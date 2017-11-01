Три причины системных проблем

Участники круглого стола, организованного Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей, назвали основные проблемы национальной экономики и поделились предложениями по их решению с учетом собственных возможностей страны.

Акции вместо денег

Экономист Евгений ДОВГЕЛЬ заметил, что основная проблема белорусских предприятий - недостаток собственных источников для финансирования текущей деятельности и развития производства. Основной метод решения этой проблемы, применяемый в Беларуси, - кредитование. При этом стоимость кредитов для отечественных производителей значительно выше, чем у их конкурентов из развитых стран и ЕАЭС.

По его словам, в государствах с высокой конкурентоспособностью экономик давно доминирует принципиально иная схема финансирования производств: без использования кредитов, путем создания акционерных обществ, привлекающих инвестиции в обмен на акции. В этом случае у производителей не возникает не только процентного, но и основного долга по кредитам (дивиденды акционерам выплачиваются из прибыли), чем значительно повышается конкурентоспособность компаний на рынках.

В нашей стране акционирование компаний раньше осуществлялось за приватизационные чеки, а сейчас используется как метод приватизации остатков госсобственности, при котором деньги иностранных инвесторов за приобретенные акции поступают в госбюджет. Предприятия же от нее как не получали, так и не получают финансов и могут развивать производство только на кредитных схемах. Привлечение средств населения в виде прямых инвестиций граждан у нас тоже невозможно, так как выгоднее размещать денежные сбережения на банковских депозитах.

Экономист считает, что система налогообложения - еще одно препятствие в создании конкурентоспособной национальной экономики. Налоги в Беларуси включаются в цену сырья (входной НДС), себестоимость (соцстрах, налоги на зарплату) и цену продукции (НДС и др.), что снижает конкурентоспособность отечественных производителей. Более того, значительная часть платежей изымается у предприятий до реализации продукции, что еще больше усугубляет их финансовое положение.

Еще один вопрос - стимулирование менеджмента и работников. «Не страх различных наказаний за невыполнение доведенных заданий, а личный интерес и свобода людей стимулируют творчество предпринимательства и их успехи в бизнесе», - сказал Е.Довгель. Персонал лучших предприятий в развитых странах участвует в получении прибыли, собственности и заинтересован в приобретении акций. В Беларуси же этот механизм мотиваций пока не реализован в экономической политике страны и даже блокирован нерациональной налоговой системой.

Для решения насущных экономических проблем экономист предложил реализовать комплекс системных мер. Например, решением главы государства подчинить Нацбанк правительству, возложив на него строгую ответственность за обеспечение стабильности и свободной конвертируемости национальной валюты; наделить его реальным госкапиталом в виде ценных бумаг предприятий, чтобы он мог обеспечивать стабильность рубля, не прибегая к зарубежным займам; преобразовать регулятор и всю банковскую систему Беларуси из кредитора в отечественного инвестора: выпускать в обращение национальную валюту, в основном обеспеченную реально ликвидным капиталом - возможностью обмена на акции и другие ценные бумаги эффективных бизнес-проектов. Кроме того, нужно предложить лучшие национальные бизнес-проекты не иностранным инвесторам, а Нацбанку для инвестирования оздоровленной белорусской валютой; реструктуризировать кредитные долги госпредприятий в пакеты акций и принять должные меры по развитию рынка ценных бумаг; оптимизировать налоги по критерию обеспечения максимальной конкурентоспособности национального бизнеса на внутреннем и внешнем рынках и др.

Говорить об акциях - рано

Как отметил экономист Александр ОБУХОВИЧ, продукция производится при соединении труда и капитала. По его мнению, с этим у нас сложная ситуация. За 25 лет не осталось капитала, который должен быть инвестирован в производство. Еще одна проблема - отставание от технического прогресса. Если в Японии на 100 тыс. рабочих приходятся более 500 роботов, в Германии, США и Корее - более 200, в Китае - более 50, в России - 2, то в Беларуси - «и двух нет». В результате получается огромный разрыв в производительности труда. Правительство много лет говорит о модернизации, но практически ее не проводит, поскольку на это не хватает денег, а у предприятий нет реальной прибыли.

Еще один аспект белорусской экономики - 70% потребительских и инвестиционных денег - это валюта. Если ее не давать предприятиям, то они не смогут купить станки и оборудование.

А.Обухович также подчеркнул, что в Германии и других европейских странах сборочные производства - источник развития малого и среднего бизнеса на условиях аутсорсинга и субконтрактации, а в Беларуси этого практически нет. Вместе с тем, в мировой экономике сборочные производства сегодня считаются самыми простейшими и их выводят в слаборазвитые страны. «Нам надо определяться, какое государство будем строить и выработать новую промышленную политику и страновую стратегию», - поделился мыслями эксперт. Среди предложений - отдать в долгосрочную безвозмездную или недорогую аренду предпринимателям незадействованные оборудование и территории промпредприятий.

Вместе с тем он считает, что выпуск и продажа акций не поможет белорусской экономике, поскольку в большинстве случаев они будут малодоходны или вовсе неликвидны. «До той поры, пока не будет нормально работать экономика, про акции говорить нельзя. Это путь для спекулянтов, а не подъема страны», - подытожил эксперт.

Госдолг - камень на шее

Белорусская экономика не получила ожидаемых дивидендов от накопленного внешнего государственного долга. Такое мнение высказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор МАРГЕЛОВ: «Примерно с 2007 г. мы накопили огромный госдолг. На его обслуживание в этом году страной будет потрачено больше, чем израсходовано из бюджета на образование, здравоохранение и оборону». По его мнению, это очень чрезвычайно тяжелая ситуация. И когда некоторые начинают говорить о том, что в других странах есть долги и побольше, то не понимают, что там другая структура экономики, и, возможно, этой ситуацией более эффективно воспользовались.

Например, в соседней Польше госдолг выше, в том числе в расчете на одного жителя. Но там за эти деньги успели построить мощную современную производственную базу, от которой сегодня получают серьезные дивиденды. «Мы задавали вопрос вице-премьеру Владимиру Семашко, куда у нас ушли деньги? Ответ был такой: средства пошли на поддержание промышленности, если бы не эти вливания, то ее в принципе уже не былобы. Поэтому мы имеем огромный госбюджет, который тяжело сократить в силу внешних долгов, и в то же время стоят огромные задачи по модернизации экономики», - подчеркнул эксперт.

Справка «Директора»

Внешний госдолг Беларуси на 1 октября составил 16,3 млрд долл. и с начала года увеличился на 2,7 млрд, или на 19%. Примечательно, что это исторический максимум для страны. В 2017 г. по валютному долгу необходимо выплатить около 3,4 млрд. долл., в то время как величина валютных доходов бюджета ожидается около 1,5 млрд. В 2018 г. на погашение и обслуживание валютного госдолга Беларуси предстоит потратить около 3,7 млрд, при этом только четверть предполагается покрыть за счет недолговых источников.

Марина МИНСКАЯ