Платежная революция

В Беларуси уже в ближайшей перспективе могут появиться сервисы, которые кардинально изменят рынок платежных систем.

Характерная черта мирового рынка платежных систем - постепенное сокращение доли наличного денежного оборота. Инициаторами развития безналичного денежного оборота, как правило, являются центральные банки, так как это обеспечивает прозрачность движения средств по счетам, а также сокращение издержек на выпуск банкнот и монет. Для участников платежных отношений, нефинансовых организаций и физических лиц безналичные платежи привлекательны тем, что позволяют осуществлять оплату в любую точку мира за относительно короткий промежуток времени.

В то же время традиционный банковский перевод имеет ряд недостатков. В первую очередь это касается времени, которое требуется для перечисления денег с одного счета на другой, а также банковских комиссий. Внедрение мобильных приложений упрощает процесс управления счетом. Но так как сегодня многие граждане имеют карт-счета в разных банках, для осуществления платежа им необходимо всякий раз использовать мобильное или интернет-приложение именно того банка, где открыт конкретный карт-счет. Это также создает определенные трудности. Кроме того, в национальном законодательстве существуют ограничения по поводу провайдеров платежных сервисов.

Одно приложение для всех банков?

Наиболее активно трансформируют свои платежные рынки страны Европейского союза. Еще в 2007 г. там была принята директива об оказании платежных услуг - PSD1. Ее цель - создание единого рынка стран ЕС и упрощение расчетов между контрагентами. В 2016 г. была принята новая редакция Директивы - PSD2. Прежде всего, в ней говорится об обязанности банков открывать свои API (от англ. application programming interface - интерфейс программирования приложений) третьим сторонам. Благодаря этому внешние приложения могут напрямую получать информацию о клиентах конкретного банка.

В соответствии с европейским законодательством существуют две категории провайдеров платежных услуг. Во-первых, это инициаторы платежей (Payment initiation service provider). Данные сервисы могут осуществлять списание средств со счета плательщика по его непосредственному поручению без обращения за дополнительным разрешением в банк. При этом провайдеры этих услуг не имеют права аккумулировать денежные средства на своих счетах. Деньги должны быть переведены на счет продавца товара или услуги.

Вторым видом поставщиков платежных услуг Директива считает провайдеров финансовой информации (Account Information Service Provider). Такие компании могут разрабатывать приложения, которые информируют клиентов о различных финансовых продуктах, позволяют получать доступ ко всем личным банковским счетам конкретного пользователя независимо от того, в каких банках они открыты, а также помогают осуществлять управление личными финансами. Другими словами, это может быть одно универсальное мобильное приложение, имеющее доступ ко всем счетам гражданина во всех банках! Внедрение таких сервисов сделает осуществление платежей и управление денежными средствами значительно более простым и менее затратным по времени.

Провайдеры финансовой информации смогут упростить работу бухгалтерским фирмам, которые предоставляют услуги множеству клиентов, имеющих счета в различных банках. Кроме того, конкурируя между собой, они позволят пользователю выбрать среди различных сервисов наиболее удобный и подходящий по набору функций. Финтех-компании также смогут аккумулировать и публиковать информацию о различных банковских услугах, что даст возможность потребителям сделать выбор банковского продукта максимально простым и эффективным. Появление таких провайдеров приведет к тому, что деньги, как и прежде, будут находиться на счетах в банках, однако управление ими может быть доверено сторонним организациям. Это будет стимулировать кредитные учреждения сотрудничать с наиболее перспективными стартап-компаниями. Кроме того, банки могут приобретать подобные успешные проекты или создавать собственные ИТ-подразделения, чтобы сохранить позиции на рынке.

Смартфон заменит банковские карты

Помимо нововведений, связанных с принятием Директивы PSD2, в ряде стран большое распространение получили другие интересные платежные сервисы, которые могут быть также внедрены в Республике Беларусь. Прежде всего это касается таких электронных платежных систем, как Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Суть их заключается в осуществлении бесконтактных платежей посредством смартфона. Мобильный телефон при этом должен иметь встроенный NFC-модуль, позволяющий обмениваться информацией с платежным терминалом. Пользователь может загрузить в приложение данные платежных карточек при условии, что банки, в которых открыты карт-счета, сотрудничают с вышеперечисленными платежными системами. В настоящее время в Беларуси уже реализован ряд подобных проектов. Однако доступные в нашей стране банковские приложения пока ориентированы на работу только с карточными продуктами одного конкретного банка, который является разработчиком данного сервиса.

В международной практике все большую популярность также набирают денежные переводы посредством социальных сетей, таких как WeChat, Одноклассники или Facebook. Однако наиболее востребованным и простым способом совершения платежей и переводов на сегодняшний день являются сервисы сотовых операторов. Например, в России с номера мобильного телефона уже можно осуществлять перевод денег на карточку, снимать в банкоматах наличные, осуществлять переводы на карточные счета третьим лицам или оплачивать товары и услуги. Например, российский сотовый оператор МТС сегодня предлагает своим абонентам оформить смарт-карту, посредством которой, используя платежные сервисы Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay, они могут осуществлять покупки.

Таким образом провайдеры мобильной связи привлекают пользователей и получают дополнительный доход за счет продвижения новых сервисов. В свою очередь гражданам становятся доступны простые и удобные способы оплаты. А банки-партнеры и международные платежные системы, такие как VISA или MasterCard заинтересованы в развитии данных услуг, потому что обслуживание движения средств по счетам обеспечивает им дополнительный доход.

Анастасия ЛУЗГИНА, кандидат экономических наук, Центр экономических исследований «БЕРОК»