати, причины такого положения дел белорусские социологи также не озвучили…

Вместо государства - протестантская община

Во всех приведенных выше рассуждениях есть одна общая черта: финансисты, чиновники и ученые относятся к особенностям белорусского общества как… к некоторой природной данности, типа дождя, снега или солнца. Они констатируют их наличие, но вопрос о том, почему эти особенности имеют место, можно ли на них повлиять и как это сделать, как правило, даже не ставится!

В самом деле: ведь люди не появляются на свет с врожденными представлениями о частной собственности?! В процессе исторического развития общества в нем формируются такие экономические институты как культура, нравственность, религия, церковь, которые во многом и определяют отношение к частной собственности. Как это происходит, можно видеть на примере развития протестантизма. Он зародился всего несколько столетий назад и представляет собой типичный экономический институт развития. Протестантизм включает в себя не только набор нравственных правил, но и механизм их поддержки - протестантскую общину. Как она работает, описал немецкий социолог Mакс Вебер в статье «Протестантские секты и дух капитализма», опубликованной в 1906 г.

Судя по этой статье, община выступала тем механизмом и общественным регулятором, который заменял государство в сфере контроля за поведением бизнесменов в обществе. В США решающим шансом карьеры бизнесменов были не сами по себе его этические качества, а принадлежность к секте, что давало гарантии его поведения.

Кроме того, член общины мог рассчитывать на поддержку с ее стороны в случае возникновения каких-либо проблем.

Таким образом, в США в эпоху развития капитализма не было государственного контроля за нравственным обликом частных собственников, но существовал жесткий контроль со стороны протестантских общин. Не было государственного протекционизма, но практиковался протекционизм со стороны общин. Не было государственного патернализма, но существовал институт поддержки со стороны общины, иногда даже беспроцентной! Не следует забывать и о налогах: они были низкими, но при этом американские протестанты жертвовали некоторый процент своих доходов на нужды общины, что позволяло той заниматься социальной благотворительностью, компенсируя отсутствие государственного патернализма. Этот общинный подоходный налог, кстати, был прогрессивным. Он, правда, был добровольным, но того типа, когда добровольное является обязательным.

Все это было очень серьезно и ничуть не уступало, а порой даже превосходило в некоторых отношениях контроль со стороны государства.

Понимание роли в развитии капитализма не только протестантской этики, но и протестантской общины, позволяет нам по-другому взглянуть и на белорусское общество. В частности, нуждается в корректировке рассмотренный на KEF-2017 результат исследования белорусских социологов о сдержанном отношении белорусов к частной собственности. Давайте подумаем: что представляет себе среднестатистический белорус при ответе на вопрос о частной собственности? Высоконравственного протестанта, день и ночь работающего на благо принадлежащей ему компании? Ничего подобного! В голове у него возникнет образ частного собственника, сформированный за годы советской власти и «прихватизации» в период развала СССР. Он представит себе человека, который на не совсем трудовые доходы купит себе дом где-нибудь в Лондоне и будет «проедать» свою собственность. Естественно, любой среднестатистический белорус заявит, что он против такой частной собственности! Более того: при такой оценке любой зарубежный протестант был бы наверняка полностью с этим согласен! Но разве это говорит о неприятии обществом частной собственности в принципе? И возможно, что реальное отношение жителей нашей страны к частной собственности вполне соответствует протестантской этике.

Владимир ТАРАСОВ