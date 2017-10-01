Доллар и евро уходят из расчетов?

В рамках политики по дедолларизации экономики Нацбанк Беларуси планирует запретить привязку цен к валюте.

В конце августа стало известно, что в Беларуси планируется внести изменения в Банковский и Гражданский кодексы в части проведения расчетов в белорусских рублях внутри страны. Речь идет о возможном запрете привязки текущих цен в белорусских рублях на товары и услуги к доллару США, евро или другим иностранным валютам. Также предполагается устанавливать размер всех сборов и тарифов исключительно в белорусских рублях.

Рынок стабилизировался

Для понимания важности данного нововведения следует подчеркнуть, что в соответствии с национальным законодательством платежи внутри страны и сейчас совершаются в белорусских рублях. Однако при этом продавцы имеют право устанавливать цену в иностранной валюте с указанием того, что оплата производится в белорусских рублях по текущему валютному курсу на день оплаты. Цена в белорусских рублях в этом случае становится плавающей. Такая практика особенно распространена среди продавцов недвижимости и импортных товаров. Например, автодилеры обычно рассчитывают стоимость приобретаемого автомобиля в иностранной валюте, а затем переводят ее в белорусские рубли по фактическому курсу. Сейчас рассматривается возможность запрета установления цен в иностранной валюте с последующим пересчетом в белорусские рубли.

Противники данного изменения в законодательстве говорят о прогнозируемом росте цен на ряд импортных товаров, так как продавцы будут закладывать в стоимость риск девальвации белорусского рубля. Однако сегодняшняя ситуация на валютном рынке значительно отличается от той, что была три или четыре года назад. В настоящее время денежный рынок работает стабильно. Инфляция в годовом выражении в июле составила 9,6%. В следующем году прогнозируется дальнейшее замедление ценовой динамики. Несмотря на минимальное воздействие Национального банка на валютный рынок, курс белорусского рубля также демонстрирует стабильность по отношению к корзине валют. И даже некоторое его снижение к евро с начала года объясняется не внутренними факторами, а укреплением европейской валюты к доллару США. В ближайшей перспективе резкие неожиданные колебания иностранных валют к белорусскому рублю вряд ли возможны, хотя курсовые колебания в принципе являются естественным процессом мирового валютного рынка. Поэтому в развитых странах бизнес практикует хеджирование валютных рисков с помощью форвардов, фьючерсов, опционов и других финансовых инструментов.

Возможная отмена привязки цен на товары к иностранной валюте представляет собой очередной шаг Национального банка в области дедолларизации экономики. Снижение уровня использования иностранной валюты во внутренних расчетах не только повышает статус белорусского рубля среди населения, но и увеличивает степень доверия к национальной экономике со стороны иностранных инвесторов.

Административные рычаги

Национальный банк Беларуси уже предпринял ряд мер по повышению уровня использования белорусского рубля в качестве средства платежа и сбережения. К ним можно отнести запрет на получение кредитов населением в иностранной валюте с 2009 г., а также отмену разрешений на продажу товаров и некоторых видов услуг в иностранных денежных единицах. Одним из последних нововведений стало решение регулятора о запрете продления лицензий страховым компаниям на осуществление страхования жизни и в том числе дополнительного пенсионного страхования в валюте. После истечения срока выданных лицензий заключать договоры по данному виду страхования можно будет только в белорусских рублях.

Параллельно для поддержания привлекательности белорусского рубля Национальный банк предпринял ряд мер на депозитном рынке. В частности, было введено налогообложение доходов физических лиц от получения процентов по банковским вкладам (депозитам) в зависимости от сроков. Более того, Национальный банк создал условия по установлению большей доходности банковских вкладов в белорусских рублях по сравнению с депозитами в иностранной валюте за счет изменения нормы обязательных резервов. Привлекать средства в иностранной валюте банкам становится менее выгодно, так как даже с учетом низкой доходности таких депозитов (не более 2% годовых в долларах США или евро), установление высокой нормы отчислений в ФОР делает валютные ресурсы относительно дорогими для их дальнейшего эффективного размещения.

Проведение в 2016 г. деноминации белорусского рубля было еще одной косвенной мерой по дедолларизации экономики. В принципе деноминация является техническим процессом. Однако она проводится только в том случае, когда центральный банк уверен, что стабильная ситуация на денежном и валютном рынках сохранится в среднесрочном и долгосрочном периодах. Иначе затраты, которые сопутствуют любой деноминации, являются бессмысленными. Таким образом, деноминация является своего рода «сигналом» об уверенности регулятора в стабильной работе рынка в среднесрочном периоде.

Рыночные преобразования

Помимо директивных мер Национальный банк осуществляет и рыночные преобразования, направленные на либерализацию валютного рынка, что также способствует снижению уровня долларизации экономики. В частности, в 2015 г. регулятор изменил метод проведения торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Был осуществлен переход от фиксинга к непрерывному двойному аукциону. Это позволило более гибко проводить торги и определять официальный курс белорусского рубля. В настоящее время курс национальной денежной единицы устанавливается на основе спроса и предложения. Валютные интервенции со стороны Национального банка возможны только с целью сглаживания резких краткосрочных колебаний иностранных валют по отношению к белорусскому рублю. Данная политика также свидетельствует об уверенности Нацбанка в стабильности валютного рынка и повышает прозрачность проводимой в стране валютной политики.

Снижение спроса на иностранную валюту среди населения позволило регулятору отменить еще одно ограничение на валютном рынке, - предоставление паспортных данных при покупке иностранной валюты.

Резюмируя, можно отметить, что дедолларизация экономики является сложным и длительным процессом. Для повышения статуса национальной денежной единицы центральные банки обычно используют как административные, так и рыночные методы. Понятно, что подобные меры не всегда вызывают положительную реакцию в обществе. В силу многолетней «привычки» даже если на рынке устанавливается стабильная ситуация в долгосрочном периоде, многие экономические субъекты продолжают применять в расчетах не национальную, а иностранную валюту. Это связано с негативными ожиданиями и недостаточной практикой использования рыночных инструментов хеджирования валютных рисков. Чтобы решить эту проблему, центральные банки создают условия по адаптации участников рынка к новым реалиям.

Анастасия ЛУЗГИНА, кандидат экономических наук, Центр экономических исследований «БЕРОК»