Белорусской столице - 950 лет!

У Минска - особый статус, обусловленный вековыми традициями и выгодным географическим и геополитическим положением в центре Европы. О сегодняшних достижениях и перспективах развития столицы журналу «Директор» рассказал председатель Мингорисполкома Андрей ШОРЕЦ.

Андрей ШОРЕЦ, председатель Мингорисполкома

- Андрей Викторович, в первой декаде сентября Минск отметил свое 950-летие, что, без сомнения, надолго запомнится жителям и гостям столицы…

- Вы правы. Основные мероприятия прошли в столице 7-10 сентября. Наиболее значимые из них - международная научная конференция «Минск и минчане: 10 столетий истории», собравшая более 100 экспертов из Беларуси, России, Украины, Германии и Польши; фестиваль воздухоплавания, в котором приняли участие 34 экипажа из 7 стран; фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны»; Минский полумарафон; День танкиста; музыкальный проект «Шоу поющих фонтанов» и фестиваль искусств белорусов мира.

Прошли торжественные церемонии награждения победителей городского конкурса «Минский мастер-2017», трудовых коллективов и обладателей почетного звания «Минчанин года». Кульминацией праздника стал лазерный музыкально-пиротехнический проект.

- Как вы оцениваете экономический потенциал столицы? Какие отрасли экономики считаются наиболее перспективными?

- Минск традиционно занимает лидирующие позиции в рес­публике. Валовой региональный продукт столицы (ВРП) составляет 28% общереспубликанского, экспорт товаров - 35,2%, экспорт услуг - 59,5%, оптовый товаро­оборот - 68,8%, розничный - 30,4%. Во всех сферах экономики сегодня занято более 1 млн человек.

Локомотивом развития столицы является промышленность, которая обеспечивает шестую часть (16,3%) объемов промышленного производства страны. Индекс промышленного производства за январь-август 2017 г. - 107,9%. Запасы готовой продукции за 8 месяцев составили 842,4 млн руб., что меньше среднемесячного объема производства на 0,9% (в аналогичном периоде 2016 г. - 107,9%). По подчиненным Мингорисполкому организациям этот показатель - 30,2% (23 млн руб., или 2,7% городских запасов), не превысив установленный норматив - не более 40%.

Наблюдается тенденция роста удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгруженной по столице: с 12,1% в январе до 14,7% за 8 месяцев 2017 г.

Основой общего подъема экономики Минска стало развитие производственного бизнеса, который составил почти четверть в общем объеме промышленного производства. Удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой субъектами малого и среднего предпринимательства, в прошлом году достиг 40,7% (в 2015 г. - 40,1%).

За 7 месяцев 2017 г. заметно улучшились результаты финансовой деятельности минских организаций: выручка и прибыль от реализации продукции, товаров, работ (услуг) к январю-июлю 2016 г. увеличились на 6,5% и на 7,7% соответственно, рентабельность продаж - 9,1%. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников в Минске за этот период превысила 1 096 руб., в том числе за июль - 1 141,3 руб. (темп роста - 108,7%).

В январе-августе за счет всех источников финансирования в столице введено в эксплуатацию 426,9 тыс. кв. м жилья, или 66,3% годового задания.

В столице сохраняется наиболее благоприятная конъюнктура рынка труда. В I полугодии трудоустроено почти 12,5 тыс. граждан на соз­данные рабочие места. В результате принятых мер уровень зарегистрированной безработицы в Минске на 1 сентября достиг наименьшего значения среди регионов республики - 0,4% численности экономически активного населения.

- Как на столичной экономике отразился экономический кризис и какие меры предпринимаются для минимизации его последствий?

- Условия развития Минска формируются под воздействием мировой динамики и экономического состояния стран - основных торговых партнеров Беларуси и внутренних макроэкономических условий.

В 2016 г. столица развивалась в непростых внешних условиях: неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках сырьевых товаров, рецессия в российской экономике, неурегулированные противоречия по ценам на газ и объемам закупаемой нефти, нестабильность на Украине. Эти факторы оказали негативное влияние на экономическую динамику Минска: ВРП в прошлом году по отношению к 2015 г. снизился на 3,6 п.п.

Однако в 2017 г. мы вышли на положительную траекторию по основным показателям социально-экономического развития: ВРП за 8 месяцев увеличился на 1,9%; индекс промышленного производства - на 7,9%, экспорт товаров за 7 месяцев (без учета республиканских организаций, нефти и нефтепродуктов) - на 27,4%, экспорт услуг (без учета республиканских организаций) - на 11,2%.

