Перекрестное субсидирование: затормозили на старте

Весной 2015 г. правительство Беларуси при поддержке Всемирного банка подготовило и передало МВФ дорожную карту по структурному реформированию экономики, где шла речь в том числе и о ликвидации перекрестного субсидирования в ЖКХ.

МВФ рекомендовал официальному Минску провести ключевые реформы в течение 6-18 месяцев. Беларусь рассчитывала договориться с Фондом о новой программе сотрудничества, которая, как ожидалось, будет поддержана кредитом в размере около 3 млрд долл. (под 2,28% годовых на 10 лет).

Можно предположить, что правительство остро нуждалось в этом кредите МВФ. Поэтому и заявило о готовности в рекордно короткий срок - уже с 2018 г. - достичь полного возмещения издержек в сфере ЖКХ, в том числе путем существенного повышения тарифов для населения. Отметим, что сейчас население оплачивает жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в целом примерно на 1/3, оставшуюся часть возмещают госбюджет и предприятия. Правительство планировало уже в 2017 г. выйти на 75%-ное возмещение населением затрат на ЖКХ, а в 2018 г. - на 100%.

Для белорусской практики эти планы можно было назвать революционными, учитывая, насколько чувствителен вопрос тарифов ЖКХ для населения.

Жилищные субсидии внедрили

С начала 2016 г. правительство решительно приступило к реализации плана по ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике и повышению тарифов ЖКХ для населения. В соответствии с рекомендациями международных экспертов с 1 октября прошлого года в Беларуси заработала система предоставления госпомощи на оплату жилищно-коммунальных услуг (Указ от 29.08.2016 г. №322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий»).

Субсидии предоставляются на все основные ЖКУ, в том числе на отопление, и возмещаемые расходы (освещение вспомогательных помещений, лифты). Все, что включено в жировке в графу «Дополнительные услуги», а также потребление основных ЖКУ свыше нормы, не учитывается при расчете госпомощи.

В I полугодии 2017 г. безналичные жилищные субсидии на оплату ЖКУ были предоставлены 11 тыс. белорусов. По данным Минжилкоммунхоза, из них безналичные жилищные субсидии до 15 руб. получили порядка 60% граждан, остальные - более 15 руб. Общая сумма поддержки - 330 тыс. руб. (около 170 тыс. долл.).

Все надежды - на МВФ и Россию

Создав «подушку безопасности» в виде безналичных жилищных субсидий, правительство с 1 января 2016 г. повысило тарифы на газ и электричество для населения сразу на 20% (в цену газа включили НДС). Кроме того, выросли тарифы на воду и отопление, по новым правилам стали оплачивать и техобслуживание. В результате в январе 2016 г. цены на ЖКУ в Беларуси сразу увеличились на 40-70%.

Первые весьма решительные шаги правительства по повышению «коммуналки» вызвали резко негативную реакцию населения. Рост тарифов на услуги ЖКХ на фоне падения реальных зарплат усилил протестные настроения в обществе, что всерьез озаботило власти.

Вероятно, желание получить кредит МВФ вынуждало правительство демонстрировать решительность в проведении тарифной реформы ЖКХ, хотя к этому времени в руководстве страны на фоне повышения протестных настроений обозначились принципиальные разногласия по данному вопросу.

Возможно, белорусские власти рассчитывали уговорить МВФ не настаивать на жестких сроках полного возмещения населением тарифов ЖКХ.

Смягчить реформу ЖКХ могли помочь газовые договоренности с Россией. «Мы посчитали, что с учетом проведенной работы при условии цены газа для белорусских энергетиков в 117 долл. за 1 тыс. куб. м можем обеспечить при сохранении предельно низких тарифов для населения абсолютно равные тарифы для реального сектора», - отметил министр энергетики Владимир Потупчик в октябре 2016 г. Но снизить цену не удалось. В 2016 г. страна импортировала газ из России по средней цене 137 долл. за 1 тыс. куб. м - на 5,4% ниже, чем в 2015 г., а в 2017 г. (по данным за 8 месяцев) - по 145 долл. (на 6,3% выше, чем за аналогичный период 2016 г.).

Поскольку позиция МВФ по скорости реформ в ЖКХ не изменилась и желаемую цену на российский газ тоже не удалось получить, белорусское правительство перестало демонстрировать решимость проведения быстрых реформ в ЖКХ (тем более что к этому времени власти определились с другими источниками заемных ресурсов, привлечение которых не связано с реформами).

