Лекарство от недоверия

Блокчейн - не фантастика, а перспективная технология, которая все шире применяется в самых разных сферах: от финансов - до реального сектора экономики и госструктур.

Еще пару лет назад о блокчейне слышали единицы. Сегодня это понятие и еще десяток связанных с ним обрушилось на головы всех участников экономических отношений, включая рядовых потребителей. О том, насколько все это актуально для Беларуси, свидетельствует, в том числе, большое количество массовых мероприятий, на которых подробно рассматривалась тематика блокчейн: Белорусский инвестиционный форум, «БанкИТ» и, наконец, 3-я международная конференция «Новая реальность: вызовы для Беларуси».

Одно из самых смелых заявлений по блокчейн - о том, что эта технология убьет традиционный банкинг. Тем не менее, банкиры не склонны паниковать. Выступая на открытии конференции «Новая реальность: вызовы для Беларуси», председатель правлении ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико сообщил, что банк внимательно относится к процессам цифровизации и цифровой трансформации. Именно поэтому тематика конференций, которые проводит «Белгазпромбанк», каждый год отражает актуальные вызовы. В 2015 г. это был краудфандинг, в 2016 г. - шеринг и уберизация. В результате в Беларуси появилась собственная краудфандинговая платформа ulej.by (директор по развитию - Эдуард Бабарико) и 117 успешных проектов на ее основе. Каким образом банкиры могут адаптировать технологии блокчейн и криптовалют, руководитель «Белгазпромбанка» пока не уточнил, но высказал прогноз: «Я уверен, что в следующем году кто-то из финансовой сферы Беларуси выйдет на рынок ICO».

База данных, но не только…

С учетом повышенного интереса к блокчейну уже существует множество его определений - от академических до бытовых. В «пул» блокчейна также входят такие понятия как криптовалюты и биткоин как одна из них, майнинг, смарт-контракты и ICO.

Само название «блокчейн» определяет его сущность - «цепочка блоков». Блоки - результат вычислений, производимых компьютерами по определенным (криптографическим) алгоритмам. Сама «цепочка» - это распределенная база данных, т.е. данные, которые ее составляют, хранятся не на одном конкретном компьютере или сервере, а в сети компьютеров. Отдельные эксперты именно в этом видят особенность блокчейна. Дмитрий Маркушевский, академический директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA), отмечает:

- Блокчейн - это прежде всего распределенная база данных, которая ответственно хранит информацию о событиях цифрового мира.

Александр Сотников, заместитель председателя правления ОАО «Белгазпромбанк», обращает внимание как раз на особенности формирования блоков с использованием криптографии. Эксперт выделяет две главные особенности:

- Первое - блокчейн «живет» в среде тотального недоверия, когда стороны не доверяют друг другу. Доверие обеспечивается особенностями обработки информации. Если ее разбить на некие блоки, то в каждом последующем блоке хранится информация о предыдущем. Для формирования таких блоков используется определенный алгоритм, по которому производятся вычисления. Второе - это распределенная база данных. Информация хранится одновременно на компьютерах всех участников процесса. Нет единой точки и одного управленца, того, кто принимает решения, устанавливает правила игры и их меняет.

Наиболее полное определение, по мнению эксперта, такое: «Блокчейн - это основанная на криптографических методах защиты информации и консенсусе участников технология децентрализованного процесса внесения записей. А также технология распределенного хранения таких записей».

Такое определение подчеркивает особенности технологии, которые и вызвали к ней бурный интерес. Константин Гольдштейн, ведущий технический «евангелист» (специалист, занимающийся пропагандой с целью создания целевой аудитории для продвижения продукта на рынке – Прим. ред. ) департамента стратегических технологий подразделения Microsoft в Центральной и Восточной Европе (Microsoft CEE), определяет блокчейн как «криптографически защищенную, разделенную и распределенную бухгалтерскую книгу».

