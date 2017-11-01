На нефтяной «волне»

Основные тренды прошедшего месяца: белорусский рубль продолжает дешеветь, хотя темпы снижения курса замедлились. Доллар и нефть - дорожают.

Валютная корзина: +5,08% за 10 месяцев

В октябре стоимость валютной корзины выросла шестой месяц подряд за счет роста курса доллара и российского рубля, однако необходимо отметить, что ее рост был меньшим, чем в предыдущие пять месяцев. В частности, стоимость доллара США увеличилась с 1,9623 до 1,9722 руб. (+0,50%). Европейская валюта после семи месяцев роста подешевела с 2,3141 до 2,2918 руб. (-0,96%). Российский рубль вырос в цене с 3,3854 до 3,4079 бел. руб. за 100 росс. (+0,66%). В результате валютная корзина за октябрь подорожала на 0,29%. Всего с начала года к концу октября доллар подорожал на 0,70%, евро - на 12,07%, а российский рубль - на 5,05%. В итоге валютная корзина за десять месяцев выросла на 5,08%.

По данным Нацбанка, в октябре субъекты хозяйствования-резиденты купили на чистой основе 41,6 млн долл. Это намного меньше, чем в рекордном для этого года сентябре - 187,8 млн долл. Население продало на чистой основе наличной и безналичной валюты на сумму 147,8 млн долл. (после продажи 196,2 млн долл. в сентябре). Чистая продажа валюты физическими лицами наблюдается 21-й месяц подряд. Эта сумма сложилась из чистой продажи наличной валюты на 178,6 млн долл. и чистой покупки безналичной валюты на 30,8 млн. Важно, что чистая продажа валюты населением устойчиво превышает чистую покупку со стороны предприятий-резидентов.

В сентябре сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса впервые с апреля оказалось в отрицательной области. Его размер составил -61,8 млн долл. (по сравнению с +7,0 млн в августе). Сальдо внешней торговли услугами традиционно было положительным +270,3 млн долл. (+261,6 млн в августе). Сальдо внешней торговли товарами оказалось в привычной отрицательной зоне - 332,1 млн долл. (-254,6 млн в августе).

По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения в октябре выросли на 29,7 млн руб. - до 3.310,4 млн (+0,9%). Тогда как срочные валютные депозиты населения снизились на 23,8 млн долл. - до 6 742,9 млн (-0,4%). Подобная картина - рост рублевых вкладов с одновременным снижением валютных - наблюдается, начиная с февраля, и лишь июль стал исключением. Наконец, индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре вырос на 1,2%, с начала года - на 3,9%, за 12 месяцев - на 5,3% по сравнению с 4,9% месяцем ранее.

Рынок вновь ожидает заседания ФРС

В октябре доллар продолжил рост и подорожал одновременно ко всем основным валютам, чего не наблюдалось ровно год - с октября 2016-го. Пара EUR/USD снизилась за месяц на 1,4% - до 1,1645 (+10,4% с начала года), GBP/USD - на 0,8% - до 1,3283 (+7,6%), USD/CHF - выросла на 3,0% - до 0,9969 (-1,9%), USD/JPY - на 1,0% - до 113,65 (-2,7%).

По итогам предыдущего заседания Федеральная резервная система США не стала вносить изменений в монетарную политику. После него Федеральный комитет по открытому рынку ФРС объявил о решении сохранить текущий уровень процентных ставок. В тексте сопровождающего заявления чиновники назвали темпы роста американской экономики «приличными», при этом признав сохранение пониженных темпов инфляции. В пресс-релизе ФРС также было отмечено, что программа сокращения баланса активов, стартовавшая в октябре, будет продолжена.

ФРС ожидает, что темпы инфляции в 12-месячном исчислении будут оставаться немного ниже 2%, однако в среднесрочной перспективе, по прогнозам, стабилизируются возле целевого уровня 2%.

