Белорусская энергосистема на пороге перемен

22 декабря энергетики нашей страны будут отмечать свой профес­сиональный праздник. В связи с этим мы обратились к генеральному директору ГПО «Белэнерго» Евгению ВОРОНОВУ и попросили рассказать о ходе модернизации Белорусской энергосистемы и перспективах развития отрасли.

- Евгений Олегович, в 2016 г. в Беларуси были утверждены два важных документа: Отраслевая программа развития электроэнергетики до 2020 г., а также Комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 г. Какие основные показатели в них заложены и какие крупные проекты будут реализованы?

- «Отраслевая программа развития электроэнергетики на 2016-2020 гг.» была принята с целью обеспечения системного подхода в развитии энергетики в части оперативного управления энергосистемой и учета энергии, а также реализации мер по охране окружающей среды, совершенствованию тарифной политики и нормативной правовой базы. В соответствии с постановлением Минэнерго от 31.03.2016 г. №8 «Об утверждении Отраслевой программы развития электроэнергетики на 2016-2020 гг.» ожидаются следующие результаты реализации указанного программного документа:

 ввод электрической мощности: на АЭС - 2388 МВт, на объектах ГПО «Белэнерго» - 340,3 МВт, пиково-резервных - до 800 МВт;

 вывод из эксплуатации неэффективных мощностей в ГПО «Белэнерго» - 216 МВт и замещение выбывающих - 116 МВт;

 снижение технологического расхода на передачу электроэнергии в электрических сетях на величину до 1 процентного пункта;

 снижение технологического расхода тепловой энергии на ее передачу в тепловых сетях на величину до 0,7 процентного пункта;

 экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в ГПО «Белэнерго» за 2016-2020 гг. - не менее 850 тыс. т у.т.;

 уменьшение использования в 2020 г.: природного газа - на 3,44 млн т у.т. (2,5 млрд куб. м), в том числе за счет ядерного топлива - 2,8 млн т у.т., электрической энергии для производства тепловой энергии - 0,35 млн т у.т., использования местных ТЭР - 0,19 млн т у.т., повышения эффективности - 0,1 млн т у.т.;

 увеличение объема использования энергии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ГПО «Бел­энерго» - 68,5 тыс. т у.т.;

 выработка электроэнергии на базе ВИЭ на объектах ГПО «Бел­энерго» - порядка 380 млн кВт•ч;

 доля доминирующего ресурса (газа) в производстве тепловой и электрической энергии - 70%;

 отношение суммарной установленной мощности к максимальной фактической нагрузке в энергосистеме - 160%;

 отношение среднесуточного числа нарушений электроснабжения населенных пунктов к общему числу населенных пунктов - 0,4%;

 удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости основных средств организаций по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций - 50%; тепловых сетей - 45%, генерирующих источников - не более 43%;

 ввод электрокотлов суммарной мощностью до 985 МВт;

 отношение объема инвестиций в основной капитал, вложенных в развитие производственных фондов организаций ГПО «Белэнерго», к первоначальной стоимости основных средств данных организаций - 7%.

«Комплексный план развития электроэнергетической сферы на период до 2025 г. с учетом ввода Белорусской атомной электростанции», утвержденный постановлением Совета Министров Рес­публики Беларусь от 01.03.2016 г. №169, - программный документ, предусматривающий необходимость реализации мероприятий, направленных на режимную интеграцию Белорусской АЭС в баланс энергосистемы.

- Начиная с середины 2000-х гг. в нашей стране осуществляются работы по модернизации объектов энергетики. Что удалось сделать за это время?

- За последнее десятилетие в нашей стране было реализовано две основные государственные программы в области электро­энергетики:

 Государственная комплексная программа модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов на период до 2011 г., утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 15 ноября 2007 г. №575;

 Государственная программа развития Белорусской энергетической системы на период до 2016 г., утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2012 г. №194.