Вице-премьер Анатолий Калинин в конце 2016 г. фактически дезавуировал правительственные установки относительно жестких сроков возмещения населением затрат на услуги ЖКХ. Он прямо заявил, что тарифная политика в данной сфере резко меняться не будет - она должна соответствовать уровню доходов населения.

Весьма категорично на эту тему высказался председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов: «Президент жестко поставил заслон на пути требований (не совсем обоснованных, я считаю как экономист) международных финансовых организаций по максимальному повышению тарифов на ЖКУ». По его словам, если бы Беларусь сразу согласилась на такие условия МВФ, это стало бы «фактически отходом от той социальной политики, которую проводит государство и которую мы обещали людям».

Поскольку власти Беларуси и эксперты МВФ разошлись во взглядах относительно темпов повышения тарифов ЖКХ, то в переговорах по новому кредиту возникла пауза.

До отмены льготных тарифов еще далеко

В апреле 2017 г. А. Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию обозначил новые сроки ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике. Он сообщил, что тарифы на ЖКУ в Беларуси будут повышаться до полного возмещения стоимости услуг в течение 4-5 лет. При этом их рост может быть оправдан лишь при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат. Председателю КГК поставлена задача еще раз проанализировать стоимость ЖКУ и «опустить эти тарифы на 10%». «Пусть организации живут «без жира», по себестоимости работают с небольшим резервом», - заявил Президент, выразив уверенность, что после принятых мер процент возмещения населением стоимости оказания ЖКУ существенно вырастет.

В июне 2017 г. глава государства на совещании с руководством своей администрации еще раз повторил, что в Беларуси нужно «выйти на низкие тарифы, чтобы население не обижалось».

Правительство тем не менее планировало, что в 2017 г. тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют дважды: с 1 сентября - на 8%, а с 1 декабря - примерно на 10%. Эти меры обусловлены ростом доходов населения, как это предусмотрено и действующим законодательством, и сложившейся практикой, подчеркнули в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Некоторые ЖКУ в близкой перспективе существенно подорожают. Так, тариф на канализацию увеличится на 48,5%, холодное водообеспечение - на 27,7%, а на вывоз твердых коммунальных отходов - на 19%, но общая жировка все равно вырастет на традиционные 5 долл.

Таким образом, предполагалось, что с учетом двух индексаций и запланированного с 1 января 2018 г. повышения платы за ЖКУ в пределах 5 долл. население Беларуси будет оплачивать «коммуналку» на 100%, т.е. по себестоимости. За исключением отопления.

Согласно экспертным оценкам, уровень возмещения населением коммунальных услуг увеличится к концу 2017 г. до 74,8%, к концу 2018 г. - до 85%, до 2020 г. - до 93,3%. Что касается 100%-ного возмещения коммунальных тарифов с учетом оплаты тепловой энергии, то этого можно достичь только в 2025 г., прогнозировали профильные чиновники.

Вопрос остается открытым

Вице-премьер Владимир Семашко в Гомеле 21 октября 2017 г. отметил, что сегодня за отопление рядовой потребитель платит только 16,8% себестоимости.

По его словам, чтобы выйти энергетикам на нулевую рентабельность, тариф необходимо повысить в 6 раз. «Кто выдержит это, если одномоментно поднять так тариф? Именно на этот момент обратил внимание Президент страны в ходе республиканского семинара «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» и поставил нам задачу делать это поэтапно, т.е. по мере роста заработной платы, размера пенсий и т.д. Над решением этой задачи мы и будем сейчас работать», - подчеркнул В. Семашко.

Между тем А. Лукашенко на совещании 20 октября заявил, что Беларусь может уйти от перекрестного субсидирования в энергетике к 2020 г.

Смогут ли белорусские власти к названному сроку решить проблему перекрестного субсидирования в энергетике, - большой вопрос. И хотя правительство прогнозирует, что с вводом в эксплуатацию БелАЭС к 2020 г. тарифы для предприятий реального сектора снизятся на 30%, (что должно облегчить решение проблемы), эти обещания выглядят сомнительными. Следует учитывать, что на интеграцию атомной станции в энергосистему страны потребуется около 700 млн долл., а с 2021 г. страна должна начать расчеты по российскому кредиту на ее строительство (около 10 млрд долл.). Вряд ли и зарплата белорусов вырастет до такой степени, что позволит в 5-6 раз повысить оплату за отопление. Так что если не заставит острая нужда в кредите МВФ, власти Беларуси будут стремиться максимально оттянуть принятие столь непопулярного для населения решения.

Татьяна МАНЕНОК