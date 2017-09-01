«Минскреклама»: чтобы город хорошел

В красочное оформление белорусской столицы во время празднования 950-летия достойный вклад внес коллектив КПУП «Минскреклама». О специфике его деятельности и перспективах развития рынка наружной рекламы в Минске рассказал руководитель предприятия Сергей ХИЛЬМАН.

Справка «Директора» КПУП «Минскреклама» ведет свою историю от организации «Минскгороформление», созданной в сентябре 1987 г. Вначале в ведении предприятия было художественно-декоративное оформление городского пространства к праздничным датам, знаковым событиям в политической, культурной и спортивной жизни, а с 2007 г. оно стало заниматься еще и наружной рекламой. Сегодня в распоряжении «Минскрекламы» - растяжки в городе, щиты вдоль внутренней стороны дороги по МКАД, на трассе М2 «Минск-Национальный аэропорт «Минск», более 260 полей световой рекламы, билборды, настенные конструкции, ограждения и путепроводы в столице.

Cохранив спустя 30 лет преемственность по основному направлению деятельности (украшение столицы), «Минскреклама» последовательно расширяет профессиональный диапазон, предлагая клиентам полный спектр услуг по производству, размещению и пас­портизации рекламной продукции, праздничному оформлению и другим направлениям», - отмечает Сергей ХИЛЬМАН, который возглавил предприятие весной 2016 г.

КПУП «Минскреклама» немало лет работает на рекламном рынке столицы с положительной динамикой, повышая прибыль и производительность труда, снижая издержки.

- В прошлом году уменьшили себестоимость работ и услуг на 3%, а за январь-июль 2017 г. - на 6%, что положительно сказалось на конкурентоспособности предприятия. Рентабельность достиг­ла 19%, - говорит Сергей Анатоль­евич. - Также большое внимание уделяем повышению производительности труда. Темп роста выручки на одного среднесписочного работника в 2016 г. составил 103,2%, а темп роста производительности труда по добавленной стоимости за 7 месяцев этого года - 106,1%.

Несмотря на громкое название, «Минскреклама» не является монополистом в сфере наружной рекламы белорусской столицы. Конкуренцию в отрасли ей составляют десятки компаний и индивидуальных предпринимателей.

Ставка - на качество и оперативность

«Минскреклама» - коммунальное предприятие, но в тендерах по оформлению столицы к праздничным датам участвует на общих основаниях, а уверенные победы свидетельствуют о высоком профессионализме его коллектива.

- В Минске нет аналогичных организаций, способных самостоятельно и в столь сжатые сроки выполнить подобные задания, а многолетний опыт и кадровый потенциал позволяют нам успешно решать задачи любой сложности», - не без гордости подчеркнул С.Хильман. И добавил, что у предприятия все же есть одно преимущество: полученный в БелТПП сертификат на выполнение полного цикла работ собственными силами обеспечивает 15%-ные преференции при участии в тендерах. Поэтому украшать Минск в «красные» дни календаря по традиции доверяют проверенным профессионалам из «Минскрекламы».

Сезонная цикличность деятельности заставляет руководство предприятия заботиться о равномерной производственной нагрузке в течение года.

Как отметил руководитель «Минскрекламы», готовиться ко всем важным событиям в жизни столицы коллектив предприятия начинает заранее, так как разработка, согласование и утверждение эскизов соответствующими городскими службами, дальнейшая разработка и изготовление необходимых конструкций требуют немало времени.

Кроме того, Мингорисполком возложил на предприятие функции надзора и мониторинга состояния наружной рекламы в столице: паспортизация и контроль за эстетическим и техническим состоянием, выявление и пресечение незаконного размещения рекламных конструкций, которые не украшают город.

Найти золотую середину

Сегодня бытуют два различных мнения о наружной рекламе: сторонники первого уверены, что Беларусь в этом плане уступает соседним странам, а вторые считают, что нам удалось сохранить оптимальный баланс. По мнению директора «Минскрекламы», надо уравновешивать экономическую и эстетическую составляющие. С одной стороны, следует заботиться о пополнении местного бюджета, а с другой - не уродовать облик города.

В Минске около половины площадей наружной рекламы занимает социальная тематика, что в зависимости от места расположения составляет от 10 до 90%.

- Конечно, коммерческая составляющая важна, потому что предприятие работает на принципах самофинансирования и не получает из столичного бюджета дотаций и субсидий, как считают некоторые, - пояснил С.Хильман. - Но нельзя все мерить только деньгами, так как это неизбежно отразится на визуальном восприятии архитектурных особенностей города. Поэтому стремимся найти золотую середину. Помним, что «Минскреклама» - коммунальное предприятие, что мы ответственны за эстетизацию рекламной среды, ситуацию в сфере столичной наружной рекламы в целом.

Предприятие постепенно снижает долю работ, выполняемых за счет бюджетных средств. Если в свое время она достигала 75% общего объема производства «Минск­рекламы», то в прошлом году - 49%. И в дальнейшем руководство планирует уменьшить этот показатель, но не за счет сокращения участия в праздничном оформлении города, а расширяя иные виды деятельности.