- Какова внешнеэкономическая составляющая столичной экономики? С какими странами налажено наиболее эффективное сотрудничество?

- Внешнеэкономическую деятельность Минска обусловливает выгодное геополитическое положение и статус столицы государства.

Внешние поставки товаров за 7 месяцев (без учета республиканских организаций, нефти и нефтепродуктов) достигли почти 1,22 млрд долл. (темп роста - 127,4%). На 45 позиций (с 895 до 940) расширилась товарная номенклатура экспорта.

Основным рынком сбыта продукции остаются Россия (удельный вес - 69,4%), Украина и Латвия (6,2% и 2,9%). В январе-июле 2017 г. отправлена продукция на новые перспективные рынки на сумму 17,1 млн долл.

Объем экспорта услуг (без учета республиканских организаций) составил 1 671,6 млн долл. (темп роста - 111,2%). Сложилось положительное сальдо внешней торговли услугами в размере 1, 07 млрд долл.

Наибольший рост экспорта услуг продемонстрировали транспортные (646,6 млн долл. - 109,5%), компьютерные (633,2 млн долл. - 126,3%) и прочие деловые услуги (145,4 млн долл. - 115,4%), совокупная доля которых составляет 85,3%.

Внешняя торговля услугами осуществлялась со 196 странами мира, экспорт - в 177 страны.

- Минск - один из наиболее развитых в промышленном плане регионов Беларуси. Расскажите о ходе модернизации крупнейших предприятий и отраслей.

- Основу столичной экономики составляет промышленность. В Минске сосредоточена четвертая часть всех промышленно-производственных фондов Беларуси - 4,5 тыс. организаций.

За 8 месяцев увеличились объемы производства обрабатывающей промышленности к соответствующему периоду прошлого года: выпуск текстильных изделий - на 18,8%, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры - на 18,3%, химических продуктов - на 12,3%, фармацевтических препаратов - на 13%, транспортных средств - на 15,4%, машин и оборудования - на 11%, продуктов питания - на 8,4%, изделий из дерева и бумаги - на 3,4%, резиновых и пластмассовых изделий - на 4,4%.

В целях развития высокотехнологичного сектора экономики в 2017 г. Мингорисполкомом преду­смотрено финансирование 9 инновационных проектов, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, мероприятий по развитию субъектов инновационной инфраструктуры в сумме 91,8 млн руб. Эти средства выделены на организацию производства V-VI технологических укладов для реализации проектов ОАО «Интеграл» - управляющая компания холдинга «Интеграл», ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «Бел­ОМО», ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси», ОАО «Планар», РУП «Белмедпрепараты», ООО «Научно-инжиниринговый центр «ЭнергоТех» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

В рамках мероприятий по поддержке субъектов инновационной инфраструктуры продолжается выполнение проекта по развитию регионального технопарка. За это время технопарком и 34 резидентами отгружено инновационной продукции на сумму 63,8 млн руб., в том числе на экспорт - 7,7 млн долл.

- Как вы оцениваете инвестиционный потенциал столицы? Какие проекты можете предложить потенциальным инвесторам?

- Инвестиционный климат столицы - один из лучших на пространстве СНГ. В I полугодии 2017 г. в экономику Минска поступило 3,3 млрд долл. прямых иностранных инвестиций из более чем 80 стран мира, или свыше 80% всех привлеченных в страну.

Среди наиболее значимых, реализуемых с участием иностранного капитала проектов - строительство многофункционального комплекса «Минск-Мир» и многофункционального комплекса в границах ул. Филимонова - пр-т Независимости - ул. Макаенка (инвестор ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь», инвестиции - не менее 250 млн долл.).

В начальной стадии реализации находится крупный проект по строительству многофункционального комплекса в границах ул. Богдановича - Купалы - р. Свислочь.

Также успешно реализованы планы по строительству современного многофункционального торгово-развлекательного комплекса с гостиницей по пр-ту Победителей, 9 компанией «Галерея Концепт» (освоенные инвестиции - около 150 млн долл.), многофункционального гостиничного комплекса «Марриотт» по пр-ту Победителей катарским инвестором (инвестиции - более 200 млн долл.).

В 2016 г. привлекательность столицы для иностранных инвесторов высоко оценило влиятельное подразделение журнала Financial Times - fDi Intelligence. Минск стал вторым в десятке европейских городов по эффективности затрат на ведение бизнеса и замкнул первую десятку по лучшей стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций, уступив таким крупным деловым центрам как Лондон, Амстердам, Вена и Милан.

