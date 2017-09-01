Отрасль энтузиастов

О том, как и зачем приходят в логистику, о проблемах и перспективах отрасли журналу «Директор» откровенно рассказал управляющий ООО «Парфюм Логистик» Дмитрий ПЛЕШКЕВИЧ.

- Дмитрий, почему вы решили сделать карьеру в бизнесе, имея инженерную специальность?

- Все и просто, и не совсем одновременно. В бизнесе, при должных результатах, платят больше. Но для меня высота взятой планки в карьере - своеобразная компенсация за кресло пилота. Мечтал стать летчиком, но как-то не сложилось.

- Как вам давалась учеба?

- В целом легко, так как вуз выбирал осознанно. И по интересам, и по способностям. Но довольно быстро понял, что за расчет отказа транзистора платят мало, а за прогноз выполнения плана продаж - больше, а формулы - одни и те же. Это позволило подходить к преподаваемым дисциплинам в плане применимости в будущем, сделав акцент на теорию вероятности, статистику, теоретические основы конструирования и на­дежности, трассировку печатных плат и компоновку микросхем.

- Но ведь все они из математики и физики. Как эти дисциплины помогают в решении бизнес-задач?

- Если понимать элементарную физику немного глубже заучивания формул, на уровне понимания процессов и связей, то, например, очередь в кассу можно описать законом Ома для участка цепи. А 23 кассы в магазине (или 18 доков на складе) - параллельные участки цепи или многоканальные СМО. А квантовые эффекты применять не к элементарным частицам, а к живым людям. Поэтому в таких случаях кто-то ищет ответы в области психологии, социологии и других гуманитарных дисциплинах, а я - в фундаментальных науках. Например, при составлении сложной схемы в Visio приходится вспоминать трассировку печатных плат и тогда итоговый файл быстрее получается более читаемым и понятным.

- Вы продолжаете следить за изменениями в области точных наук, где постоянно появляется что-то новое?

- Насколько это позволяет время, однако читать горячие новости с научных фронтов не получается. Сегодня открытия насколько глобальны, что хорошо хотя бы с применением более простых вещей разобраться. Например, очень нужный раздел математики «Теория игр и исследование операций» мне в вузе не преподавали, поэтому пришлось изучать самостоятельно. К слову, в интернете можно бесплатно найти доступные ролики профессора Российской экономической школы Алексея Савватеева и школы «Интуит» на эту тему, которые очень рекомендую посмотреть всем.

- А не боитесь, что после этого будет сложнее работать, если все узнают его секреты?

- Как ни странно, но нет. Повторю популярный тезис Савватеева: «Согласно теории игр, если стороны договорятся, то результат каждого игрока будет лучше, чем самостоятельные попытки «урвать». Это игры с ненулевой суммой. К сожалению, подавляющее большинство управленцев, с которыми общаюсь, подходят к бизнесу с позиции игр с нулевой суммой, т.е. исключительно «мой выигрыш = твой проигрыш». Да я и сам был таким еще несколько лет назад.

- И все же, почему выбрали именно логистику?

- Во-первых, прошел неплохую карьеру в продажах - от оператора выписки ТТН в 2003 г. до коммерческого директора в 2012-м. Считаю, что мне повезло с компанией, в которой прежде работал: ее бизнес-модель на 90% состояла из логистики, поэтому решение о смене вектора развития карьеры было не спонтанным.

Именно тогда пришел к выводу, что нужно менять специализацию. Логистика более интересна и понятна моему инженерному мозгу. В итоге переучился, сменил род деятельности.

- Но ведь вполне могли продолжить успешную карьеру в продажах или перейти в маркетинг?

- Маркетинг тоже интересен, но логистика лично для меня все же интереснее. Согласитесь, что отдавать значительную часть жизни (если проанализировать распределение времени за неделю) лучше там, где получаешь большее эмоциональное удовлетворение. Тогда и работать интереснее, и результаты лучше.

Дело в том, что я изначально попал в FMCG, с общей логикой отрасли с помощью инженерного образования довольно быстро разобрался. Из-за огромного числа случайных (маркетологи могут возразить) и независимых событий (покупка человеком) в этом сегменте можно применить понятные формулы и законы: теория вероятности, нормальный либо пуассоновский закон распределения, каналы СМО и т.д.

Кроме того, на мой взгляд, по мере развития сетевой розницы и информационных технологий в FMCG реальной работы по продажам нет, а есть маркетинг, производство и логистика. Тезис, возможно, неожиданный для торговых команд, но это действительно так.