Платформа для криптовалют

Уникальный набор качеств блокчейна позволил замахнуться даже на такое «святое» понятие как деньги. В 2008 г. легендарная личность (или группа людей) известная под именем Сатоши Накамото, создала виртуальный аналог денег - децентрализованную электронную криптовалюту биткоин. Эмиссия этих денег ограничена математическим механизмом и никогда не превысит 21 млн. Создание массива биткоинов производится посредством «майнинга», т.е. «добычи», за счет формирования блоков транзакций по определенному создателем криптовалюты алгоритму. Было время, когда майнить биткоины можно было даже на домашних компьютерах. По мере роста сети вычисления становятся все более сложными, требуют больших мощностей. Это иногда оказывает неожиданное влияние на рынок компьютерных средств. В частности, летом 2017 г. в Беларуси исчезли из продажи видеокарты - их раскупили, чтобы лучше майнить криптовалюту. Но основной массив криптовалюты сегодня создается на майнинг-фермах - дата-центрах для майнинга. По экспертным оценкам, около 80% майнинга сосредоточено в Китае. Другая оценка говорит о том, что около 20% эмитированных биткоинов являются «мертвыми», поскольку находятся в кошельках, к которым их владельцы по тем или иным причинам потеряли доступ. Это как раз и есть следствие такой особенности блокчейна, как необратимость: невозможно «откатить» операции, чтобы вернуть себе доступ, если, например, элементарно забыт пароль. Чтобы обеспечить достаточный для обращения массив денег, биткоин делят на «разменные монеты» до одной стомиллионной доли - эта «монетка» называется «сатоши». Предполагается, что эмиссия биткоинов закончится к 2040 г. Повышенный интерес к нему и другим криптовалютам, созданным по этому принципу, объясняется надежностью и анонимностью транзакций.

Потенциал применения

Создание биткоина, по мнению экспертов, явилось лишь одним удачным примером демонстрации огромных возможностей блокчейна. Уж если на этой технологии можно создать денежную систему, то и для других ответственных задач она с успехом применима. Прежде всего, для создания и ведения разного рода реестров. Д. Маркушевский отмечает, что технология успешно используется, например, для ведения земельного кадастра «в странах, где большие проблемы с коррупцией». Эксперт подчеркивает: «Если один раз внесена запись в такой кадастр - нет возможности ее изменить или что-то исправить. По сути все участники процесса являются коллективным нотариусом». На Украине на основе блокчейна создана платформа для ведения аукционов по продажи госсобственности.

В Беларуси первым опытом реализации проекта по технологии блокчейн отличился Нацбанк. В июле 2017 г. запущен реестр банковских гарантий.

Эксперты отмечают многообразие применения блокчейна в самых разных сферах и приводят сценарии, по которым технология работает.

Финансы - транзакции, все процессы, связанные с клиринговыми центрами. Блокчейн перестраивает дорогостоящие процессы, связанные с правовым обеспечением сделок, улучшает ликвидность и свободное движение капитала, помогает снизить инфраструктурные расходы, улучшить прозрачность, снизить опасность мошенничества, улучшить время исполнения и регулирования.

Ритейл сегодня столкнулся с проблемой: чем больше контрагентов, тем меньше прозрачность. Блокчейн улучшает управление цепями поставок, предоставляет платформу для инновационных смарт-контрактов, цифровых валют и кибербезопасности. Эти качества также применимы и в производстве.

Здравоохранение: благодаря новой технологии, устраняется необходимость верификации данных третьей стороной, хранящей сведения о здоровье. Блокчейн доставляет сведения о пациенте напрямую в лечебные и финансовые учреждения. Он также обеспечивает быстрый и гарантированно безопасный доступ с аутентификацией к персональным медицинским данным.

Госструктуры: улучшается прозрачность и прослеживаемость того, как тратятся деньги. Блокчейн отслеживает регистрацию имущества, например, такого, как автомобили, уменьшает вероятность мошенничества и снижает операционные издержки.

Строительство: упрощается согласование и решаются проблемы с доверием и верификацией. Блокчейн снижает затраты и сокращает время на разбирательства по вопросам платежей за счет того, что участники договорных отношений проходят определенный контроль перед совершением платежа.

В то же время А. Сотников предостерегает от использования блокчейна буквально во всех сферах:

- Если процесс происходит в атмосфере доверия, то блокчейн избыточен. Его применение оправданно в реестре, регистре, кадастре, в любой избирательной кампании. Везде, где важно, чтобы человек, принимающий решения, задним числом не вносил изменений.

Игорь КЛОКОВ