В результате выполнения только этих государственных программ были достигнуты следующие результаты:

 за 2011-2015 гг. выведено из эксплуатации 746 МВт неэффективных мощностей, при этом за 2006-2015 гг. введено около 2358 МВт современных электрогенерирующих мощностей;

 расчетная величина экономии топливно-энергетических ресурсов за период реализации госпрограмм составила порядка 3 498 тыс. т у.т., использование местных топливно-энергетических ресурсов (с учетом вторичных) - 4 798 тыс. т у.т., что позволило снизить объемы импортируемого энергоресурса - природного газа - на величину, эквивалентную 5,1 млрд м3;

 за 2006-2015 гг. ГПО «Белэнерго» построено и реконструировано около 26 020 км электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ, а также осуществлены замена, реконструкция и строительство новых тепловых сетей общей протяженностью порядка 1 442,5 км;

 развитие систем передачи энергии позволило уменьшить технологические затраты на ее транспортировку в электрических сетях на 2,18% к уровню 2010 г. и в тепловых сетях - на 2,12% в условиях, сопоставимых с 2010 г.;

 капитальные затраты на реализацию мероприятий государственных программ составили 6,891 млрд долл., а износ основных фондов был снижен с 65,2% (в 2006 г.) до 42,6% (по итогам работы за 2015 г.).

В целом реализацию двух данных государственных программ можно признать успешной. На текущую пятилетку пути развития электроэнергетической отрасли закреплены в Отраслевой программе развития электроэнергетики на 2016-2020 гг., утвержденной постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 31 марта 2016 г. №8. Начиная с 2016 г., к настоящему моменту уже введены и успешно эксплуатируются следующие основные объекты:

 7,5 МВт генерирующих мощностей в ветропарке в районе н.п. Грабники Новогрудского района (2016 г.);

 26,5 МВт на Могилевской ТЭЦ-1 (2016 г.) и 37,3 МВт на Гомельской ТЭЦ-1 (2017 г.);

 21,66 МВт на Полоцкой ГЭС и 40 МВт на Витебской ГЭС (2017 г.).

Таким образом, политика по обновлению основных производственных фондов и повышению эффективности функционирования электроэнергетики за период с 2007 по 2016 г. позволила:

 снизить удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии к уровню 2006 г. на 44,2 г/кВт∙ч - с 274,6 до 230,4 г/кВт∙ч;

 снизить удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии к уровню 2006 г. на 1,38 кг/Гкал - со 168,44 до 167,06 кг/Гкал.

 снизить объемы потребления природного газа энергоснабжающими организациями ГПО «Бел­энерго» в объеме 6,6 млрд м³.

Можно отметить, что по вышеуказанным технико-экономическим показателям (которые являются одними из основных показателей, характеризующих работу энергосистемы) в 2016 г. достигнут абсолютный минимум, в том числе на постсоветском пространстве.

- Как изменит структуру энергогенерации и энергопотребления ввод в действие Белорусской АЭС? Есть ли предварительные расчеты о влиянии «фактора АЭС» на цены для конечных потребителей энергии?

- ГПО «Белэнерго» сформирован прогнозный Баланс электрической и тепловой энергии на период до 2022 г. с учетом ввода Белорусской АЭС и режимов по­этапного освоения ее мощностей. В соответствии с ним выработка электрической энергии энергоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Бел­энерго», к 2020 г. снизится с существующего уровня, составляющего 30,5 млрд кВт∙ч (при прогнозном электропотреблении в целом по республике порядка 36,7 млрд кВт∙ч) до 25,8 млрд кВт∙ч в 2020 г. (при уровне прогнозного электропотребления в целом по рес­публике около 38,1 млрд кВт∙ч), с постепенным снижением до уровня порядка 19 млрд кВт∙ч в год к 2022 г. (при уровне прогнозного электропотребления в целом по республике порядка 39,9 млрд­ кВт∙ч). То есть ожидается снижение выработки электрической энергии примерно на 38% по сравнению с 2017 г.

Складывающаяся ситуация с прогнозируемой структурой выработки электрической энергии уже в настоящее время заставляет ГПО «Белэнерго» уделять повышенное внимание проработке вопросов перспективной загрузки генерирующих мощностей, в том числе с целью создания требуемого резерва мощности на случай непредвиденных ситуаций в энергосистеме после ввода блоков АЭС.

- Что делается в Беларуси для ликвидации механизма перекрестного субсидирования и снижения тарифов на энергоресурсы для реального сектора экономики?

- В Республике Беларусь государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями ГПО «Белэнерго», осуществляется в соответствии с Указом Президента от 25 февраля 2011 г. №72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь». Советом Министров устанавливаются тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения, Министерством антимонопольного регулирования и торговли - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Социально-направленная политика по сдерживанию роста цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению, предусматривает оплату данных услуг по субсидируемым тарифам, уровень которых ниже экономически обоснованных затрат на их оказание. Действующие тарифы на услуги по электро- и теплоснабжению населения не позволяют в полной мере возместить затраты на их оказание. Невозмещаемая населением часть затрат компенсируется путем установления для юридических лиц более высоких тарифов на энергию, т.е. за счет перекрестного субсидирования.

