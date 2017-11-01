Болезни роста «зеленой энергетики»

Развитие возобновляемых источников энергии не должно идти в ущерб национальной экономике.

Могилевская область является лидером в Беларуси по развитию альтернативной энергетики. На регион приходится более 30% суммарной мощности блок-станций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), в том числе - 71% мощности электрогенерирующих ветроустановок. Казалось бы, такое положение дел может лишь радовать. Но не все так однозначно: бурные темпы роста ВИЭ превратились для энергетиков в источник головной боли, поскольку это приводит к существенному повышению себестоимости электроэнергии, а значит, и цен для конечных потребителей. О своем видении путей решения этой проблемы в интервью нашему изданию рассказал член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор РУП «Могилевэнерго» Константин ПУТИЛО.

- Константин Иванович, насколько значительны темпы роста ВИЭ в Республике Беларусь и в Могилевской области в частности?

- Поскольку собственных топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения потребностей страны в полном объеме, в Беларуси недостаточно, основу энергетического баланса республики в настоящее время составляет природный газ, импортируемый из Российской Федерации. Для обеспечения энергетической безопасности наше государство старается максимально стимулировать вовлечение в топливный баланс собственных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энергии. С целью создания привлекательных условий для развития ВИЭ в 2010 г. был принят Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. №204-З «О возобновляемых источниках энергии» (далее - Закон). Он преду­сматривает создание системы финансово-экономических механизмов, обеспечивающих экономическую заинтересованность юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в использовании ВИЭ, а также защиту производителей энергии из ВИЭ от недобросовестной конкуренции.

На наш взгляд, поставленную задачу закон решил. Если в 2010 г. в Могилевской области вообще не было блок-станций на ВИЭ, в 2011 г.

их мощность составляла всего 0,096 МВт, а в 2012 г. - 0,998 МВт, то в 2013 г. - уже 3,648, в 2014 г. - 29,408, в 2015 г. - 42,962, в 2016 г. - 63,162 МВт. На начало октября 2017 г. эта цифра составляла 80,427 МВт. А в соответствии с заключенными Могилевским облисполкомом инвестиционными договорами в 2017-2019 гг. планируется к вводу еще более 124 МВт на ВИЭ.

В настоящее время суммарная установленная мощность блок-станций на ВИЭ в Беларуси превышает 265 МВт. Ожидается, что к концу 2020 г. мощность ВИЭ приблизится к 950 МВт, что сопоставимо с мощностью одного энергоблока Белорусской АЭС, которая, как известно, составляет 1 200 МВт.

- Темпы впечатляют… Что это сулит экономике в перспективе?

- Бурный рост количества и мощности блок-станций, использующих возобновляемые источники энергии, выявил ряд проблем, характерных для энергетической отрасли всех регионов рес­публики:

 значительное увеличение затрат энергоснабжающих организаций на обязательную покупку производимой ими электроэнергии, что вызывает рост себестоимости и увеличение тарифов на электроэнергию для потребителей, т.е. эти затраты фактически перекладываются на население и субъекты хозяйствования;

 неравномерность поставки электроэнергии в течение суток и высокая установленная мощность блок-станций приводят к необходимости реализации затратных мероприятий по выравниванию графика электрических нагрузок и обеспечению баланса электрической мощности в энергосистеме.

Сегодня затраты на приобретение энергии, производимой из ВИЭ, согласно законодательству, включаются государственными энергоснабжающими организациями в себестоимость отпускаемой ими электроэнергии и, соответственно, учитываются при установлении тарифов для потребителей. За 9 месяцев текущего года средневзвешенный тариф, по которому РУП «Могилевэнерго» покупает эту электроэнергию, составляет 19 центов за 1 кВт∙ч, в том числе на электроэнергию от фотоэлектрических станций - 34,5 цента за 1 кВт∙ч. При этом затраты энергосистемы на собственную генерацию, передачу, перераспределение и сбыт, составляют порядка 7 центов. Разница - очевидна.

Дело в том, что высокие повышающие коэффициенты, преду­смотренные Законом, изначально базировались на значительных капитальных затратах, связанных с созданием объектов по использованию ВИЭ. Однако в последние годы за счет совершенствования технологий и перемещения производств в страны Азии эти затраты значительно сократились. Например, стоимость оборудования для создания фото­электрических станций с 2010 г. уменьшилась в несколько раз!

С введением в действие Белорусской АЭС эта проблема только обострится. Поэтому сложившаяся ситуация требует принятия срочных мер по корректировке действующей нормативно-правовой базы с учетом соблюдения интересов производителей и потребителей электроэнергии. Путей решения может быть много, но главное, на наш взгляд, - ликвидировать дисбаланс между действующими повышающими коэффициентами и снижением затрат на генерацию с использованием ВИЭ. Иначе говоря, этот механизм должен стимулировать развитие ВИЭ в Беларуси, а не являться источником сверхприбылей для компаний, занимающихся такой деятельностью, получаемых за счет белорусских потребителей. Возможно, государству стоит рассмотреть возможность использования иных форм стимулирования - например, гибкая тарифная политика, налоговые льготы для субъектов «альтернативной» энергетики, специальные целевые фонды и др. Кроме того, уже сейчас нужно задуматься о едином диспетчерском управлении генерирующими мощностями независимо от их ведомственной принадлежности, как это принято во многих странах. Это позволит решить проблему суточных перепадов в поставках электроэнергии в единую сеть и повысит надежность и безопасность функционирования энергосистемы.

- Могилевская область - лидер в Беларуси по установленной мощности ветроустановок. Насколько проблемным является этот сектор «зеленой энергетики»?

- К уже перечисленным выше проблемам можно добавить то, что практически все владельцы установок, использующих энергию ветра (ВЭУ), пытаются сократить сроки окупаемости своих проектов за счет использования бывшего в эксплуатации оборудования, приобретаемого в странах Западной Европы, отработавшего свой ресурс и не соответствующего со­временным требованиям. Такая практика противоречит концепции, заложенной в Законе о поддержке развития ВИЭ в первые 10 лет работы за счет применения повышающих коэффициентов к тарифам и компенсации государству и энергоснабжающим организациям понесенных затрат в последующие годы путем применения понижающих коэффициентов.

В заключение хотелось бы отметить, что экономическая ситуация сегодня такова, что нам приходится постоянно думать об оптимизации затрат, а в конечном счете - о снижении себестоимости производства электрической и тепловой энергии. У владельцев блок-станций на ВИЭ такой проблемы не существует. Уже сейчас разница в затратах на покупку производимой ими электроэнергии и собственную выработку на энергоисточниках ГПО «Белэнерго» составляет десятки миллионов долларов, а к 2020 г. она достигнет сотен миллионов! Это значительно усложняет работу по снижению тарифов для реального сектора экономики, что на сегодняшний день является одной из первоочередных задач для Республики Беларусь.

Константин ШИШКИН