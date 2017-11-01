Азбука заботы для общества и бизнеса

Елена Моригеровская - социальный предприниматель. Она - автор «Школы профессионального ухода за пожилыми и тяжелобольными людьми «Азбука заботы». Журнал «Директор» узнал у Елены, почему проблема ухода актуальна в Беларуси, как подобрать сиделку и готовы ли наши общество и бизнес к такой услуге.

- Елена, как родилась идея вашего проекта?

- В 2016 г. в рамках существующего тогда предприятия совместно с детским хосписом мы начали набирать людей на вакансии специалистов по уходу (сиделок). Быстро стало понятно, что многие из них не могут работать сиделками - недостаточно компетенций. Мы изучали зарубежный опыт, очень бережно собирали команду профессионалов-практиков: психологов, реабилитологов, абилитологов, физических терапевтов и опытных сиделок. А затем предложили людям, которые приходили к нам, пройти курс обучения. На этом «лабораторном» испытании и вырос проект «Азбука заботы». Проблема профессионального ухода сейчас актуальна во всем мире. Мы живем в обществе со стареющим населением. Кроме того, в последнее время в Беларуси все чаще говорят о проблемах людей с инвалидностью. Они нуждаются в постоянной помощи.

- Кого вы обучаете?

- Во-первых, это люди, которые уже работают сиделками, но хотят повысить профессиональный уровень. Например, проводим семинары-практикумы для некоммерческих организаций, патронажных служб. Во-вторых, в настоящее время в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты мы осуществляем обучение сотрудников территориальных центров социального обслуживания населения. Также к нам обращаются люди, которые намерены сменить профессию. И, наконец, мы обучаем родственников тяжелобольных и пожилых людей.

- Есть мнение, что на социальной сфере невозможно зарабатывать. Как вы относитесь к этому утверждению?

- В социальной сфере можно и нужно зарабатывать! Социальные бизнесы существуют в Голландии, Швеции, Германии, США, Польше, России. Речь не идет о сверхдоходах, но никто не мешает быть финансово успешным, при этом помогая другим.

- Сегодня в Беларуси существуют патронажные службы. Как они работают?

- Патронажные службы делают огромное дело. Школа «Азбуки заботы» нацелена на сотрудничество с ними. Мы более гибкие и мобильные и готовы предложить курсы с современным подходом для повышения профессионального уровня сотрудников патронажных служб.

- Насколько белорусское общество сегодня готово принять услуги вашей школы?

- Думаю, готово. Исторически доказано, что племена исчезают, когда в них перестают почитать стариков. В Швеции, например, есть школа ассистентов, которая помогает людям с инвалидностью и пожилым людям. Люди с инвалидностью там встречаются повсюду, они интегрированы в общество. В Великобритании и Израиле о пожилых людях очень бережно заботятся и почитают их как особо уважаемых членов общества. Сегодня и в Беларуси начинают осмысленнее относиться к вопросам помощи и ухода.

- Многие люди сталкиваются с проблемой поиска профессиональной сиделки. Где ее найти и как выбрать подходящего специалиста?

- Да, многие «сиделки» не обладают профессиональными и личностными навыками. Из своей практики могу сказать, что мы следим за посетителями наших курсов и к концу обучения понимаем, готов ли этот человек помогать людям. Специалист по уходу должен обладать знаниями по физиологии и психологическими навыками, уметь налаживать коммуникацию и входить в контакт. Когда вы выбираете сиделку, важно обращать внимание на эти качества. Сегодня «Азбука заботы» находится в процессе создания базы компетентных специалистов по уходу. Это будет своего рода агентство. Мы планируем подбирать специалистов с определенным набором компетенций и предлагать их клиенту.

- Сегодня бизнес активно развивает корпоративную социальную ответственность. Но почти не помогает пожилым и людям с инвалидностью. Почему, на ваш взгляд, так происходит?

- Некоторые компании уже обращают внимание на проблемы, о которых вы сказали. У нас есть опыт переговоров с несколькими представительствами крупных иностранных компаний в Беларуси. Они обеспечивают медицинское страхование для сотрудников. Мы предложили им ввести услуги профессионального ухода, если сотрудникам или их родственникам нужна такая помощь. Нашу инициативу восприняли положительно. Думаю, это направление может быть интересным для бизнеса и для развития нашей школы. Заботясь о людях, мы повышаем качество жизни всего общества.

Вячеслав КОРСАК