По мнению руководителя, соз­дание наружной рекламы требует серьезных капитальных вложений. Ведь в наше технологичное время все не может сводиться лишь к установке билбордов, которых сегодня в столице около 4 тыс.

В «Минскрекламе» большое значение уделяют модернизации: закупке современного оборудования, внедрению новых технологий и обучению персонала. Основные направления дальнейшего развития регулярно обсуждаются на заседаниях технического совета и балансовой комиссии предприятия.

Модернизация + новые технологии

За последние годы в модернизацию производства вложили более 1 млн деноминированных белорусских рублей. В частности, приобрели импортный широкоформатный латексный принтер высокого разрешения для выполнения промышленных заказов. Его основные преимущества - экологически безопасная печать, исключительное качество и высокая производительность.

- Сегодня в Беларуси только мы осуществляем экологичную печать на бумаге, самоклеящейся пленке, ткани, баннерной сетке и других материалах для наружной и интерьерной рекламы, - сказал С.Хильман. - В 2016 г. закупили оборудование для печати на тканевых носителях и сейчас изготавливаем флаги и государственную символику высокого качества, которые можно размещать не только на улицах города, но и в помещениях. К слову, сегодня нашу продукцию можно встретить на различных международных мероприятиях и в офисах.

Производственные площади «Минскрекламы» позволяют выполнять срочные и масштабные заказы - объемные конструкции, одновременная склейка нескольких плакатов больших размеров. Предприятие также оказывает широкий спектр услуг в сфере оперативной полиграфии и цифровой печати, а опытные специалисты изготовят металлоконструкции любой сложности, помогут с художественным оформ­лением рекламных конструкций и лайтбоксов.

В этом году здесь планируют расширить спектр и объемы предоставляемых услуг за счет размещения рекламы на светодиодном экране, который недавно установили в районе Национального аэропорта «Минск».

Уверенность в завтрашнем дне

Кадровый потенциал по праву считают движущей силой развития и источником конкурентного преимущества «Минскрекламы». Сегодня на предприятии работают более 200 человек. Так, заслуженным авторитетом в коллективе пользуются ветераны - ровесники предприятия - начальник хозчасти Анатолий Полячок и диспетчер Елена Тарасик. Есть и семейные династии - это представители двух поколений семей Вежновец-Вайтикян, Сергей и Варвара Дугины.

Средняя зарплата в августе составила 1 013 руб., а за 8 месяцев этого года - 940 руб., причем это не предел.

Особая гордость предприятия - отдел дизайна. По словам С.Хильмана, это команда высококвалифицированных профессионалов, которые умеют не просто ярко и нестандартно мыслить, но и генерировать креативные идеи. Практически все художники и инженеры-конструкторы имеют высшее профильное образование и опыт успешного решения ответственных задач.

В творческой копилке «Минск­рекламы» проекты, посвященные Году науки, 500-летию книгопечатания в Беларуси, 950-летию Минска, 1025-летию Крещения Руси, оформление столицы к важнейшим государственным праздникам и др. А трудовые заслуги предприятия отмечены благодарностями и почетными грамотами Администрации Президента, Совета Министров Беларуси и Мингорисполкома, престижными сертификатами и дипломами.

Коллектив «Минскрекламы» отличает активная жизненная позиция: все сотрудники состоят в профсоюзной организации, а молодежь - в БРСМ, предприятие занимает 1-е место в Московском районе столицы по участию в ОО «Белая Русь». Несмотря на все трудности, здесь обеспечивают достойный соцпакет по коллективному договору, поддерживают передовиков и многодетных работников, не забывают ветеранов производства, предоставляют возможность для интересного досуга, туризма, регулярных занятий спортом и оздоровления.

Например, любители рыбалки объединились в клуб «Клевое место» и никогда не возвращаются домой без хорошего улова. Волейбольная команда недавно завоевала 3-е место на республиканских спортивных соревнованиях для работающей молодежи «Олимпия», организованных ЦК БРСМ. Одним словом, здесь умеют и работать, и отдыхать…

Руководство предприятия и профсоюзная организация заботятся о формировании корпоративного духа и уверенности персонала в завтрашнем дне. Стремятся, чтобы сотрудники шли на работу с желанием и работали с максимальной отдачей.

В завершение Сергей Анатольевич отметил, что в сфере наружной рекламы столицы постоянно происходят перемены. Например, привычные растяжки на центральных проспектах постепенно вытесняются на второстепенные улицы. Все больше востребованы новые направления - светодиодные и LED-экраны, медиафасады. Да, они дороже, требуют не только надежных инженерных решений, но и энергообеспечения. Но таковы современные требования к рекламе в европейских городах. А значит, с каждым годом будет заметно преображаться и белорусская столица.

- В октябре торжественно отметим 30-летие предприятия: соберем коллектив, пригласим ветеранов, наградим лучших и организуем праздничный концерт, - поделился планами руководитель «Минскрекламы» С.Хильман.

Борис АЛЕКСЕЕВ