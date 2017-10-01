Беларусь: медленный и противоречивый дрейф?

В I полугодии 2017 г. белорусская экономика вышла из зоны нестабильности (ВВП подрос на 1%).

Причины роста противоречивы. Например, инвестиции в основной капитал снизились на 3%, тогда как в 2016 г. - на 17,9%, в 2015 г. - на 17,5% и в 2014 г. - на 5,8%. Объем производства продукции сельского хозяйства уменьшился на 0,8%. Розничный товарооборот (рост на 0,3%) стал заложником низкого внутреннего спроса из-за реального падения доходов населения на 1,2% при увеличении реальной зарплаты на 2%.

Экономическим драйвером I полугодия стал экспорт (за 5 месяцев вырос на 20,6%). Производительность труда увеличилась на 2,7%, а чистая прибыль - в 2,4 раза. При этом кредиторская задолженность с начала года сократилась на 0,7%, а просроченная выросла на 1,9%. Долги по налогам повысились на 27,6%, за топливно-энергетические ресурсы - на 14%.

Долги по кредитам с начала года увеличились на 1,3%, просроченные - на 26,4%. В целом объем чистой прибыли экономики эквивалентен объему просроченных долгов по кредитам и займам.

Дебиторская задолженность выросла на 0,9% с начала года, просроченная - на 3,2%. Складские запасы на середину года составили 65,3% среднемесячного объема производства.

Без структурных и системных трансформаций

Улучшить экономические показатели Беларуси удалось за счет старых и проверенных источников. В I полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленность прибавила 6,1%, что стало прорывом после двухгодичной рецессии (минус 0,4% в 2016 г. и минус 6,6% в 2015 г.). Отдельные промышленные сектора (нефтяная и химическая отрасли, производство машин и оборудования) показали существенный рост с учетом господдержки, восстановления российского рынка.

Рост белорусского ВВП существенно отстает от показателей в странах Восточной Европы (на 3-4%).

Оживление белорусской экономики в основном связано с восстановлением экономической активности в России. Внешний спрос со стороны РФ поддерживает показатели промышленности (в I полугодии - 6,1% гг.), экспорт которой растет ускоренными темпами.

Противоречивая монетарная политика

В I полугодии наблюдалась относительная курсовая стабильность. По сравнению с 2016 г. снизилась инфляция. С начала года ВВП преодолел отрицательную зону. В страну поступило порядка 1,7 млрд долл. от ЕФСР и продажи евробондов.

На этом фоне денежная политика Нацбанка претерпела изменения. Так, объем наличных денег (М0) в обращении во II квартале 2017 г. по сравнению с I кварталом увеличился на 17,5%, М1 и М2 выросли на 23,6 и 12% соответственно.

Широкая денежная масса (М3) за апрель-июнь прибавила 9,5% (Нацбанк на 2017 г. планировал увеличение на 12-16%).

Наполнение деньгами реального сектора экономики в целом позитивно сказалось на состоянии предприятий. Так, за январь - май 2017 г. доходы бюджета сектора госуправления составили 43,4% ВВП. В I половине года улучшилась конъюнктура отдельных белорусских предприятий в рамках господдержки.

Чистая прибыль коммерческих организаций в январе - апреле выросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (рентабельность увеличилась с 8,2 до 9,2%). За этот период 45% предприятий имели рентабельность до 5% (в сельском хозяйстве - 54%, строительстве - 56,8, промышленности - 31,9, оптовой и розничной торговле, на транспорте - 50,7%). Около 60% финансовых организаций работали с рентабельностью до 30%.

При этом остаются риски для предприятий. Например, за первые 4 месяца текущего года на погашение банковских кредитов в целом по экономике поступали 23,5% выручки (за аналогичный период 2016 г. - 25,9%). Принципиального улучшения финансового положения коммерческих организаций не произошло.

Зона токсичных активов по отраслям носит «пестрый» характер. Так, за первые 4 месяца насчитывалось 25,9% убыточных промышленных предприятий. Долги по кредитам превысили 35 млрд руб., а просроченные с начала года увеличились на 11%.

Количество таких организаций в строительной сфере выросло на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (34,4% общего числа).

Сельскохозяйственные предприятия, которые получили чистую прибыль в 3,3 раза больше по сравнению с прошедшим годом, имели рентабельность продаж 0,3% (в прошлом году - минус 4,7%). Долги по кредитам составили 5,28 млрд руб., а просроченные выросли на 32,5% по сравнению с началом года.

Учитывая объем проблемных активов в реальном секторе и накопления токсичных кредитов в банковском секторе, не может быть обеспечен стабильный и устойчивый рост ВВП.

«Кредитный пузырь»

Перманентной и самостоятельной проблемой для Беларуси становится «кредитный пузырь». Так, если проблемные активы банков на начало 2017 г. были на уровне 12,8%, то в начале апреля выросли до 13,7%, в начале 1 мая - до 14,2% (5,47 млрд руб.). Рекорд ноября 2016 г. (14,9%) не превышен (в начале года прошлого года они составляли 6,8% общего объема в банковской системе). При этом объем активов, подверженных кредитному риску, в начале мая оценивался в 38,45 млрд руб.

Рост токсичных активов в банковской системе произошел после их частичного списания банками и передачи плохих кредитов Агентству по управлению. Однако долги не испарились, а стали результатом определенных манипуляций в балансах.

Внутренний «кредитный пузырь» дополняет внешний госдолг, который дрейфует в сторону половины ВВП Беларуси. Страна подходит к рубежу, когда сумма необходимых кредитов от МВФ, Китая и России увеличит его до 80-90% ВВП, а валовая внешняя задолженность превысит 120% ВВП. С учетом существующей структуры экономики это чревато страновым дефолтом. Беларусь может оказаться в долговой ловушке.

Нацбанк балансирует между ставками и инфляцией

Регулятор снизил с 19 июня ставку рефинансирования (до 12%), а ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков составили 14% годовых.

Вслед за снижением ставки рефинансирования похожая ситуация наблюдается и на кредитно-депозитном рынке. Если в январе средний показатель по депозиту сроком на 1 год составлял 17,8%, то в мае - 11,1%. Среднее значение ставок по кредиту на аналогичный период уменьшилась с 23,3 до 18,4%.

Основные проблемы низкой деловой активности в Беларуси сегодня - слабое финансовое состояние заемщиков и высокая стоимость кредитных ресурсов. В подобных условиях банки предпочитают размещать свободную ликвидность, избыток которой наблюдается уже более года в инструментах Нацбанка Беларуси, а не рисковать качеством кредитных портфелей.

Дефляция в июле составила 0,1% мм, годовой рост цен замедлился до 6% гг. против 6,5% гг. в июне.

В ближайшие месяцы инфляция будет колебаться около отметки 6% гг., а средний рост цен по итогам 2017 г. может составить 6,5% гг. (при прогнозе Нацбанка - не более 9% гг. в декабре).

В целом наблюдается вялый рост ВВП по итогам января-июля, растет реальная зарплата (2,3% гг. в январе-июне). Белорусская экономика постепенно восстанавливается благодаря активизации внешнего спроса, прежде всего со стороны России в рамках достигнутых договоренностей по возобновлению поставок нефтепродуктов. Во II половине 2017 г. возможно сохранение текущего тренда и увеличение ВВП по итогам года порядка 1,5% гг.

Евгений КАЧУРОВСКИЙ, президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика»