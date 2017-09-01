На холмах Грузии…

Природное разнообразие, кухня и знаменитое местное гостеприимство - вот основные конкурентные преимущества этой страны. По итогам 2016 г. журнал Forbes опубликовал страновой рейтинг в области туризма. В результате явным и безоговорочным лидером на постсоветском пространстве оказалась Грузия с вкладом туризма в ВВП 27,1%, или 3,9 млрд долл.

Для сравнения: у ближайших «преследователей» - Азербайджана и Армении - вклад туристической отрасли в валовый продукт составил соответственно 14,6 и 14%, а у Беларуси - лишь 5,9%.

Этим летом, по данным Национальной администрации туризма, количество зарубежных гостей в Грузии увеличилось на 28% и к концу года может составить около 7 млн человек. В чем же секрет грузинского «туристического чуда» и так ли действительно привлекательна эта страна для посещения, как об этом говорят? Чтобы ответить на эти вопросы, мы посетили Грузию в августе 2017 г. и осмотрели почти все ее достопримечательности. И хотя можно лететь из Минска регулярными рейсами «Белавиа» в Тбилиси или Батуми, мы выбрали маршрут через Киев «Международных авиалиний Украины». Во-первых, это дешевле, а во-вторых, МАУ летает еще и в Кутаиси, откуда планировался обратный вылет.

Природа и не только

Говорят, что когда Бог распределял между народами земли, грузины были заняты застольем по случаю сотворения мира. Когда они все же пришли, то сказали Всевышнему: «Извини, дорогой, опоздали - пили за твое здоровье». Бог подумал, и ответил: «Так и быть: приберег я тут для себя один кусочек земли, но за вашу непосредственность и прямоту отдаю его вам! Помните, что эта земля очень красива, и люди будут во все века восхищаться и любоваться ею».

С землей грузинам в самом деле повезло. Здесь есть все, что нужно для жизни: и плодородные равнины, и море, и горы… Именно природное разнообразие - один из основных аргументов в пользу посещения этой страны. И, пожалуй, самое яркое впечатление оставляет Сванетия. Этот горный край всегда был достаточно изолированным анклавом. Это сейчас туда ведет вполне приличное шоссе, а в административном центре региона - поселке Местиа - даже появился аэропорт, куда летают легкомоторные пассажирские самолеты из Тбилиси и Кутаиси. А раньше попасть сюда можно было лишь по горным тропам, которые зимой становились фактически непроходимыми. Поэтому ни одному завоевателю так и не удалось покорить гордых сванов. Со времен царицы Тамары во время набегов турок, монголов и иранцев сюда привозили на сохранение государственную казну и святые реликвии. По той же причине здесь всегда (даже в советские времена) жили по собственным законам, которые имели мало общего с римским или каким угодно еще правом. Именно здесь веками культивировался знаменитый обычай кровной мести, о чем, впрочем, местные жители не очень любят вспоминать.

Лишь после «революции роз», когда в Грузии установилась прочная власть, сделавшая ставку на построение правового государства, с обособленностью Сванетии было покончено. О временах кровавых междоусобиц сегодня напоминают лишь башни, превратившиеся из оборонительных сооружений в туристические достопримечательности, охраняемые государством. Их так много, что Сванетию еще называют «страной тысячи башен»! Вместе с законом сюда пришли инвесторы, а по улицам Местиа теперь гуляют толпы туристов, которых привлекает сюда возможность совершить восхождение на одну из многочисленных горных вершин, сплавиться по известной бурным нравом реке Ингури, а зимой - покататься горных на лыжах на одном из многочисленных местных курортов. Здесь много небольших отелей, кафе и магазинчиков, где вам обязательно предложат попробовать традиционные блюда, приправленные знаменитой сванской солью, и, конечно же, местную чачу.

Кстати, кухня и грузинское гостеприимство - не менее важные конкурентные преимущества страны, чем природа. Хинкали, хачапури, харчо, вина - на любой вкус! Например, после заселения в отель хозяйка может принести вам к ужину кувшин домашнего вина - просто так, как гостям, а полицейский, к которому вы обратились с просьбой показать дорогу, может подвезти вас на служебной машине до отеля. Кажется, здесь вообще все добрые - и люди, и собаки, которые позевывая, лежат у ступенек кафе, и коровы, свободно разгуливающие по улицам. Водители им даже не сигналят - просто объезжают. Одним словом, жизнь здесь безопасная: и для людей, и для животных. Разве что на дорогах нужно быть осторожнее, так как горячие местные водители все еще очень отдаленно знают, что такое ПДД, и запросто могут «подрезать» или не пропустить вас на пешеходном переходе.

Страна контрастов

В годы президентства Саакашвили (его, кстати, рядовые грузины до сих пор вспоминают с большой теплотой) в туристическую отрасль Грузии были вложены значительные средства. В Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах реконструировали исторические центры, построили хорошие гостиницы, канатные дороги, создали всякие модные туристические «фишки». Были приведены в относительный порядок дороги, появился современный и достаточно недорогой транспорт.

Но, к сожалению, рядом со всем этим великолепием из каждой щели торчат уши самого настоящего «совка», от которого белорусы уже почти отвыкли. Например, мы ехали из Батуми до Кутаиси в рейсовом автобусе со стюардом, разносившим чай-кофе, с телевизорами в спинках кресел и шикарным wi-fi. А можно взять билет на обычную маршрутку и… вспомнить - как это было у нас в 90-х: окна не открываются, кондиционера нет, а водитель почти непрерывно курит, ни у кого не спрашивая разрешения. Или возьмем, например, отдых в Батуми, центр которого благодаря масштабной перестройке превратился в нечто среднее между Монако и Куала-Лумпуром. Но стоит выйти чуть за пределы туристического района, и вы попадете в лабиринт полуразрушенных старых кварталов, где, тем не менее, живут люди, которые прекрасно обходятся без удобств и кондиционеров. Здесь очень много профессиональных попрошаек - у магазинов, отелей, на перекрестках. Спустившись в подземный переход за пределами туристических районов, вы почти всегда попадете в какой-то шалман из ларьков и коробок, где продают все что угодно - даже сигареты поштучно! Очень много китайских подделок - от мобильных телефонов и одежды до имитации местных сувениров. На пляже (а они здесь поголовно муниципальные) все тоже очень аскетично: зонтики и лежаки сдаются в аренду, между отдыхающими, как когда-то в советском Крыму, снуют торговцы, предлагая холодную воду, пиво, булочки и кукурузу…

И такие контрастные впечатления остаются от посещения практически любого города в этой стране. Вероятно, поэтому она и слывет у туристов «одноразовой» - исследования, проведенные по заказу грузинских властей, свидетельствуют о том, что большинство иностранных туристов не желают приезжать сюда во второй раз. И хотя количество гостей из стран Евросоюза и даже США постепенно растет, большинство посетивших Грузию иностранцев - россияне и представители других постсоветских республик. Кстати, любопытно, но осетинский конфликт - тема по-прежнему больная для грузин - вовсе не сформировал у них негативного отношения к русским туристам. На улицах много машин с российскими номерами, кругом слышна русская речь, а в кафе и ресторанах звучит русский шансон. Правда, у этого факта есть и обратная сторона: сервис здесь в большинстве случаев пока еще далек от европейского - эдакий Советский Союз с местным колоритом. Зато цены - уже далеко не такие гуманные, как еще 3-5 лет назад.

Что посмотреть?

Как бы там ни было, но хотя бы раз посетить Грузию стоит. Ведь кроме всего прочего это страна с большой и интересной историей. Например, Тбилиси в 2008 г. отметил 1550-летний юбилей! В этом городе творил Шота Руставели, «волшебным краем» его называл Пушкин. Здесь родились поэма Лермонтова «Мцыри», «Горе от ума» Грибоедова, который, кстати, венчался в Тбилиси, в храме Сиони, где хранится ценная реликвия - крест весьма почитаемой в Грузии святой Нино. Здесь написано «Детство» Толстого и «Макар Чудра» Горького, который… отбывал срок в тюрьме неподалеку от храма Метехи, построенного еще в XIII в. Пройтись по старому городу, полюбоваться ущельем, на дне которого течет бурная Кура, побродить по знаменитой «барахолке» у Сухого моста, продегустировать местные вина в любой из множества винных лавок, съесть самые вкусные в Тбилиси хинкали в Вельяминовском трактире, открывшемся более 100 лет назад - это того стоит!

Обязательно нужно побывать в Боржоми. Помимо того, что здесь можно попробовать «настоящую» грузинскую минералку, этот бальнеологический курорт интересен сам по себе. Он находится в живописном ущелье, где проложено много тропинок для долгих неспешных прогулок. Отдых и лечение здесь можно совместить с посещением достопримечательностей - например, монастыря Святого Спиридона Тримифунтского (X в.), церкви Святого Георгия (1333 г.) или храма успения Пресвятой Богородицы (XII в.), которую посещают многочисленные христианские паломники. Кстати, чего-чего, а храмов в Грузии почти так же много, как хинкальных и винных лавок. И, пожалуй, самым известным из них является Мцхета, расположенная всего в 20 км от Тбилиси. Ее еще называют «Вторым Иерусалимом». Это древняя столица Грузии - «намоленное» место, куда по преданию принесла благую весть святая Нино. Здесь же хранится одна из величайших святынь христианского мира - Хитон Господень.

К числу культовых достопримечательностей Грузии относится также Вардзия. Это скальный город, построенный в XII-XIII вв. во время правления Георгия III и его дочери царицы Тамары для защиты южных рубежей страны. Он вырублен в отвесных скалах, с улицами, тоннелями и лестницами, монастырями, храмами, крепостями, банями, библиотеками и жилыми постройками. Всего археологи насчитали здесь свыше 600 соединенных ходами помещений, которые простирались вдоль горы в длину на 800 м, в глубину - до 50 м, а в высоту - на 8 этажей. До сих пор здесь сохранились храмовые фрески, которым свыше 800 лет!

Еще одно место, которое стало популярным в последние год, крепость в Ахалцихе. Лет десять назад этот приграничный городок, имеющий 1000-летнюю историю, был мало кому известен. Между тем, в 1393 г. здесь «огнем и мечом» прошли войска Тамерлана, в 1486-м город был полностью сожжен армией монгольского хана Якуба, а затем на долгие годы стал форпостом Османской империи, пока турок отсюда не выбили русские войска. В 2011 г. началась масштабная реконструкция местной крепости, которая завершилась в рекордные сроки - всего за 15 месяцев. В результате на карте Грузии появился еще один впечатляющий туристический объект.

Вообще, все крепости, монастыри и другие достопримечательности страны вряд ли возможно посетить за одну поездку. Кому-то будет интересно совершить восхождение на Казбек или пройтись по великолепным «Пещерам Прометея» недалеко от Кутаиси, куда, по преданию, был заточен герой греческой мифологии, а кто-то захочет посетить музей Сталина в Гори, которого здесь по-прежнему чтут как великого земляка. Одним словом, скучать в Грузии вам вряд ли придется. Главное - не спешить и не стараться объять необъятное. Спешить здесь вообще не принято. Зато есть поверье, что время, проведенное с гостем, не засчитывается в возраст. Поэтому местные жители под стаканчик «Саперави» всегда с удовольствием расскажут вам об истории своей страны, поведают столько мифов и легенд, что вы скоро запутаетесь - где правда, а где вымысел. Да это, в общем-то, и не важно…

Константин КОРЖЕВИЧ