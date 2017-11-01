Восстановить природный баланс

Как рассказал, Александр ПУГАЧЕВСКИЙ, директор Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича, задачи сохранения биологического разнообразия, восстановления комфортной среды обитания пока слабо согласуются с интересами хозяйственной деятельности человека - здесь для восстановления баланса по-прежнему востребованы инструменты ручного управления, прямого научного и государственного администрирования.

Проблема в том, что законы развития и распространения биологических видов не подчиняются национальным и международным директивам и игнорируют государственные границы. Природа по-прежнему и с равной энергией стремится как накормить, так и убить человечество. В географическом плане территория Беларуси всегда была благоприятной средой обитания, наши предки вполне адаптировались к соседству с традиционными врагами и союзниками из местного растительного и животного мира. Но глобализация мировой торговли, рост трансграничного трафика, трансформация природных экосистем создали каналы для массированной биологической агрессии. Это в корне изменило ситуацию.

- Александр Викторович, Минприроды утверждены «Черные списки», которые в противовес известной Красной книге Беларуси стали публичным реестром вредоносных чужеродных видов животных и растений. Скажите, как сейчас развивается ситуация?

- Работа в этом направлении продолжена. Недавно сотрудники института провели презентацию нового научно-популярного издания «Растения-агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси». Сегодня внедрение чужеродных видов в природную среду приобрело угрожающие масштабы. Буквально на наших глазах в Беларуси стремительно распространились такие растения, как борщевик Сосновского, золотарники и эхиноцистис лопастный. Они прочно вошли в состав растительных сообществ, особенно вблизи населенных пунктов, транспортных коммуникаций и создают серьезные проблемы для здоровья человека, наносят вред сельскому и лесному хозяйству. Но главное - активно вытесняют аборигенные виды не только растений, но и животных, непоправимо упрощая при этом природную среду.

В нашем издании перечислены и описаны основные инвазионные виды растений, встречающиеся на территории страны. Многие из них признаны опасными в Европе и России. В очерках приведены названия видов, сведения об их биологии, экологии и происхождении, а также конкретные рекомендации по ограничению численности и уничтожению растений-агрессоров.

Это первое справочно-информационное издание по инвазионным сосудистым растениям Беларуси, и очень своевременная, актуальная и долгожданная для широкого круга пользователей книга, так как подобная информация ранее отсутствовала в обобщенном виде.

- Насколько востребованы разработки института в реальном секторе экономики?

- Сложно вычислить конечный финансовый результат нашей работы, чаще это социальный и экологический эффект, который трудно оценить в натуральных показателях (гектарах, кубометрах грунта и т.д.). Скажу, что доля госфинансирования в совокупном бюджете института сегодня не превышает 35%. Основные средства на содержание мы получаем по договорам с юридическими и физическими лицами. Среди наших клиентов - МАПИД, УКСы, другие крупные застройщики и проектные организации, лесхозы, следственные и судебные органы.

Институт проводит экспертную оценку воздействия нового строительства или реконструкции и хозяйственной деятельности на растительный мир, диагностику плесневых грибов в жилых, коммунальных и промышленных помещениях, патогенов культурных и дикорастущих растений, оценку плодородного слоя почвы на зараженность семенами борщевика Сосновского и способы борьбы с этим опасным инвазионным видом, осуществляет дендрологическую и дендрохронологическую экспертизы поврежденных деревьев и древостоев, оценивает территории на наличие или отсутствие особо ценных объектов растительного мира.

- Чем руководствуются клиенты при заказе услуг по экспертной оценке - нормативными требованиями или личной обеспокоенностью судьбой природного окружения?

- Понимаю суть вашего вопроса, административный ресурс, процедурные моменты действительно являются важными стимулами, но не стал бы переоценивать их значение в современных условиях. Есть сферы, где в первую очередь клиент заинтересован в строгом соблюдении бюрократических процедур. Так, микологическую экспертизу, как правило, заказывают собственники жилья. Нарушение гидроизоляции кровли или фундамента, дефекты вентиляции нередко приводят к образованию плесени в помещениях, что повышает риск легочных и других заболеваний.

Оценка института позволяет расставить точки над «і» в непростых тяжбах жильцов со службами ЖКХ. Также в случае падения дерева на автомобиль наше заключение служит основанием для определения причин происшествия, расчета нанесенного ущерба. Или возьмем застройщиков крупных жилых комплексов, которые совсем не заинтересованы в том, чтобы покупатели квартир обнаружили борщевик Сосновского по соседству с детской игровой площадкой. Таким образом, растет обоюдная заинтересованность в научном сопровождении больших и малых проектов.

- В последние годы были сделаны немалые инвестиции, в том числе с привлечением зарубежных источников финансирования, в программу повторного заболачивания осушенных и нарушенных болот.

- На карте появляются все новые территории, которые при нашем участии возвращаются в природное состояние. Это Жада и Ельня - в Витебской области, Званец и Споровское - в Брестской, Докудово и Миранка - в Гродненской и др. Здесь решается комплекс задач: от восстановления биоразнообразия до сокращения выбросов парниковых газов, снижения пожарной опасности на старых торфоразработках и ошибочно осушенных торфяниках. Многое приходится корректировать по ходу, но прогноз утилитарного использования этих территорий в качестве источника кормов для скота и топливной биомассы - вполне положительный.

- Какова судьба совместного с Центром светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси проекта по выращиванию растениеводческой продукции под светодиодами?

- В теплицах Минской овощной фабрики при финансовой поддерж­ке Мингорисполкома получены первые урожаи томатов, выращенных по новой технологии. Экономия в расчете на единицу веса готовой продукции - 20-40% по сравнению с использованием традиционных источников освещения. На очереди зеленные культуры. Фактически начато промышленное освоение светодиодов в тепличных хозяйствах республики.

Ряд примеров, когда экспериментальная ботаника становится движущей силой производственных проектов, можно продолжить. Институт является головным в реализации подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования, развития и совершенствования НСМОС в Республике Беларусь» государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» и соисполнителем госпрограммы «Наукоемкие технологии и техника», госпрограмм научных исследований «Природопользование и экология», «Химические технологии и материалы», «Конвергенция», «Фундаментальные и прикладные науки - медицине», «Информатика, космос и безопасность», государственных научно-технических программ «Леса Беларуси», «Промышленные био- и нанотехнологии», отраслевых научно-технических программ «Научное обеспечение развития льняной отрасли», «Интродукция, озеленение, экобезо­пасность», программы Союзного государства «Мониторинг-СГ».

Владислав Платун