В столице успешно функционируют СЭЗ «Минск», Парк высоких технологий и Минский городской технопарк, где для инвесторов созданы благоприятные льготные условия ведения бизнеса.

- Андрей Викторович, насколько задействованы возможности СЭЗ «Минск»?

- Почти за 20 лет существования общая территория СЭЗ «Минск» увеличилась более чем в 2 раза, достигнув 2,7 тыс. га. Здесь зарегистрировано 116 предприятий-резидентов, возведены 37 новых заводов и еще 10 находятся в стадии строительства.

Сегодня более 70% произведенной резидентами СЭЗ «Минск» продукции отправляется на экспорт в страны Европы, Азии и Америки. Объем привлекаемых инвестиций к концу года достигнет 1,8 млрд долл. За 7 месяцев внешнеторговый оборот на предприятиях-резидентах превысил 920 млн долл. Экспортировано товаров на 538,1 млн долл., или 111,8% к соответствующему периоду прошлого года.

- Как в столице реализуется программа господдержки малого и среднего предпринимательства на 2016-2020 гг.?

- Сфера деятельности малых и средних организаций Минска охватывает все виды экономической деятельности. В столице действуют 116,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе - 71,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. Больше всего зарегистрировано субъектов хозяйствования в торговле - 42,9%, промышленности - 11%, строительстве - 8,6% и на транспорте - 6,9%. За 8 месяцев 2017 г. они обеспечили 37,5% (в 2016 г. - 33,6%) налоговых поступлений в городской бюджет.

Доля занятых в микроорганизациях, малых и средних организациях (без внешних совместителей), а также индивидуальных и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике Минска в 2016 г. составила 41,6% (в 2015 г. - 40,4%).

На развитие производственного бизнеса в этом году в столичном бюджете в рамках реализации мероприятий госпрограммы на 2016-2020 гг. предусмотрено более 4,8 млн руб. - на выдачу льготных кредитов, выделение субсидий на частичное возмещение процентов за пользование кредитами и расходов по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, финансирование других мероприятий.

В столице функционируют 27 центров поддержки предпринимательства, 8 инкубаторов малого предпринимательства. Инкубатор КУП «Молодежная социальная служба», который не имеет аналогов в Беларуси и за ее пределами, позволяет достичь высокого результата (свыше 90%) выживаемости вновь созданного бизнеса на своих площадях.

- В завершение расскажите о туристическом потенциале столицы. Что делается для привлечения белорусских и зарубежных туристов?

- Минск - современный, быстро развивающийся европейский мегаполис с населением 2 млн человек. Удобное географическое положение в центре Беларуси, оживленное транспортное сообщение со всеми соседними государствами обеспечивают столице большое преимущество для развития делового туризма. Сегодня в городе функционируют 50 гостиниц, 7 хостелов и 12 аналогичных средств размещения (общий номерной фонд - 6,2 тыс. номеров на 11,4 тыс. мест). Рейтинг гостиниц в системе интернет-бронирования Booking.com составляет 8,5 баллов. С вводом новых гостиничных комплексов намного улучшилась инфраструктура гостеприимства. В I полугодии 2017 г. экспорт туристических услуг превысил 45 млн долл. (темп роста - 123,2%).

Столица отличается большими возможностями для развития событийного и культурного туризма: функционируют 17 театров, 30 музеев и 10 галерей. Далеко за пределами страны известны Национальный художественный музей и Музей истории Великой Отечественной войны. Гордость Минска - Национальный академический Большой театр оперы и балета и Национальный академический театр имени Янки Купалы. Радует представлениями минчан и гостей города Белорусский государственный цирк.

Повышенное внимание уделяется развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни. Формированию спортивного туризма содействуют «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Футбольный манеж и др. «Минск-Арена» - разноплановый комплекс, позволяющий проводить как спортивные, так и развлекательные мероприятия. Среди предстоящих событий следует особо отметить Европейские игры-2019 и организуемый совместно с Латвией Чемпионат мира по хоккею с шайбой-2021.

В последние годы активно развивается медицинский туризм. Гости города могут совместить отдых с получением высококвалифицированной помощи в лучших медцентрах и клиниках, пройти курсы реабилитации и оздоровления.

Благодаря безвизовому режиму, с февраля Минск посетили 44,5 тыс. иностранных туристов из 67 стран мира. Власти и жители столицы всегда рады гостям, для комфортного приема которых у нас созданы все необходимые условия.

Владимир ВАСИЛЬЕВ