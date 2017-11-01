По тонкому льду

Поезд с фирменным названием «Мировая экономика» собирается не только ускоряться, но и прокладывать себе новые рельсы. Чтобы не сойти с них, белорусской экономике надо уже сейчас начать подготовку к этому процессу, считают эксперты-экономисты.

Посеешь соглашение - пожнешь рынок

Одним из лейтмотивов осенних научных форумов стало обсуждение тернистого пути строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, говорилось о поиске возможностей, благодаря которым экономика Беларуси сможет выйти на новый уровень, в том числе в связке с партнерами по Союзу. Эту важную тему затронул член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Есть продукты, в производстве которых белорусские специалисты - на мировом уровне или даже превосходят других. Так, С. Сидорский привел такой пример. На заседании Евразийского межправительственного совета подписано Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС. Оно направлено на развитие в Союзе единого рынка в данной сфере, устранение ограничений во взаимной торговле и регулирование правоотношений, связанных с обращением семян сельскохозяйственных растений, за исключением сортов, генетическая программа которых содержит генно-инженерный материал.

Где выгода, там и бремя…

Качественных продуктов в странах ЕАЭС вроде хватает, в том числе и для совместного производства. Здесь и автотехника, и оборонные системы, и новые материалы… Но в России не все понимают, что ubi emolumentum, ibi onus («Где выгода, там и бремя»), т.е. права влекут за собой обязанности. В реальности при отстаивании сиюминутных интересов партнерами упускаются долгосрочные возможности. Вроде, всего-то нужно четко обозначить рынки сбыта (свои и третьих стран), снять бюрократические препоны, определиться с регламентами и абстрагироваться от олигархических интересов.

Но с другой стороны, процессу мешают внешние и внутренние кризисные явления. Говоря о причинах спада и развития экономики России и Беларуси, доктор экономических наук, заведующий Центром Института экономики РАН Леонид Вардомский (Москва) подчеркнул: «В России наблюдается исчерпание подъемной силы модели сырьевого развития, попадание страны в «ловушку среднего дохода», неразвитость рыночных институтов и финансовых систем. Акцент в сотрудничестве должен быть решительно перенесен с проблем национальной экономической безопасности на вопросы новой индустриализации и специализации стран, формирования рынков новых товаров и услуг, цифровизации экономики. Пока этот процесс идет слабо, что связано с технологическим отставанием и ограниченными финансовыми ресурсами».

Тему модернизации экономики поддержал и директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерий Гончаров. Он считает, что в ЕАЭС должна преобладать интеллектуальная экономика. Эксперт видит драйверами роста нанотех, биотех, композиты, роботов, сенсоры, интернет вещей или даже «интернет всего», как говорят коллеги из Японии.

«Волки» и партнеры

Беда в том, что, опираясь на вышеназванные драйверы, не везде сможем рассчитывать только на свои силы - нужны порядочные зарубежные партнеры. Мы впускаем их на свой рынок с условием локализации составляющих итогового продукта, что обеспечивает востребованность рабочих и выпускаемых комплектующих. Но такое бремя при очевидной взаимной выгоде не каждому партнеру по нраву - нужно ведь все и сразу. Именно поэтому порой тормозятся проекты создания совместных производств.

Очень хочется, чтобы у Беларуси все получилось в отношениях с Китаем, особенно в инновационных производствах. «КНР становится мировым инженерно-технологическим центром, - отметил профессор Академии управления при Президенте Беларуси Сергей Пелих. - К 2030 г., по прогнозам китайских ученых, в мире будет 15 млн инженеров и научных работников, почти треть из которых составят представители Поднебесной. Китай по объему затрат на научно-технические разработки выйдет на 1-е место в мире, а их доля составит 25% общемировых на эти цели».

Но, говоря о партнерстве, вспомним зарубежных производителей грузовиков, которые, выполняя все требования ЕАЭС, пришли на российский рынок, локализовали производство и значительно потеснили МАЗ. Притом, что предприятию оказывает финансовую поддержку государство. В итоге победила конкуренция. Вот почему важно постоянно модернизировать производство и избирательно подходить к инвесторам, чтобы не нарваться на волка в овечьей шкуре.

Что делать?

На этот вечный вопрос однозначно экономисты не отвечают, потому что сегодня долговременные стратегии «приказывают долго жить», а экспертам приходится реагировать на складывающуюся ситуацию здесь и сейчас.

Как известно, деньги - кровь экономики. И при ее недостаче, нехватке новых вливаний стоит пересмотреть «круги кровообращения». Эксперты не раз высказывались о необходимости перераспределения имеющихся в рамках госбюджета средств в сторону большей поддержки наукоемкости ВВП, который в Беларуси не достигает даже 1%. В перспективе также следует продолжать искать партнеров, инвесторов, новые рынки, но с оглядкой. А еще и менять мышление, оперировать новыми экономическими технологиями, успевать ухватить экономический тренд.

Сложно не согласиться с экономистом С. Пелихом, который утверждает: «Нужна структурная перестройка белорусской промышленности с целью повышения удельного веса наукоемких, экспортоориентированных, импортозамещающих новых производств, что является одной из ключевых задач социально-экономического развития страны».

Нужно помнить, что в стремлении к процветанию мы идем по тонкому льду, где каждый шаг должен быть научно обоснован. Слаженность действий чиновников, производственников и экспертов-экономистов - залог успеха.

Сергей ДУБОВИК