За последние годы удалось значительно сократить размер перекрестного субсидирования по электроснабжению и создать предпосылки к полному его исключению. В результате работы, направленной на снижение тарифной нагрузки на потребителей реального сектора экономики, за 2013-2016 гг. средний тариф на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики уменьшился с 13,75 цента/кВт∙ч до 11,95 цента/кВт∙ч. В 2017 г. уровень данного тарифа оценивается в размере порядка 11,75 цента/кВт∙ч. На снижение среднего тарифа на электрическую энергию повлияли, в первую очередь, мероприятия, реализованные энергоснабжающими организациями по сокращению издержек, повышению эффективности использования материальных и финансовых ресурсов. Принятые меры позволили, начиная с 2014 г., в целях стимулирования развития высокоэффективных энергоемких производств установить индивидуальные (сниженные) тарифы на электрическую и тепловую энергию для отдельных организаций, осуществляющих определенные виды экономической деятельности. Таким образом, оказывается поддержка крупным экспортоориентированным градообразующим предприятиям республики, являющимся основными плательщиками налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в республиканский и местные бюджеты.

- Не так давно в прессе про­шла информация о том, что Мин­энерго Беларуси прорабатывает новые подходы к развитию во­зобновляемой энергетики. Чем вызвана такая необходимость?

- Строительство Белорусской АЭС коренным образом меняет подходы к обеспечению энергетической безопасности Республики Беларусь и влияет на развитие местных и возобновляемых энергоисточников.

В настоящее время в стране созданы беспрецедентные условия для использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Однако их внедрение должно идти не в ущерб сложившейся и стабильно работающей Белорусской энергосистемы. К 2020 г. установленная мощность энергоисточников, использующих ВИЭ, приблизится к 950 МВт, что сопоставимо с мощностью самого крупного энергоблока в стране - энергоблока Белорусской АЭС. Такое интенсивное развитие данного вида генерации обусловлено его инвестиционной привлекательностью за счет малого срока окупаемости проектов и высоких тарифов гарантированной покупки электроэнергии.

Затраты на приобретение энергии, производимой из ВИЭ, согласно законодательству, включаются государственными энергоснабжающими организациями в себестоимость отпускаемой ими электроэнергии и, соответственно, учитываются при установлении тарифов для потребителей республики. Как известно, в настоящее время средневзвешенный тариф, по которому энергоснабжающие организации, входящие в состав ГПО «Белэнерго», покупают эту электроэнергию, - около 22 центов за 1 кВт∙ч. При этом затраты указанных организаций на отпуск электроэнергии составляют порядка 7 центов за 1 кВт∙ч, включая затраты на генерацию, передачу, перераспределение и сбыт. Цифры можете сравнить сами. Поэтому считаем, что необходимо привести в порядок действующую нормативную базу с целью достижения баланса интересов всех игроков на рынке и создания для них равных условий.

- Какие достижения отрасли вы хотели бы отметить в преддверии профессионального праздника?

- Если говорить о наиболее важных достижениях и событиях уходящего 2017 г., то необходимо отметить, во-первых, что в рамках реализации мероприятий Отраслевой программы развития электроэнергетики на 2016-2020 гг. в текущем году обеспечен ввод в эксплуатацию 92,96 МВт генерирующих мощностей. В том числе:

 строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина в Витебской области (21,66 МВт);

 строительство Витебской ГЭС на реке Западная Двина (40 МВт);

 реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35 с установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины (31,3 МВт).

Кроме того, введены в эксплуатацию такие важные объекты, как:

 11-й, 13-й и 15-й пусковые комплексы по выдаче мощности от Белорусской АЭС;

 1-я и 2-я очереди 1-го пускового комплекса в рамках реконструкции ПС-330/110/10 кВ «Минск-Северная» с заходами ВЛ-110 кВ Минского района.

К важным событиям можно отнести и тот факт, что Республика Беларусь заняла 38-е место из 190 стран в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2018, в котором анализируются условия ведения бизнеса в разных странах мира. При этом по индикатору «подключение к системе электроснабжения» наша страна находится на 25-м месте, а среди республик постсоветского пространства - на втором после России.

В то же время самым важным капиталом являются люди. Поэтому отдельно необходимо отметить слаженную работу коллективов предприятий, входящих в состав ГПО «Белэнерго». Без самоотверженного труда и профессионализма каждого человека невозможно было бы достичь тех успехов, которые мы имеем в настоящее время.

Константин КОРЖЕВИЧ