- Хотите сказать, что вам и на новом месте хватает знаний, полученных в БГУИРе?

- Конечно, нет. Поэтому по­стоянно чему-то учусь, стараюсь больше общаться с профессионалами в новой сфере. Недавно после 2-летней учебы защитил диплом Executive MBA, который в октябре предстоит подтвердить в Польше на более высоком уровне International Executive MBA.

- Поздравляем, надеемся, что второй диплом поможет достичь новых результатов, теперь уже в логистике. Кстати, чего сумели добиться в этой сфере за 2 года?

- Об этом можно долго рассказывать, но проще привести несколько понятых всем показателей. Во-первых, SL склада (идеальный заказ, т.е. доставлен точно и вовремя) за полтора года увеличился с 82 до 97% и закрепился на этом уровне. Во-вторых, коэффициент сохранности при инвентаризации ( ) вырос до 99,96% и при этом сократили издержки.

- За счет чего это удалось сделать?

- Самое главное - понять, что в одиночку таких результатов не достичь. В компании собралась отличная команда профессионалов. Это не моя заслуга, она сформировалась еще до моего прихода. Как руководитель могу определить стратегические задачи, для реализации которых в логистике требуется ежедневная, зачастую рутинная работа всего коллектива. Лично я достать косточки из ведра вишен не способен. Однако опыт работы в продажах, знание МСФО - все это позволяет легче общаться как с руководителями других подразделений, так и с собственниками. И скорость, и точность сборки - все нужно переводить в деньги.

Однако основные стратегии раскрою, чтобы другие могли взять их на вооружение - тогда все окажутся в выигрыше.

Первая стратегия - цена ошибки, т.е. у каждого просчета в работе есть конкретный автор и стоимость операций, которые надо выполнить для его исправления. Автор ошибки платит за последствия.

Вторая - системная ротация кадров. Мы ввели такое понятие как «коэффициент пользы». И расстаемся с теми, кто оказался внизу рейтинга. Так, после 4 этапов ротации персонала удалось избавиться от худших и безынициативных. В результате заметно обновился коллектив и сократился разрыв между самыми медленными и быстрыми работниками. А общее дело заметно выиграло.

- Какие проблемы, на ваш взгляд, осложняют дальнейшее развитие отрасли?

- Первая проблема связана с подходами к проектированию и строительству складских помещений. Например, за рубежом вначале проектируют технологический процесс, а потом строят вокруг него стены. А у нас до сих пор зачастую наоборот: вот склад «как есть» - вписывайтесь…

Вторая проблема - кадровая. Почему-то бытует мнение, что на складе сможет работать любой. Согласен, если речь идет о грузчиках (да и то не всегда), а вот кладовщиков, специалистов приемки, старших смен, заведующих складами надо готовить. К сожалению, в Беларуси этим специальностям не учат в колледжах и профессиональных лицеях. По­этому приходится переучивать или обучать специалистов для логистики самим - 2-недельных курсов для этого недостаточно. В то же время средних специальных учебных заведений для подготовки слесарей, токарей и монтажников с избытком. Однако не уверен, что рабочих мест для них в стране больше, чем для кладовщиков, учетчиков или комлектовщиков.

Третья проблема кроется в нашем белорусском менталитете - многие привыкли получать, а не зарабатывать деньги. Эту проблему я бы назвал основной. И хуже всего, что такие настроения очень часто демонстрируют именно молодые люди. Так что дело не в работодателе и не в начальнике, а в иждивенческой психологии многих сотрудников.

Также в последнее время гораз­до чаще отмечаю, что мужчины перестают быть мужчинами. Уже седина в волосах, а прячутся за мам или жен.

- Дмитрий, неужели все так пессимистично? А как тогда обстоит дело с реализацией рес­публиканской программы развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016-2020 гг.?

- Считаю, что белорусская логистика в перспективе будет развиваться и сокращать разрыв с мировой. Географию не изменить - Беларусь будет страной на пересечении путей «восток-запад» и «север-юг». И все же пока у нас логистика остается отраслью энтузиастов, среди них немало интересных людей: врачи, инженеры, бывшие военные и преподаватели.

- Напоследок поделитесь: какие высоты еще собираетесь покорить?

- Пока сделаю перерыв в учебе, сконцентрируюсь на реализации намеченных планов, уделю больше времени семье. Еще нужно восстановить английский язык, а потом все же получить летное свидетельство (хотя бы на мотодельтаплан). От мечты летать я не откажусь!

Леонид МАЛИНОВСКИЙ