Расти американской валюте мешает низкая инфляция, хотя ФРС, похоже, решил ужесточать монетарную политику без оглядки на рост цен. Впрочем, в своем итоговом заявлении регулятор все же отметил, что темпы роста инфляция остаются пониженными. Еще один крайне важный момент для валют - налоговая реформа Трампа. От ее реализации зависит очень многое, впрочем, как и от вида, в котором она будет реализована. Если реформу удастся все-таки протащить и налоги будут снижены сразу, а не постепенно, тогда инфляционные ожидания резко вырастут, а доллар соответственно укрепится.

Европейский центральный банк в свою очередь заявил в конце октября, что с января вдвое сократит покупку активов - до 30 млрд евро в месяц. Программа денежного стимулирования будет продолжаться до сентября 2018 г., т.е. в следующем году банк выкупит 270 млрд евро. Сейчас ЕЦБ ежемесячно скупает в основном государственные облигации, а также некоторое количество корпоративных бумаг на 60 млрд евро, и продолжит делать это до конца года.

Однако программа денежного стимулирования может не завершиться через год. В случае необходимости банк может ее продлить, и даже увеличить объем скупки, если ситуация в еврозоне ухудшится. Еще более «мягко» заявление ЕЦБ звучит в отношении процентных ставок. Они, по всей видимости, останутся на нынешнем рекордно низком уровне до 2019 г. или, как говорится в заявлении, «в течение длительного времени и значительно дольше, чем будет проводиться скупка активов». Поэтому ЕЦБ оставил ставку по операциям рефинансирования на нулевом уровне, по депозитам - минус 0,4%, а по маржинальным кредитам - 0,25%.

С весны 2015 г. ЕЦБ купил активы на 2,1 трлн евро в попытке стимулировать экономический рост и нивелировать риски падения цен и ослабления спроса. Экономика еврозоны действительно ускорилась: во II квартале ВВП вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Причем она растет выше средних долгосрочных темпов: если в 1995-2017 гг. они составили 0,37% в квартальном исчислении, то в I и II кварталах 2017 г. - 0,5 и 0,6% соответственно. Однако инфляция устойчиво держится ниже цели в 2%: в сентябре она была 1,5% в годовом исчислении.

Сокращение добычи нефти - вопрос практически решенный

В октябре цена нефти марки Brent выросла на 7,2% - до 60,7 долл. за баррель (+6,9% с начала года). Золото подешевело на 0,7% - до 1 271 долл. за тройскую унцию (+9,9% с начала года).

Тем не менее, в ежегодном прогнозе World Energy Outlook 2017 (WEO-2017) Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свой базовый сценарий по росту цен на нефть к 2025 г. на 18% - до 83 долл. за баррель, а к 2040 г. - на 11% - до 111 долл. за баррель. Агентство отмечает, что изменения в прогнозе связаны с тремя основными факторами. Во-первых, с пересмотром в сторону повышения прогноза по извлекаемым запасам сланцевой нефти и газового конденсата в США (с 80 млрд до 105 млрд баррелей). Во-вторых, со снижением оценки стоимости различных upstream-проектов (разработка и добыча), что означает потенциальный рост предложения на рынке нефти по более низким ценам. К примеру, по ряду таких проектов цена безубыточности за счет новых технологий и роста эффективности добычи снизилась с 70-80 до 30-50 долл. за баррель. В-третьих, с увеличением объема краткосрочных инвестиций за счет уменьшения времени на реализацию добывающих проектов. Таким образом, как поясняет агентство, производителям легче реагировать на растущий спрос на нефть и удовлетворять эту потребность.

Нефть марки Brent продемонстрировала рост с 55 долл. до 64,5 долл. за баррель, после чего последовала коррекция до 61 долл., а далее - восстановление к 62,5 долл. Нынешний диапазон цен - 55-65 долл. за «бочку» - похоже, уже учитывает вероятное продление пакта ОПЕК+ о сокращении добычи. Для дальнейшего роста цен могут потребоваться новые драйверы, которых пока не видно.

Вадим ИОСУБ, старший аналитик Альпари